https://sputnikarabic.ae/20230605/سلطات-زابوروجيه-القوات-الأوكرانية-تواصل-محاولتها-لاختراق-الدفاعات-الروسية-في-المقاطعة-1077744338.html
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تواصل محاولتها لاختراق الدفاعات الروسية في المقاطعة
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تواصل محاولتها لاختراق الدفاعات الروسية في المقاطعة
أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه ورئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن الأعمال العدائية النشطة في مقاطعة زابوروجيه مستمرة من قبل القوات المسلحة... 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T06:30+0000
2023-06-05T06:30+0000
2023-06-05T06:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "منذ الصباح الباكر استؤنفت الأعمال العدائية النشطة في منطقة فريميفيسكي، والتي بدأت بالأمس، حيث شن العدو هجومًا أكبر واقترب من محاولة اختراق على نطاق أوسع وبطريقة منظمة وهناك معركة جارية".وأشار روغوف إلى أن هناك محاولات هجوم للقوات الأوكرانية في منطقة بلدات نوفوبول، بريوتنيوي، نوفوداروفكا، ريفنوبل وهذا يقع جنوب غرب فريميفيوفكا، بالقرب من حدود مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230605/القوات-الروسية-تلحق-خسائر-فادحة-بـ-3-ألوية-أوكرانية-بنيران-المدفعية-والضربات-الجوية-1077743758.html
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روسيا
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تواصل محاولتها لاختراق الدفاعات الروسية في المقاطعة
06:30 GMT 05.06.2023 (تم التحديث: 06:31 GMT 05.06.2023) تابعنا عبر
أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه ورئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن الأعمال العدائية النشطة في مقاطعة زابوروجيه مستمرة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "منذ الصباح الباكر استؤنفت الأعمال العدائية النشطة في منطقة فريميفيسكي، والتي بدأت بالأمس، حيث شن العدو هجومًا أكبر واقترب من محاولة اختراق على نطاق أوسع وبطريقة منظمة وهناك معركة جارية".
وأشار روغوف إلى أن هناك محاولات هجوم للقوات الأوكرانية في منطقة بلدات نوفوبول، بريوتنيوي، نوفوداروفكا، ريفنوبل وهذا يقع جنوب غرب فريميفيوفكا، بالقرب من حدود مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.