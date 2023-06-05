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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230605/سلطات-زابوروجيه-القوات-الأوكرانية-تواصل-محاولتها-لاختراق-الدفاعات-الروسية-في-المقاطعة-1077744338.html
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تواصل محاولتها لاختراق الدفاعات الروسية في المقاطعة
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تواصل محاولتها لاختراق الدفاعات الروسية في المقاطعة
أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه ورئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن الأعمال العدائية النشطة في مقاطعة زابوروجيه مستمرة من قبل القوات المسلحة... 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T06:30+0000
2023-06-05T06:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "منذ الصباح الباكر استؤنفت الأعمال العدائية النشطة في منطقة فريميفيسكي، والتي بدأت بالأمس، حيث شن العدو هجومًا أكبر واقترب من محاولة اختراق على نطاق أوسع وبطريقة منظمة وهناك معركة جارية".وأشار روغوف إلى أن هناك محاولات هجوم للقوات الأوكرانية في منطقة بلدات نوفوبول، بريوتنيوي، نوفوداروفكا، ريفنوبل وهذا يقع جنوب غرب فريميفيوفكا، بالقرب من حدود مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230605/القوات-الروسية-تلحق-خسائر-فادحة-بـ-3-ألوية-أوكرانية-بنيران-المدفعية-والضربات-الجوية-1077743758.html
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سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تواصل محاولتها لاختراق الدفاعات الروسية في المقاطعة

06:30 GMT 05.06.2023 (تم التحديث: 06:31 GMT 05.06.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
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أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه ورئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن الأعمال العدائية النشطة في مقاطعة زابوروجيه مستمرة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "منذ الصباح الباكر استؤنفت الأعمال العدائية النشطة في منطقة فريميفيسكي، والتي بدأت بالأمس، حيث شن العدو هجومًا أكبر واقترب من محاولة اختراق على نطاق أوسع وبطريقة منظمة وهناك معركة جارية".
وأشار روغوف إلى أن هناك محاولات هجوم للقوات الأوكرانية في منطقة بلدات نوفوبول، بريوتنيوي، نوفوداروفكا، ريفنوبل وهذا يقع جنوب غرب فريميفيوفكا، بالقرب من حدود مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية.
جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تلحق خسائر فادحة بـ 3 ألوية أوكرانية بنيران المدفعية والضربات الجوية
04:55 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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