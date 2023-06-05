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الدفاع الروسية تكشف تفاصيل هجوم أوكراني واسع النطاق تحول لـ"كارثة" حلت بنظام كييف... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230605/وزير-الدفاع-الأوكراني-كييف-لن-تكون-قادرة-على-استخدام-طائرات-إف-16-في-الهجوم-المضاد-1077751604.html
وزير الدفاع الأوكراني: كييف لن تكون قادرة على استخدام طائرات "إف 16" في الهجوم المضاد
وزير الدفاع الأوكراني: كييف لن تكون قادرة على استخدام طائرات "إف 16" في الهجوم المضاد
أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أن كييف لن تكون قادرة على استخدام مقاتلات "إف 16" خلال الهجوم المضاد الصيفي. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T09:57+0000
2023-06-05T09:57+0000
العالم
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وجاءت تصريحات ريزنيكوف خلال مقابلة خاصة مع تلفزيون NHK الياباني، قال خلالها: "لن تغيّر طائرات "إف 16" الكثير من الأشياء هذا الصيف، وسوف يستغرق الأمر وقتًا لإعداد طيارينا، حيث سينظم شركاؤنا دورات تدريبية للطيارين والمهندسين والفنيين"، معتبرًا أن أوكرانيا ستكون مستعدة لنشر مقاتلات "إف 16" في الخريف أو الشتاء المقبل.وأضاف ريزنيكوف أن أوكرانيا ستستخدم جميع المعدات الأرضية أثناء الهجوم المضاد.وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن كييف بحاجة إلى 48 مقاتلة أمريكية من طراز "إف- 16" للعودة إلى ما سمته بـ"حدود عام 1991".وقالت الوزارة عبر حسابها على "تويتر": "4 أسراب من طراز إف 16 (48 طائرة) هو بالضبط ما نحتاجه لتحرير بلادنا من "المعتدي".وقال رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في 22 أيار/ مايو، إنه يأمل في تسريع تسليم الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا.وقال بوريل في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "إنها لفكرة جيدة أن مجموعة "السبع" قررت تمهيد الطريق لتزويد أوكرانيا بالمقاتلات التي تحتاجها. وأعتقد أن تدريب الطيارين قد بدأ بالفعل، آمل أن نتمكن في المستقبل القريب من توفير مثل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا".وخلال قمة مجموعة السبع في هيروشيما، أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن خطط فلاديمير زيلينسكي لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات إف -16.ووفقًا لمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، ستقرر الولايات المتحدة وحلفاؤها في الأشهر المقبلة من سيزود كييف بهذه الطائرات وعدد الطيارين الأوكرانيين الذين يتم تدريبهم على طائرات إف 16.
https://sputnikarabic.ae/20230526/أوكرانيا-تحدد-عدد-مقاتلات-إف--16-اللازمة-لاستعادتها-حدود-1991-1077457042.html
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العالم

وزير الدفاع الأوكراني: كييف لن تكون قادرة على استخدام طائرات "إف 16" في الهجوم المضاد

09:57 GMT 05.06.2023
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITEمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITE
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أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أن كييف لن تكون قادرة على استخدام مقاتلات "إف 16" خلال الهجوم المضاد الصيفي.
وجاءت تصريحات ريزنيكوف خلال مقابلة خاصة مع تلفزيون NHK الياباني، قال خلالها: "لن تغيّر طائرات "إف 16" الكثير من الأشياء هذا الصيف، وسوف يستغرق الأمر وقتًا لإعداد طيارينا، حيث سينظم شركاؤنا دورات تدريبية للطيارين والمهندسين والفنيين"، معتبرًا أن أوكرانيا ستكون مستعدة لنشر مقاتلات "إف 16" في الخريف أو الشتاء المقبل.
وأضاف ريزنيكوف أن أوكرانيا ستستخدم جميع المعدات الأرضية أثناء الهجوم المضاد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن كييف بحاجة إلى 48 مقاتلة أمريكية من طراز "إف- 16" للعودة إلى ما سمته بـ"حدود عام 1991".
وقالت الوزارة عبر حسابها على "تويتر": "4 أسراب من طراز إف 16 (48 طائرة) هو بالضبط ما نحتاجه لتحرير بلادنا من "المعتدي".
مقاتلتان من طراز إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
أوكرانيا تحدد عدد مقاتلات "إف- 16" اللازمة لاستعادتها "حدود 1991"
26 مايو, 14:53 GMT
وقال رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في 22 أيار/ مايو، إنه يأمل في تسريع تسليم الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا.
وقال بوريل في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "إنها لفكرة جيدة أن مجموعة "السبع" قررت تمهيد الطريق لتزويد أوكرانيا بالمقاتلات التي تحتاجها. وأعتقد أن تدريب الطيارين قد بدأ بالفعل، آمل أن نتمكن في المستقبل القريب من توفير مثل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا".
وخلال قمة مجموعة السبع في هيروشيما، أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن خطط فلاديمير زيلينسكي لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات إف -16.
ووفقًا لمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، ستقرر الولايات المتحدة وحلفاؤها في الأشهر المقبلة من سيزود كييف بهذه الطائرات وعدد الطيارين الأوكرانيين الذين يتم تدريبهم على طائرات إف 16.
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