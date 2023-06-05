https://sputnikarabic.ae/20230605/مقتل-30-شخصا-في-هجمات-مسلحة-على-قرى-بنيجيريا-1077743636.html
مقتل 30 شخصا في هجمات مسلحة على قرى بنيجيريا
مقتل 30 شخصا في هجمات مسلحة على قرى بنيجيريا
قتل 30 شخصًا على الأقل في سلسلة هجمات نفذها مسلحون في عدة قرى بولاية سوكوتو في شمال غرب نيجيريا يوم السبت، حسبما أعلنت الشرطة. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T04:32+0000
2023-06-05T04:32+0000
2023-06-05T04:57+0000
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وأفادت الشرطة في سوكوتو، أن الضحايا ينتمون إلى إحدى جماعات القصاص المحلية في منطقة تانغازا الحكومية المحلية.ووفقًا للبيان الصادر عن الشرطة، قامت بعض عناصر الجماعة بزيارة قرية عزام قبل الهجمات لتحذير السكان من وقوع أعمال عنف محتملة. ولكن تصاعدت الأحداث عندما تصرف أعضاء الجماعة بعنف زائد واعتدوا على بعض القرويين.ردًا على ذلك، طلب السكان المساعدة، ووصلت المساعدة من رجال مسلحين يستقلون 20 دراجة نارية، والمعروفين بقطاعي الطرق، وفقا لوكالة شينخوا.وأشار البيان إلى أن أفراد الجماعة انسحبوا إلى قرى مختلفة بمجرد وصول المساعدة، لكن المسلحين تعقبوا أعضاء الجماعة وقاموا بقتل ثمانية أشخاص في قرية راكا، وسبعة في بيلينغاوا، وستة في جابا، وأربعة في داباجي، وثلاثة في راكا دوتسي، واثنين في تساليوا.تأتي هذه الهجمات المسلحة كتهديد أمني رئيس في أجزاء مختلفة من نيجيريا، حيث شهدت حوادث قتل واختطاف في الأشهر الأخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230517/بلينكن-يعلن-مقتل-4-أشخاص-في-هجوم-على-قافلة-أمريكية-جنوب-شرقي-نيجيريا------1077150909.html
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أخبار نيجيريا, العالم, مقتل أشخاص, مسلحين
أخبار نيجيريا, العالم, مقتل أشخاص, مسلحين
مقتل 30 شخصا في هجمات مسلحة على قرى بنيجيريا
04:32 GMT 05.06.2023 (تم التحديث: 04:57 GMT 05.06.2023) تابعنا عبر
قتل 30 شخصًا على الأقل في سلسلة هجمات نفذها مسلحون في عدة قرى بولاية سوكوتو في شمال غرب نيجيريا يوم السبت، حسبما أعلنت الشرطة.
وأفادت الشرطة في سوكوتو، أن الضحايا ينتمون إلى إحدى جماعات القصاص المحلية
في منطقة تانغازا الحكومية المحلية.
ووفقًا للبيان الصادر عن الشرطة، قامت بعض عناصر الجماعة بزيارة قرية عزام قبل الهجمات لتحذير السكان من وقوع أعمال عنف محتملة. ولكن تصاعدت الأحداث عندما تصرف أعضاء الجماعة بعنف زائد واعتدوا على بعض القرويين.
ردًا على ذلك، طلب السكان المساعدة، ووصلت المساعدة من رجال مسلحين يستقلون 20 دراجة نارية
، والمعروفين بقطاعي الطرق، وفقا لوكالة شينخوا.
وأشار البيان إلى أن أفراد الجماعة انسحبوا إلى قرى مختلفة بمجرد وصول المساعدة، لكن المسلحين تعقبوا أعضاء الجماعة وقاموا بقتل ثمانية أشخاص في قرية راكا، وسبعة في بيلينغاوا، وستة في جابا، وأربعة في داباجي، وثلاثة في راكا دوتسي، واثنين في تساليوا.
تأتي هذه الهجمات المسلحة كتهديد أمني رئيس في أجزاء مختلفة من نيجيريا، حيث شهدت حوادث قتل واختطاف في الأشهر الأخيرة.