https://sputnikarabic.ae/20230605/بينها-11-دولة-في-آسيا-وأفريقيا-ما-هي-الدول-المنتجة-لليورانيوم-1077765451.html

بينها 11 دولة في آسيا وأفريقيا… ما هي الدول المنتجة لليورانيوم؟

بينها 11 دولة في آسيا وأفريقيا… ما هي الدول المنتجة لليورانيوم؟

زاد الإنتاج العالمي من اليورانيوم خلال العقد الماضي بنحو الربع بسبب التوسع في عمليات التعدين الخاصة به، لكن تلك العمليات تحكمها الجدوى الاقتصادية لاستخراجه،... 05.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-05T15:34+0000

2023-06-05T15:34+0000

2023-06-05T15:34+0000

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ويشهد العالم توسعا في إنشاء المفاعلات النووية الجديدة، ما يعني أن الطلب العالمي على هذا المعدن سيزداد بصورة تقود إلى زيادة أسعاره، خاصة أن الإنتاج الحالي لا يغطي الاحتياجات العالمية.وخلال الفترة من 2013 حتى 2022 شهد الإنتاج العالمي من اليورانيوم تغيرات صعودا وهبوطا، بسبب تغيرات في حجم إنتاج كل دولة وتوقف بعض الدول عن الإنتاج بصورة كاملة منذ سنوات، حسبما تشير إحصائيات الجمعية العالمية للطاقة النووية.ففي العام الماضي لم يغطي إنتاج اليورانيوم سوى 74 في المئة من الطلب العالمي مقارنة بـ 91 في المئة عام 2013، بينما بلغت أكبر نسبة إنتاج من اليورانيوم 96 في المئة من احتياجات العالم في 2016، وهي أعلى نسبة خلال السنوات العشر الماضية.ما هي الدول المنتجة لليورانيوم؟يقدر عدد الدول المنتجة لليورانيوم بـ 20 دولة وتختلف نسبة إنتاج كل منها، وتمتلك كازاخستان الحصة الكبرى في إنتاجه.كازاخستانتمثل كازاخستان أكبر دول العالم إنتاجا لليورانيوم خلال الفترة من 2013 حتى 2022 بمعدل إنتاج تجاوز 22.4 ألف طن في 2013 ووصل إلى ذروته في 2016 بنحو 24.6 ألف طن.وتشير الإحصائيات إلى أن إنتاج كازاخستان من اليورانيوم في 2022 بلغ 21.2 ألف طن.كنداتأتي في المرتبة الثانية بـ 7 آلاف و351 طنا من اليورانيوم في 2022، بعدما كانت 9 آلاف و331 طنا في 2013.ناميبياتصنف في المرتبة الثالثة عالميا بـ 5 آلاف و613 طنا في 2022، بينما كان إنتاجها 4 آلاف و323 طنا في 2013.أسترالياتأتي في المرتبة الثالثة بـ 4 آلاف و87 طنا في 2022، مقارنة بـ 6 آلاف و350 طنا في 2013.أوزبكستانيقدر إنتاجها من اليورانيوم في 2022 بـ 3 آلاف و300 طنا مقارنة بألفين و400 طنا في 2013.روسيافي 2022، كان إنتاجها من اليورانيوم هو ألفان و508 أطنان، مقارنة بـ 3 آلاف و135 طنا في 2013.النيجربلغ إنتاجها في العام الماضي ألفان و20 طنا مقارنة بـ 4 آلاف و518 طنا في 2013.الصينيقدر إنتاجها في 2022 بـ 1700 طن من اليورانيوم مقارنة بـ 1500 طن في 2013.الهندتشير تقديرات إلى أنها أنتجت 600 طن من اليورانيوم في 2022 مقارنة بـ 385 طنا في 2013.جنوب أفريقيابلغ إنتاجها 200 طن في 2022 مقارنة بـ 531 طنا في 2013.أوكرانيابلغ إنتاجها 100 طن في 2022 مقارنة بـ 922 طنا في 2013.الولايات المتحدة الأمريكيةبلغ إنتاجها 75 طنا في 2022 مقارنة بـ 1792 طنا في 2013.باكستانبلغ إنتاجها 45 طنا في 2022 وهو معدل سنوي ثابت منذ 2013.البرازيلأنتجت 43 طنا من اليورانيوم في 2022 مقارنة بـ 192 طنا في 2013.إيرانتشير تقديرات إلى أن إنتاجها من اليورانيوم في 2022 بلغ 20 طنا، بينما تجاوز الـ 70 طنا خلال الفترة من 2019 حتى 2021، في حين لم يكن لديها أي إنتاج في عامي 2013 و2014.ما هي الدول التي توقفت عن إنتاج اليورانيوم؟تشير إحصائيات الجمعية النووية العالمية إلى أن هناك 5 دول كانت تنتج اليورانيوم، لكنها توقفت عن الإنتاج خلال السنوات الماضية وهي:وبحسب البيانات السابقة، فإن القارة الأفريقية يوجد بها 4 دول فقط منتجة لليورانيوم هي ناميبيا وجنوب أفريقيا ومالاوي والنيجر.أما في آسيا فتوجد 7 دولة منتجة لليورانيوم تشمل روسيا وأوزبكستان والصين والهند وباكستان وإيران، إضافة إلى كازاخستان، التي تمثل أكبر منتج لهذا المعدن في العالم.وتشير إحصائيات الجمعية النووية إلى أن قارتي آسيا وأفريقيا فقط بهما 11 دولة منتجة لليورانيوم من أصل 20 دولة منتجة لهذا المعدن في العالم.ويستخدم اليورانيوم بعد تخصيبه في إنتاج الأسلحة النووية، كما يتم استخدام الوقود النووي لتشغيل المفاعلات النووية السلمية الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية.

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