https://sputnikarabic.ae/20230606/الدفاع-قوات-فوستوك-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-وتدمر-17-دبابة-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك--عاجل-1077780282.html

الدفاع: قوات "فوستوك" الروسية تحبط هجوما أوكرانيا وتدمر 17 دبابة في اتجاه جنوب دونيتسك -عاجل

الدفاع: قوات "فوستوك" الروسية تحبط هجوما أوكرانيا وتدمر 17 دبابة في اتجاه جنوب دونيتسك -عاجل

أحبطت الوحدات المتقدمة من مجموعة القوات الشرقية "فوستوك "فوستوك"، التابعة للقوات المسلحة الروسية، محاولة أوكرانية أخرى لشن هجوم في اتجاه جنوب دونيتسك. 06.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-06T02:10+0000

2023-06-06T02:10+0000

2023-06-06T02:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

القوات الأوكرانية

القوات المسلحة الأوكرانية

القوات الروسية المحمولة جوا

الطيران الروسي

روسيا

وزارة الدفاع الروسية

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وقال ، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك"، أوليغ تشيخوف، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية دمرت 17 دبابة، وسيارتين قتاليتين للمشاة، وتسع سيارات مدرعة، وخمس شاحنات صغيرة، والقوى العاملة وطائرات العدو بدون طيار.وأضاف، "في اتجاه جنوب دونيتسك أحبطت الوحدات المتقدمة من مجموعة قوات فوستوك محاولة العدو للهجوم".ولفت إلى أنه "تم تدمير ثلاث دبابات وثلاث مركبات مدرعة وخمس شاحنات صغيرة في منطقة أولغوفسكي. وتم إحباط محاولة من قبل العدو لإعادة الاستطلاع بقوة شمال نيكولسكي".بدورها دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية الطائرات الأوكرانية بدون طيار "فالكيري" و "فيوري" و "ليليكا".

https://sputnikarabic.ae/20230605/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-على-محاور-دونيتسك-أكثر-من-15-ألف-شخص-و28-دبابة-و109-مدرعة-1077778042.html

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القوات الأوكرانية, القوات المسلحة الأوكرانية, القوات الروسية المحمولة جوا, الطيران الروسي, روسيا, وزارة الدفاع الروسية