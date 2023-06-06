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القوات الفضائية الروسية تدمر أحد مراكز "صنع القرار" بأسلحة متناهية الدقة
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230606/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-طائرتين-حربيتين-و19-مسيرة-أوكرانية---عاجل-1077807958.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 طائرات حربية و19 مسيرة أوكرانية
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 طائرات حربية و19 مسيرة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ24 الساعة الماضية، طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" وطائرة من طراز... 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T14:46+0000
2023-06-06T15:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين من طراز "سو-25" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في مناطق بابينو في مقاطعة خيرسون ونيكولسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "تم تدمير 19 طائرة دون طيار أوكرانية في منطقة أوبيتن في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وهارفست، وبشينيتشنوي في مقاطعة زابوروجيه".وبحسب البيان: "خلال اليوم، تم اعتراض صاروخ من طراز "هارم" وصاروخ من طراز "ستورم شادو" و12 صاروخا من أنظمة إطلاق صواريخ "هيمارس" و"غراد" المتعددة".وأضاف البيان: "تم إسقاط مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة أندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع بيان الدفاع الروسية: "تم تدمير مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-8" في مناطق نوفوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه وفوديانسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20230606/القوات-الفضائية-الروسية-تدمر-أحد-مراكز-صنع-القرار-بأسلحة-متناهية-الدقة--عاجل-1077808327.html
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روسيا

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 طائرات حربية و19 مسيرة أوكرانية

14:46 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 15:18 GMT 06.06.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ24 الساعة الماضية، طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" وطائرة من طراز "سو-27" و19 مسيرة أوكرانية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين من طراز "سو-25" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في مناطق بابينو في مقاطعة خيرسون ونيكولسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع البيان: "تم تدمير 19 طائرة دون طيار أوكرانية في منطقة أوبيتن في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وهارفست، وبشينيتشنوي في مقاطعة زابوروجيه".
إطلاق صواريخ أفانغارد الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الفضائية الروسية تدمر أحد مراكز "صنع القرار" بأسلحة متناهية الدقة
14:43 GMT
وبحسب البيان: "خلال اليوم، تم اعتراض صاروخ من طراز "هارم" وصاروخ من طراز "ستورم شادو" و12 صاروخا من أنظمة إطلاق صواريخ "هيمارس" و"غراد" المتعددة".
وأضاف البيان: "تم إسقاط مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة أندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع بيان الدفاع الروسية: "تم تدمير مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-8" في مناطق نوفوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه وفوديانسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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