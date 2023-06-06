https://sputnikarabic.ae/20230606/ارتفاع-المياه-في-نوفايا-كاخوفكا-10-أمتار-بالتزامن-مع-استمرار-تسرب-السد---عاجل-1077787159.html
ارتفاع المياه في نوفايا كاخوفكا 10 أمتار بالتزامن مع استمرار تسرب السد... صور وفيديو
ارتفاع المياه في نوفايا كاخوفكا 10 أمتار بالتزامن مع استمرار تسرب السد... صور وفيديو
قال فلاديمير ليونتييف، رئيس إدارة منطقة نوفوكاخوفكا، إن المياه ارتفعت في نوفايا كاخوفكا 10 أمتار، ويمكن أن يصل الارتفاع الأقصى إلى 12 مترا، بعد تدمير المحطة... 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T07:56+0000
2023-06-06T07:56+0000
2023-06-06T08:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأكد ليونتييف في مقطع فيديو نشرع على قناته في تيلغرام أن منسوب المياه في نوفايا كاخوفكا قد ارتفع بمقدار 10 أمتار.وبين ليونتييف أن المياه تقوم بجرف سد محطة الطاقة الكهرومائية، وأن الحد الأقصى للمياه قد يرتفع إلى 12 مترا.ونوه رئيس إدارة المنطقة إلى أن"الوضع في نوفا كاخوفكا حتى الساعة 10:15 صباحا: المياه مستمرة في الارتفاع، ويتم إجلاء السكان من المناطق الساحلية التي غمرتها الفيضانات".وأوضح ليونتييف في تصريحات أدلى بها على القناة الأولى الروسية أن قصف المدينة من قبل الجيش الأوكراني من الضفة اليمنى لنهر دنيبر مستمر.وقال: "مهمتنا الآن هي إخراج الناس، لاستبعاد احتمال حدوث صدمة كهربائية، وبالتالي، يتم فصل المناطق السكنية في اتجاه مجرى النهر عن الكهرباء. الناس ينتقلون إلى أماكن آمنة. لا داعي للذعر".
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روسيا
ارتفاع المياه في نوفايا كاخوفكا 10 أمتار بالتزامن مع استمرار تسرب السد... صور وفيديو
07:56 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 08:20 GMT 06.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
قال فلاديمير ليونتييف، رئيس إدارة منطقة نوفوكاخوفكا، إن المياه ارتفعت في نوفايا كاخوفكا 10 أمتار، ويمكن أن يصل الارتفاع الأقصى إلى 12 مترا، بعد تدمير المحطة بضربة شنتها القوات الأوكرانية.
وأكد ليونتييف في مقطع فيديو نشرع على قناته في تيلغرام أن منسوب المياه في نوفايا كاخوفكا قد ارتفع بمقدار 10 أمتار.
وبين ليونتييف أن المياه تقوم بجرف سد محطة الطاقة الكهرومائية، وأن الحد الأقصى للمياه قد يرتفع إلى 12 مترا.
ونوه رئيس إدارة المنطقة إلى أن"الوضع في نوفا كاخوفكا حتى الساعة 10:15 صباحا: المياه مستمرة في الارتفاع، ويتم إجلاء السكان من المناطق الساحلية التي غمرتها الفيضانات".
وأوضح ليونتييف في تصريحات أدلى بها على القناة الأولى الروسية أن قصف المدينة من قبل الجيش الأوكراني من الضفة اليمنى لنهر دنيبر مستمر.
وقال: "مهمتنا الآن هي إخراج الناس، لاستبعاد احتمال حدوث صدمة كهربائية، وبالتالي، يتم فصل المناطق السكنية في اتجاه مجرى النهر عن الكهرباء. الناس ينتقلون إلى أماكن آمنة. لا داعي للذعر".