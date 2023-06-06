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ارتفاع المياه في نوفايا كاخوفكا 10 أمتار بالتزامن مع استمرار تسرب السد... صور وفيديو
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230606/ارتفاع-المياه-في-نوفايا-كاخوفكا-10-أمتار-بالتزامن-مع-استمرار-تسرب-السد---عاجل-1077787159.html
ارتفاع المياه في نوفايا كاخوفكا 10 أمتار بالتزامن مع استمرار تسرب السد... صور وفيديو
ارتفاع المياه في نوفايا كاخوفكا 10 أمتار بالتزامن مع استمرار تسرب السد... صور وفيديو
قال فلاديمير ليونتييف، رئيس إدارة منطقة نوفوكاخوفكا، إن المياه ارتفعت في نوفايا كاخوفكا 10 أمتار، ويمكن أن يصل الارتفاع الأقصى إلى 12 مترا، بعد تدمير المحطة... 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T07:56+0000
2023-06-06T08:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأكد ليونتييف في مقطع فيديو نشرع على قناته في تيلغرام أن منسوب المياه في نوفايا كاخوفكا قد ارتفع بمقدار 10 أمتار.وبين ليونتييف أن المياه تقوم بجرف سد محطة الطاقة الكهرومائية، وأن الحد الأقصى للمياه قد يرتفع إلى 12 مترا.ونوه رئيس إدارة المنطقة إلى أن"الوضع في نوفا كاخوفكا حتى الساعة 10:15 صباحا: المياه مستمرة في الارتفاع، ويتم إجلاء السكان من المناطق الساحلية التي غمرتها الفيضانات".وأوضح ليونتييف في تصريحات أدلى بها على القناة الأولى الروسية أن قصف المدينة من قبل الجيش الأوكراني من الضفة اليمنى لنهر دنيبر مستمر.وقال: "مهمتنا الآن هي إخراج الناس، لاستبعاد احتمال حدوث صدمة كهربائية، وبالتالي، يتم فصل المناطق السكنية في اتجاه مجرى النهر عن الكهرباء. الناس ينتقلون إلى أماكن آمنة. لا داعي للذعر".
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روسيا

ارتفاع المياه في نوفايا كاخوفكا 10 أمتار بالتزامن مع استمرار تسرب السد... صور وفيديو

07:56 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 08:20 GMT 06.06.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمحطة كاخوفكا الكهرومائية في نوفابا كاخوفكا تحت سيطرة وإشراف الحرس الوطني الروسي، جنوب أوكرانيا 15 مارس 2022
محطة كاخوفكا الكهرومائية في نوفابا كاخوفكا تحت سيطرة وإشراف الحرس الوطني الروسي، جنوب أوكرانيا 15 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
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قال فلاديمير ليونتييف، رئيس إدارة منطقة نوفوكاخوفكا، إن المياه ارتفعت في نوفايا كاخوفكا 10 أمتار، ويمكن أن يصل الارتفاع الأقصى إلى 12 مترا، بعد تدمير المحطة بضربة شنتها القوات الأوكرانية.
وأكد ليونتييف في مقطع فيديو نشرع على قناته في تيلغرام أن منسوب المياه في نوفايا كاخوفكا قد ارتفع بمقدار 10 أمتار.
وبين ليونتييف أن المياه تقوم بجرف سد محطة الطاقة الكهرومائية، وأن الحد الأقصى للمياه قد يرتفع إلى 12 مترا.
ونوه رئيس إدارة المنطقة إلى أن"الوضع في نوفا كاخوفكا حتى الساعة 10:15 صباحا: المياه مستمرة في الارتفاع، ويتم إجلاء السكان من المناطق الساحلية التي غمرتها الفيضانات".
وأوضح ليونتييف في تصريحات أدلى بها على القناة الأولى الروسية أن قصف المدينة من قبل الجيش الأوكراني من الضفة اليمنى لنهر دنيبر مستمر.
وقال: "مهمتنا الآن هي إخراج الناس، لاستبعاد احتمال حدوث صدمة كهربائية، وبالتالي، يتم فصل المناطق السكنية في اتجاه مجرى النهر عن الكهرباء. الناس ينتقلون إلى أماكن آمنة. لا داعي للذعر".
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