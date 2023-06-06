https://sputnikarabic.ae/20230606/عمدة-نوفايا-كاخوفكا-تم-تدمير-الجزء-العلوي-من-محطة-توليد-الطاقة-الكهرومائية-أثناء-القصف-1077782339.html
عمدة نوفايا كاخوفكا: تم تدمير الجزء العلوي من محطة توليد الطاقة الكهرومائية أثناء القصف
عمدة نوفايا كاخوفكا: تم تدمير الجزء العلوي من محطة توليد الطاقة الكهرومائية أثناء القصف
صرح فلاديمير ليونيف، رئيس إدارة منطقة نوفوكاخوفكا، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرومائية في كاخوفسكايا دمر نتيجة القصف، ولم يتم تدمير... 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T04:44+0000
2023-06-06T04:44+0000
2023-06-06T05:00+0000
روسيا
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نشرت عدد من قنوات تلغرام، ليلة الثلاثاء معلومات تفيد بأن محطة توليد الطاقة الكهرومائية كاخوفكا قد دمرت بالكامل. ونشر البعض لقطات مصورة للسد المنهار.وقال ليونيف: "كانت هناك عدة ضربات في الساعة الثانية صباحًا على الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرومائية، حيث توجد الصمامات، وتم هدمها ولم يتم تدمير السد وهذه شيء جيد".وأضاف العمدة أن منسوب المياه بعد تدمير محطة الطاقة الكهرومائية في اتجاه مجرى النهر ارتفع بمقدار 2.5 متر، والخدمات موجودة في الموقع.وأكد أنه ليس هناك حاجة لإخلاء السكان من المدينة، لكنه قد يكون ضروريًا في المناطق الواقعة في اتجاه مجرى النهر.
https://sputnikarabic.ae/20230606/الدفاع-قوات-فوستوك-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-وتدمر-17-دبابة-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك--عاجل-1077780282.html
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روسيا
عمدة نوفايا كاخوفكا: تم تدمير الجزء العلوي من محطة توليد الطاقة الكهرومائية أثناء القصف
04:44 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 05:00 GMT 06.06.2023) تابعنا عبر
صرح فلاديمير ليونيف، رئيس إدارة منطقة نوفوكاخوفكا، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرومائية في كاخوفسكايا دمر نتيجة القصف، ولم يتم تدمير سد الخزان نفسه.
نشرت عدد من قنوات تلغرام، ليلة الثلاثاء معلومات تفيد بأن محطة توليد الطاقة الكهرومائية كاخوفكا قد دمرت بالكامل. ونشر البعض لقطات مصورة للسد المنهار.
وقال ليونيف: "كانت هناك عدة ضربات في الساعة الثانية صباحًا على الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرومائية، حيث توجد الصمامات، وتم هدمها ولم يتم تدمير السد وهذه شيء جيد".
وأضاف العمدة أن منسوب المياه بعد تدمير محطة الطاقة الكهرومائية في اتجاه مجرى النهر ارتفع بمقدار 2.5 متر، والخدمات موجودة في الموقع.
وأكد أنه ليس هناك حاجة لإخلاء السكان من المدينة، لكنه قد يكون ضروريًا في المناطق الواقعة في اتجاه مجرى النهر.