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https://sputnikarabic.ae/20230605/بيسكوف-روسيا-مستعدة-لإجراء-حوار-مع-أمريكا-بشأن-الأسلحة-النووية-1077751904.html
بيسكوف: روسيا مستعدة لإجراء حوار مع أمريكا بشأن الأسلحة النووية
بيسكوف: روسيا مستعدة لإجراء حوار مع أمريكا بشأن الأسلحة النووية
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن روسيا منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الأسلحة النووية. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T10:06+0000
2023-06-05T10:06+0000
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روسيا
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وأضاف بيسكوف: "روسيا منفتحة على الحوار، ونحن نعتبر هذا أمرًا بالغ الأهمية، ولكن علينا أولاً أن نفهم كيفية صياغة هذا الاقتراح. لأنه، بالطبع، من الصعب جدًا التركيز على التصريحات الصحفية في مثل هذه القضايا المهمة والحساسة، خاصة عندما نشهد مثل هذا العجز في الثقة المتبادلة في علاقاتنا الثنائية".وفي وقت سابق، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، بأن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء مفاوضات بشأن الحد من الأسلحة النووية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة، دون شروط مسبقة، للدخول في حوار مع روسيا بشأن إعادة تشغيل "ستارت 3" ووضع معاهدة لتحل محلها.وقال بيسكوف للصحفيين: "هذه تصريحات إيجابية ومهمة من مستشار الأمن الأمريكي جاك سوليفان، ونتطلع أن يتم دعمها بخطوات فعليّة عبر القنوات الدبلوماسية، وبعد ذلك سيكون من الممكن النظر في الأشكال المقترحة للحوار".وعلّق بيسكوف على قرار منظمة أوبك+ بخفض مستوى إنتاج النفط: "روسيا ستنفذ الاتفاقيات العامة القائمة في إطار أوبك+، وهذا التنسيق مهم للغاية لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة الدولية".وأضاف: "روسيا عضو في هذا التفاهم المشترك. ويواصل هذا الشكل عمله وهناك اتفاقيات عامة سيتبعها الجميع بالطبع. وأود أيضا أن أضيف أن هذا الشكل يحتفظ بأهميته لاستقرار أسواق الطاقة الدولية".
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مجمع الأسلحة النووية, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
مجمع الأسلحة النووية, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بيسكوف: روسيا مستعدة لإجراء حوار مع أمريكا بشأن الأسلحة النووية

10:06 GMT 05.06.2023
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© Sputnik . wasim suliman
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قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن روسيا منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الأسلحة النووية.
وأضاف بيسكوف: "روسيا منفتحة على الحوار، ونحن نعتبر هذا أمرًا بالغ الأهمية، ولكن علينا أولاً أن نفهم كيفية صياغة هذا الاقتراح. لأنه، بالطبع، من الصعب جدًا التركيز على التصريحات الصحفية في مثل هذه القضايا المهمة والحساسة، خاصة عندما نشهد مثل هذا العجز في الثقة المتبادلة في علاقاتنا الثنائية".
وفي وقت سابق، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، بأن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء مفاوضات بشأن الحد من الأسلحة النووية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة، دون شروط مسبقة، للدخول في حوار مع روسيا بشأن إعادة تشغيل "ستارت 3" ووضع معاهدة لتحل محلها.
وقال بيسكوف للصحفيين: "هذه تصريحات إيجابية ومهمة من مستشار الأمن الأمريكي جاك سوليفان، ونتطلع أن يتم دعمها بخطوات فعليّة عبر القنوات الدبلوماسية، وبعد ذلك سيكون من الممكن النظر في الأشكال المقترحة للحوار".
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وعلّق بيسكوف على قرار منظمة أوبك+ بخفض مستوى إنتاج النفط: "روسيا ستنفذ الاتفاقيات العامة القائمة في إطار أوبك+، وهذا التنسيق مهم للغاية لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة الدولية".
وأضاف: "روسيا عضو في هذا التفاهم المشترك. ويواصل هذا الشكل عمله وهناك اتفاقيات عامة سيتبعها الجميع بالطبع. وأود أيضا أن أضيف أن هذا الشكل يحتفظ بأهميته لاستقرار أسواق الطاقة الدولية".
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