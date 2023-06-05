https://sputnikarabic.ae/20230605/بمشاركة-60-سفنية-و11-ألف-عسكري-أسطول-المحيط-الهادئ-يبدأ-تدريباته-في-بحر-اليابان-1077743273.html
بمشاركة 60 سفنية و11 ألف عسكري.. أسطول المحيط الهادئ يبدأ تدريباته في بحر اليابان
بمشاركة 60 سفنية و11 ألف عسكري.. أسطول المحيط الهادئ يبدأ تدريباته في بحر اليابان
قالت البحرية الروسية، اليوم الاثنين، إن أسطول المحيط الهادئ بدأت تدريبات في بحر اليابان وبحر أوخوتسك بمشاركة أكثر من 60 سفينة حربية وسفينة دعم. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T03:03+0000
2023-06-05T03:03+0000
2023-06-05T03:03+0000
روسيا
أسطول المحيط الهادئ
بحر اليابان
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وقالت الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ، "وفقا لخطة تدريب هيئات القيادة والسيطرة العسكرية لقوات أسطول المحيط الهادئ لعام 2023، ستكون التدريبات من 5 يونيو/حزيران الجاري إلى 20 يونيو".وأشار أسطول المحيط الهادئ إلى أنه حاليا، يتم نشر قوات أسطول المحيط الهادئ في مناطق محددة.وأضاف البيان أنه "بقيادة أسطول المحيط الهادئ، الأدميرال فيكتور لينا، يجري تنفيذ مهام تدريبات عملياتية في مياه البحار البعيدة".
https://sputnikarabic.ae/20230605/من-مركز-قيادة-متقدم-رئيس-أركان-الجيش-الروسي-يقود-التصدي-لهجوم-أوكراني-واسع-النطاق-1077742920.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أسطول المحيط الهادئ, بحر اليابان
روسيا, أسطول المحيط الهادئ, بحر اليابان
بمشاركة 60 سفنية و11 ألف عسكري.. أسطول المحيط الهادئ يبدأ تدريباته في بحر اليابان
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قالت البحرية الروسية، اليوم الاثنين، إن أسطول المحيط الهادئ بدأت تدريبات في بحر اليابان وبحر أوخوتسك بمشاركة أكثر من 60 سفينة حربية وسفينة دعم.
وقالت الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ، "وفقا لخطة تدريب هيئات القيادة والسيطرة العسكرية
لقوات أسطول المحيط الهادئ لعام 2023، ستكون التدريبات من 5 يونيو/حزيران الجاري إلى 20 يونيو".
وبحسب البيان يشارك أكثر من 60 سفينة حربية وسفن دعم الأسطول وحوالي 35 طائرة بحرية وقوات ساحلية وأكثر من 11 ألف عسكري، في تمرين مجموعة قوات أسطول المحيط الهادئ.
وأشار أسطول المحيط الهادئ إلى أنه حاليا، يتم نشر قوات أسطول المحيط الهادئ في مناطق محددة.
وأضاف البيان أنه "بقيادة أسطول المحيط الهادئ، الأدميرال فيكتور لينا، يجري تنفيذ مهام تدريبات عملياتية في مياه البحار البعيدة".