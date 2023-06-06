عربي
https://sputnikarabic.ae/20230606/عمدة-نوفايا-كاخوفكا-تم-تدمير-الجزء-العلوي-من-محطة-توليد-الطاقة-الكهرومائية-أثناء-القصف-1077782339.html
عمدة نوفايا كاخوفكا: تم تدمير الجزء العلوي من محطة توليد الطاقة الكهرومائية أثناء القصف
عمدة نوفايا كاخوفكا: تم تدمير الجزء العلوي من محطة توليد الطاقة الكهرومائية أثناء القصف
صرح فلاديمير ليونيف، رئيس إدارة منطقة نوفوكاخوفكا، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرومائية في كاخوفسكايا دمر نتيجة القصف، ولم يتم تدمير... 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T04:44+0000
2023-06-06T05:00+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/10/1059968712_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9f4939eb1270e46f9ba282b3a4feedfc.jpg
نشرت عدد من قنوات تلغرام، ليلة الثلاثاء معلومات تفيد بأن محطة توليد الطاقة الكهرومائية كاخوفكا قد دمرت بالكامل. ونشر البعض لقطات مصورة للسد المنهار.وقال ليونيف: "كانت هناك عدة ضربات في الساعة الثانية صباحًا على الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرومائية، حيث توجد الصمامات، وتم هدمها ولم يتم تدمير السد وهذه شيء جيد".وأضاف العمدة أن منسوب المياه بعد تدمير محطة الطاقة الكهرومائية في اتجاه مجرى النهر ارتفع بمقدار 2.5 متر، والخدمات موجودة في الموقع.وأكد أنه ليس هناك حاجة لإخلاء السكان من المدينة، لكنه قد يكون ضروريًا في المناطق الواقعة في اتجاه مجرى النهر.
https://sputnikarabic.ae/20230606/الدفاع-قوات-فوستوك-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-وتدمر-17-دبابة-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك--عاجل-1077780282.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/10/1059968712_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_edb7c6b89b99fcdd57d36a7e5ca94664.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

عمدة نوفايا كاخوفكا: تم تدمير الجزء العلوي من محطة توليد الطاقة الكهرومائية أثناء القصف

04:44 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 05:00 GMT 06.06.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمحطة كاخوفكا الكهرومائية في نوفابا كاخوفكا تحت سيطرة وإشراف الحرس الوطني الروسي، جنوب أوكرانيا 15 مارس 2022
محطة كاخوفكا الكهرومائية في نوفابا كاخوفكا تحت سيطرة وإشراف الحرس الوطني الروسي، جنوب أوكرانيا 15 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح فلاديمير ليونيف، رئيس إدارة منطقة نوفوكاخوفكا، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرومائية في كاخوفسكايا دمر نتيجة القصف، ولم يتم تدمير سد الخزان نفسه.
نشرت عدد من قنوات تلغرام، ليلة الثلاثاء معلومات تفيد بأن محطة توليد الطاقة الكهرومائية كاخوفكا قد دمرت بالكامل. ونشر البعض لقطات مصورة للسد المنهار.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: قوات "فوستوك" الروسية تحبط هجوما أوكرانيا وتدمر 17 دبابة في اتجاه جنوب دونيتسك
02:10 GMT
وقال ليونيف: "كانت هناك عدة ضربات في الساعة الثانية صباحًا على الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرومائية، حيث توجد الصمامات، وتم هدمها ولم يتم تدمير السد وهذه شيء جيد".
وأضاف العمدة أن منسوب المياه بعد تدمير محطة الطاقة الكهرومائية في اتجاه مجرى النهر ارتفع بمقدار 2.5 متر، والخدمات موجودة في الموقع.
وأكد أنه ليس هناك حاجة لإخلاء السكان من المدينة، لكنه قد يكون ضروريًا في المناطق الواقعة في اتجاه مجرى النهر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Хвостовик реактивного снаряда на дороге в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:15 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 18:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала