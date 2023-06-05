https://sputnikarabic.ae/20230605/-الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لتدمير-معدات-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-زابوروجيه-فيديو-1077768288.html
الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير معدات القوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه... فيديو
الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير معدات القوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير معدات القوات المسلحة الأوكرانية أثناء محاولتها التقدم في اتجاه زابوروجيه. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T16:02+0000
2023-06-05T16:02+0000
2023-06-05T16:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وتُظهر اللقطات المعدات المحترقة للقوات المسلحة الأوكرانية التي ضربها الجيش الروسي، عندما كانت القوات الأوكرانية تتحرك عبر الحقل بين الغابات.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "باءت بالفشل محاولات العدو في 4 يونيو/حزيران لاختراق دفاعات القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك، وأسفرت ضربات النيران المباشرة، عن تكبد العدو خسائر كبيرة، وتم دحره بحلول صباح يوم 5 يونيو".وأوضح البيان أن "اللواء 31 الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي هاجم في منطقة نيسكوشنوي، فقد أكثر من 250 جنديًا، و16 دبابة، و24 عربة قتالية مصفحة، بما في ذلك ثلاث مركبات من طراز "برادلي".وشددت وزارة الدفاع الروسية على أن "العدو لم يحقق أهدافه".وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وزارة الدفاع الروسية تفاصيل الهجوم الأوكراني الفاشل الذي زج فيه نظام كييف بـ6 كتائب ميكانيكية مدرعة، تم تدميرها وتحييد 300 جندي أوكراني معها.
https://sputnikarabic.ae/20230605/الدفاع-الروسية-قوات-نظام-كييف-لم-تتمكن-من-اختراق-دفاعاتنا-جنوبي-دونيتسك-وتم-دحرها--1077762927.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير معدات القوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير معدات القوات المسلحة الأوكرانية أثناء محاولتها التقدم في اتجاه زابوروجيه.
وتُظهر اللقطات المعدات المحترقة للقوات المسلحة الأوكرانية التي ضربها الجيش الروسي، عندما كانت القوات الأوكرانية تتحرك عبر الحقل بين الغابات.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "باءت بالفشل محاولات العدو في 4 يونيو/حزيران لاختراق دفاعات القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك، وأسفرت ضربات النيران المباشرة، عن تكبد العدو خسائر كبيرة، وتم دحره بحلول صباح يوم 5 يونيو".
وأوضح البيان أن "اللواء 31 الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي هاجم في منطقة نيسكوشنوي، فقد أكثر من 250 جنديًا، و16 دبابة، و24 عربة قتالية مصفحة، بما في ذلك ثلاث مركبات من طراز "برادلي".
وشددت وزارة الدفاع الروسية على أن "العدو لم يحقق أهدافه".
وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وزارة الدفاع الروسية تفاصيل الهجوم الأوكراني الفاشل الذي زج فيه نظام كييف بـ6 كتائب ميكانيكية مدرعة، تم تدميرها وتحييد 300 جندي أوكراني معها.