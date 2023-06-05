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https://sputnikarabic.ae/20230605/مشاهد-انطلاق-تدريبات-أسطول-البلطيق-الروسي-في-كالينيغراد--فيديو-1077749568.html
مشاهد انطلاق تدريبات أسطول البلطيق الروسي في كالينيغراد ... فيديو
مشاهد انطلاق تدريبات أسطول البلطيق الروسي في كالينيغراد ... فيديو
أفادت الخدمة الصحفية لأسطول البلطيق، أن تدريبات أسطول البلطيق تستغرق عشرة أيام لحماية الممرات البحرية. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T08:09+0000
2023-06-05T08:09+0000
روسيا
سلاح روسيا
أسطول البلطيق
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وبحسب البيان: "وفقا لخطة التدريب من 5 يونيو إلى 15 يونيو، تبدأ مناورات عملياتية لمجموعات أسطول البلطيق في بحر البلطيق وفي ميادين التدريب القتالي في منطقة كالينينغراد، تحت قيادة قائد أسطول البلطيق، الأدميرال فلاديمير فوروبيوف".وأضاف البيان: "يشارك في المناورات ما يصل إلى 40 سفينة حربية وقوارب وسفن الدعم، بما في ذلك سفن الدوريات والطرادات وسفن الصواريخ الصغيرة وقاذفات الصواريخ والسفن الصغيرة المضادة للغواصات وكاسحات الألغام، بالإضافة إلى القوارب السريعة وسفن الدعم اللوجستي".وتابع البيان: "يشارك في المناورات أكثر من 3.5 ألف جندي، وما يصل إلى 25 طائرة هليكوبتر، و 500 قطعة من المعدات العسكرية والخاصة.وسيعمل المشاركون في العملية على حماية الاتصالات والقواعد البحرية.وأفادت الخدمة الصحفية لأسطول البلطيق أن "قوات الأسطول سيعملون على حماية الممرات البحرية والقواعد البحرية والدفاع عنها كجزء من التدريبات العملياتية".وتتمثل أهداف المناورات في زيادة مستوى استعداد هيئات القيادة والتحكم العسكرية لأسطول البلطيق، وتحسين التفاعل، وتدريب أطقم السفن البحري والتدريب الميداني لأفراد القوات الساحلية.
https://sputnikarabic.ae/20230605/بمشاركة-60-سفنية-و11-ألف-عسكري-أسطول-المحيط-الهادئ-يبدأ-تدريباته-في-بحر-اليابان-1077743273.html
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روسيا, سلاح روسيا, أسطول البلطيق
روسيا, سلاح روسيا, أسطول البلطيق

مشاهد انطلاق تدريبات أسطول البلطيق الروسي في كالينيغراد ... فيديو

08:09 GMT 05.06.2023
© Sputnik . Igor Zarembo /  / الانتقال إلى بنك الصورسفن أسطول بحر البلطيق في البحر في إطار تمارين "غرب 2017"
سفن أسطول بحر البلطيق في البحر في إطار تمارين غرب 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© Sputnik . Igor Zarembo /
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أفادت الخدمة الصحفية لأسطول البلطيق، أن تدريبات أسطول البلطيق تستغرق عشرة أيام لحماية الممرات البحرية.
وبحسب البيان: "وفقا لخطة التدريب من 5 يونيو إلى 15 يونيو، تبدأ مناورات عملياتية لمجموعات أسطول البلطيق في بحر البلطيق وفي ميادين التدريب القتالي في منطقة كالينينغراد، تحت قيادة قائد أسطول البلطيق، الأدميرال فلاديمير فوروبيوف".
وأضاف البيان: "يشارك في المناورات ما يصل إلى 40 سفينة حربية وقوارب وسفن الدعم، بما في ذلك سفن الدوريات والطرادات وسفن الصواريخ الصغيرة وقاذفات الصواريخ والسفن الصغيرة المضادة للغواصات وكاسحات الألغام، بالإضافة إلى القوارب السريعة وسفن الدعم اللوجستي".
وتابع البيان: "يشارك في المناورات أكثر من 3.5 ألف جندي، وما يصل إلى 25 طائرة هليكوبتر، و 500 قطعة من المعدات العسكرية والخاصة.
أعلام معهد ناخيموف لقوات البحرية الروسية من طراد الصواريخ فارياغ في مراسم احتفالية بيوم البحرية في فلاديفوستوك الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
بمشاركة 60 سفنية و11 ألف عسكري.. أسطول المحيط الهادئ يبدأ تدريباته في بحر اليابان
03:03 GMT
وسيعمل المشاركون في العملية على حماية الاتصالات والقواعد البحرية.
وأفادت الخدمة الصحفية لأسطول البلطيق أن "قوات الأسطول سيعملون على حماية الممرات البحرية والقواعد البحرية والدفاع عنها كجزء من التدريبات العملياتية".
وتتمثل أهداف المناورات في زيادة مستوى استعداد هيئات القيادة والتحكم العسكرية لأسطول البلطيق، وتحسين التفاعل، وتدريب أطقم السفن البحري والتدريب الميداني لأفراد القوات الساحلية.
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