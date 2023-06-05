بينها 11 دولة في آسيا وأفريقيا… ما هي الدول المنتجة لليورانيوم؟
© AFP 2023 / PIERRE VERDYاستخراج اليورانيوم - النيجر
© AFP 2023 / PIERRE VERDY
زاد الإنتاج العالمي من اليورانيوم خلال العقد الماضي بنحو الربع بسبب التوسع في عمليات التعدين الخاصة به، لكن تلك العمليات تحكمها الجدوى الاقتصادية لاستخراجه، التي يتم تحديدها وفقا لنسبة وجود المعدن في الرمال أو الصخور التي تحتوي عليه.
ويشهد العالم توسعا في إنشاء المفاعلات النووية الجديدة، ما يعني أن الطلب العالمي على هذا المعدن سيزداد بصورة تقود إلى زيادة أسعاره، خاصة أن الإنتاج الحالي لا يغطي الاحتياجات العالمية.
15 يونيو 2022, 14:39 GMT
وخلال الفترة من 2013 حتى 2022 شهد الإنتاج العالمي من اليورانيوم تغيرات صعودا وهبوطا، بسبب تغيرات في حجم إنتاج كل دولة وتوقف بعض الدول عن الإنتاج بصورة كاملة منذ سنوات، حسبما تشير إحصائيات الجمعية العالمية للطاقة النووية.
ففي العام الماضي لم يغطي إنتاج اليورانيوم سوى 74 في المئة من الطلب العالمي مقارنة بـ 91 في المئة عام 2013، بينما بلغت أكبر نسبة إنتاج من اليورانيوم 96 في المئة من احتياجات العالم في 2016، وهي أعلى نسبة خلال السنوات العشر الماضية.
27 أكتوبر 2022, 07:56 GMT
ما هي الدول المنتجة لليورانيوم؟
يقدر عدد الدول المنتجة لليورانيوم بـ 20 دولة وتختلف نسبة إنتاج كل منها، وتمتلك كازاخستان الحصة الكبرى في إنتاجه.
كازاخستان
تمثل كازاخستان أكبر دول العالم إنتاجا لليورانيوم خلال الفترة من 2013 حتى 2022 بمعدل إنتاج تجاوز 22.4 ألف طن في 2013 ووصل إلى ذروته في 2016 بنحو 24.6 ألف طن.
وتشير الإحصائيات إلى أن إنتاج كازاخستان من اليورانيوم في 2022 بلغ 21.2 ألف طن.
كندا
تأتي في المرتبة الثانية بـ 7 آلاف و351 طنا من اليورانيوم في 2022، بعدما كانت 9 آلاف و331 طنا في 2013.
ناميبيا
تصنف في المرتبة الثالثة عالميا بـ 5 آلاف و613 طنا في 2022، بينما كان إنتاجها 4 آلاف و323 طنا في 2013.
أستراليا
تأتي في المرتبة الثالثة بـ 4 آلاف و87 طنا في 2022، مقارنة بـ 6 آلاف و350 طنا في 2013.
أوزبكستان
يقدر إنتاجها من اليورانيوم في 2022 بـ 3 آلاف و300 طنا مقارنة بألفين و400 طنا في 2013.
روسيا
في 2022، كان إنتاجها من اليورانيوم هو ألفان و508 أطنان، مقارنة بـ 3 آلاف و135 طنا في 2013.
النيجر
بلغ إنتاجها في العام الماضي ألفان و20 طنا مقارنة بـ 4 آلاف و518 طنا في 2013.
الصين
يقدر إنتاجها في 2022 بـ 1700 طن من اليورانيوم مقارنة بـ 1500 طن في 2013.
الهند
تشير تقديرات إلى أنها أنتجت 600 طن من اليورانيوم في 2022 مقارنة بـ 385 طنا في 2013.
جنوب أفريقيا
بلغ إنتاجها 200 طن في 2022 مقارنة بـ 531 طنا في 2013.
أوكرانيا
بلغ إنتاجها 100 طن في 2022 مقارنة بـ 922 طنا في 2013.
الولايات المتحدة الأمريكية
بلغ إنتاجها 75 طنا في 2022 مقارنة بـ 1792 طنا في 2013.
باكستان
بلغ إنتاجها 45 طنا في 2022 وهو معدل سنوي ثابت منذ 2013.
البرازيل
أنتجت 43 طنا من اليورانيوم في 2022 مقارنة بـ 192 طنا في 2013.
إيران
تشير تقديرات إلى أن إنتاجها من اليورانيوم في 2022 بلغ 20 طنا، بينما تجاوز الـ 70 طنا خلال الفترة من 2019 حتى 2021، في حين لم يكن لديها أي إنتاج في عامي 2013 و2014.
© AFP 2023 / PIERRE VERDYاستخراج اليورانيوم - النيجر
استخراج اليورانيوم - النيجر
© AFP 2023 / PIERRE VERDY
ما هي الدول التي توقفت عن إنتاج اليورانيوم؟
تشير إحصائيات الجمعية النووية العالمية إلى أن هناك 5 دول كانت تنتج اليورانيوم، لكنها توقفت عن الإنتاج خلال السنوات الماضية وهي:
التشيك: كانت تنتج 215 طنا من اليورانيوم في 2013، ثم بدأ إنتاجها يتراجع تدريجيا حتى توقف تماما منذ 2017.
رومانيا: كانت تنتج 77 طنا من اليورانيوم في 2013 وتوقف إنتاجها عام 2017.
فرنسا: كانت تنتج 5 أطنان من اليورانيوم قبل أن تتوقف في 2016.
ألمانيا: كانت إنتاجها 27 طنا في 2013، لكنها توقفت عن الإنتاج في 2015.
مالاوي: كانت تنتج 1132 طنا في 2013، لكنها توقفت عن الإنتاج في 2015.
© AFP 2023 / PIERRE VERDYاستخراج اليورانيوم - النيجر
استخراج اليورانيوم - النيجر
© AFP 2023 / PIERRE VERDY
وبحسب البيانات السابقة، فإن القارة الأفريقية يوجد بها 4 دول فقط منتجة لليورانيوم هي ناميبيا وجنوب أفريقيا ومالاوي والنيجر.
أما في آسيا فتوجد 7 دولة منتجة لليورانيوم تشمل روسيا وأوزبكستان والصين والهند وباكستان وإيران، إضافة إلى كازاخستان، التي تمثل أكبر منتج لهذا المعدن في العالم.
3 يناير 2018, 15:52 GMT
وتشير إحصائيات الجمعية النووية إلى أن قارتي آسيا وأفريقيا فقط بهما 11 دولة منتجة لليورانيوم من أصل 20 دولة منتجة لهذا المعدن في العالم.
ويستخدم اليورانيوم بعد تخصيبه في إنتاج الأسلحة النووية، كما يتم استخدام الوقود النووي لتشغيل المفاعلات النووية السلمية الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية.
© Sputnikمخزونات اليورانيوم المخصب في إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة
مخزونات اليورانيوم المخصب في إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة
© Sputnik