"السهام المكسورة"... ما هي أبرز حوادث الأسلحة النووية في العالم منذ 1950؟
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شهد العالم منذ خمسينيات القرن الماضي أكثر من 30 حادث سلاح نووي شملت حوادث إطلاق خاطئ أو تفجير أو ضياع رؤوس نووية لم يتم استرجاعها حتى الآن، وكانت غالبية تلك الحوادث لأسلحة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية.
ويطلق على حوادث الأسلحة النووية "السهام المكسورة"، حسبما ذكر موقع "أتوميك أرشيف" الأمريكي، الذي أوضح أن هذا المصطلح يطلق على حوادث غير متوقعة للأسلحة النووية تشمل الإطلاق الخاطئ أو اشتعال الحرائق أو حدوث انفجار في موقع نووي أو غرق غواصة تحمل أسلحة نووية أو تعرض قاذفة نووية لمشكلة تؤدي إلى سقوطها بما تحمله من رؤوس نووية.
وأورد الموقع أبرز حوادث الأسلحة النووية في العالم منذ عام 1950، الذي شهد 5 حوادث نووية:
1950... شهد 5 حوادث نووية جميعها لطائرات أمريكية تحمل صواريخ أو قنابل نووية.
1956... شهد حادثين نوويين أحدهما لطائرة أمريكية والأخرى لطائرة بريطانية.
1957... شهد 3 حوادث نووية لطائرات أمريكية.
1958... شهد 6 حوادث نووية أحدها لطائرة بريطانية والباقي لطائرات أمريكية.
1959... شهد 4 حوادث نووية جميعها لطائرات أمريكية.
1960... شهد حريق في موقع نووي أمريكي للدفاع الصاروخي.
1961... شهد حادثين في الولايات المتحدة الأمريكية وحادثة لغواصة سوفيتية بسبب عطل في نظام تبريد المفاعل النووي.
1963... انفجار في موقع نووي أمريكي.
1964... شهد 3 حوادث نووية اثنان منها لطائرات والثالثة لإطلاق خاطئ لرأس حربي أثناء صيانته.
1965... شهد 3 حوادث لأسلحة نووية اثنان منها لطائرات أمريكية والثالثة لكاسحة جليد سوفيتية.
1966... شهد حادثا لطائرة أمريكية.
1968... شهد حادثا لطائرة أمريكية وآخر لغواصة سوفيتية.
1970... شهد حادثا لغواصة نووية سوفيتية.
1975... شهد حادثا تصادم لقاذفة نووية أمريكية.
1980... شهد حادثا داخل صومعة صواريخ أمريكية أدى إلى اصطدام جسم ثقيل بصاروخ نووي.
1985 حتى عام 2000... شهد عدة حوادث لغواصات نووية.
وتشير إحصائيات الموقع إلى أن غالبية الحوادث النووية تعرضت لها قاذفات نووية أمريكية أثناء وجودها في الجو أو خلال الهبوط والإقلاع.
أمس, 11:29 GMT
كما تشير تواريخ الحوادث النووية إلى أن معدلاتها كانت مرتفعة خلال الفترة من خمسينيات القرن الماضي واستمرت بوتيرة مرتفعة حتى سبعينيات القرن الماضي إلى أن بدأت في التراجع بصورة كبيرة خلال العقود الماضية.
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© Sputnik . M.Hassan