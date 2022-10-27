https://sputnikarabic.ae/20221027/ما-هي-أبرز-حوادث-الأسلحة-النووية-في-العالم-منذ-1950-1069525436.html

"السهام المكسورة"... ما هي أبرز حوادث الأسلحة النووية في العالم منذ 1950؟

"السهام المكسورة"... ما هي أبرز حوادث الأسلحة النووية في العالم منذ 1950؟

شهد العالم منذ خمسينيات القرن الماضي أكثر من 30 حادث سلاح نووي شملت حوادث إطلاق خاطئ أو تفجير أو ضياع رؤوس نووية لم يتم استرجاعها حتى الآن، وكانت غالبية تلك... 27.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-27T07:56+0000

2022-10-27T07:56+0000

2022-10-27T07:56+0000

رصد عسكري

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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ويطلق على حوادث الأسلحة النووية "السهام المكسورة"، حسبما ذكر موقع "أتوميك أرشيف" الأمريكي، الذي أوضح أن هذا المصطلح يطلق على حوادث غير متوقعة للأسلحة النووية تشمل الإطلاق الخاطئ أو اشتعال الحرائق أو حدوث انفجار في موقع نووي أو غرق غواصة تحمل أسلحة نووية أو تعرض قاذفة نووية لمشكلة تؤدي إلى سقوطها بما تحمله من رؤوس نووية.وأورد الموقع أبرز حوادث الأسلحة النووية في العالم منذ عام 1950، الذي شهد 5 حوادث نووية:وتشير إحصائيات الموقع إلى أن غالبية الحوادث النووية تعرضت لها قاذفات نووية أمريكية أثناء وجودها في الجو أو خلال الهبوط والإقلاع.كما تشير تواريخ الحوادث النووية إلى أن معدلاتها كانت مرتفعة خلال الفترة من خمسينيات القرن الماضي واستمرت بوتيرة مرتفعة حتى سبعينيات القرن الماضي إلى أن بدأت في التراجع بصورة كبيرة خلال العقود الماضية.

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