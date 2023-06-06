https://sputnikarabic.ae/20230606/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-طائرتين-حربيتين-و19-مسيرة-أوكرانية---عاجل-1077807958.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 طائرات حربية و19 مسيرة أوكرانية
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 طائرات حربية و19 مسيرة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ24 الساعة الماضية، طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" وطائرة من طراز... 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T14:46+0000
2023-06-06T14:46+0000
2023-06-06T15:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502543_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6357c7d730e7f75d198803e17b242900.jpg
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين من طراز "سو-25" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في مناطق بابينو في مقاطعة خيرسون ونيكولسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "تم تدمير 19 طائرة دون طيار أوكرانية في منطقة أوبيتن في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وهارفست، وبشينيتشنوي في مقاطعة زابوروجيه".وبحسب البيان: "خلال اليوم، تم اعتراض صاروخ من طراز "هارم" وصاروخ من طراز "ستورم شادو" و12 صاروخا من أنظمة إطلاق صواريخ "هيمارس" و"غراد" المتعددة".وأضاف البيان: "تم إسقاط مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة أندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع بيان الدفاع الروسية: "تم تدمير مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-8" في مناطق نوفوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه وفوديانسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20230606/القوات-الفضائية-الروسية-تدمر-أحد-مراكز-صنع-القرار-بأسلحة-متناهية-الدقة--عاجل-1077808327.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502543_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_06853b8f3c8e351143023d1e7c019392.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 طائرات حربية و19 مسيرة أوكرانية
14:46 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 15:18 GMT 06.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ24 الساعة الماضية، طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" وطائرة من طراز "سو-27" و19 مسيرة أوكرانية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين من طراز "سو-25" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في مناطق بابينو في مقاطعة خيرسون ونيكولسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع البيان: "تم تدمير 19 طائرة دون طيار أوكرانية في منطقة أوبيتن في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وهارفست، وبشينيتشنوي في مقاطعة زابوروجيه".
وبحسب البيان: "خلال اليوم، تم اعتراض صاروخ من طراز "هارم" وصاروخ من طراز "ستورم شادو" و12 صاروخا من أنظمة إطلاق صواريخ "هيمارس" و"غراد" المتعددة".
وأضاف البيان: "تم إسقاط مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة أندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع بيان الدفاع الروسية: "تم تدمير مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-8" في مناطق نوفوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه وفوديانسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".