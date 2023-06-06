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الدفاع: قوات "فوستوك" الروسية تحبط هجوما أوكرانيا وتدمر 17 دبابة في اتجاه جنوب دونيتسك -عاجل
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230606/الدفاع-قوات-فوستوك-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-وتدمر-17-دبابة-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك--عاجل-1077780282.html
الدفاع: قوات "فوستوك" الروسية تحبط هجوما أوكرانيا وتدمر 17 دبابة في اتجاه جنوب دونيتسك -عاجل
الدفاع: قوات "فوستوك" الروسية تحبط هجوما أوكرانيا وتدمر 17 دبابة في اتجاه جنوب دونيتسك -عاجل
أحبطت الوحدات المتقدمة من مجموعة القوات الشرقية "فوستوك "فوستوك"، التابعة للقوات المسلحة الروسية، محاولة أوكرانية أخرى لشن هجوم في اتجاه جنوب دونيتسك. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T02:10+0000
2023-06-06T02:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
القوات المسلحة الأوكرانية
القوات الروسية المحمولة جوا
الطيران الروسي
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
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وقال ، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك"، أوليغ تشيخوف، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية دمرت 17 دبابة، وسيارتين قتاليتين للمشاة، وتسع سيارات مدرعة، وخمس شاحنات صغيرة، والقوى العاملة وطائرات العدو بدون طيار.وأضاف، "في اتجاه جنوب دونيتسك أحبطت الوحدات المتقدمة من مجموعة قوات فوستوك محاولة العدو للهجوم".ولفت إلى أنه "تم تدمير ثلاث دبابات وثلاث مركبات مدرعة وخمس شاحنات صغيرة في منطقة أولغوفسكي. وتم إحباط محاولة من قبل العدو لإعادة الاستطلاع بقوة شمال نيكولسكي".بدورها دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية الطائرات الأوكرانية بدون طيار "فالكيري" و "فيوري" و "ليليكا".
https://sputnikarabic.ae/20230605/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-على-محاور-دونيتسك-أكثر-من-15-ألف-شخص-و28-دبابة-و109-مدرعة-1077778042.html
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القوات الأوكرانية, القوات المسلحة الأوكرانية, القوات الروسية المحمولة جوا, الطيران الروسي, روسيا, وزارة الدفاع الروسية
القوات الأوكرانية, القوات المسلحة الأوكرانية, القوات الروسية المحمولة جوا, الطيران الروسي, روسيا, وزارة الدفاع الروسية

الدفاع: قوات "فوستوك" الروسية تحبط هجوما أوكرانيا وتدمر 17 دبابة في اتجاه جنوب دونيتسك -عاجل

02:10 GMT 06.06.2023
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
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يتبع
أحبطت الوحدات المتقدمة من مجموعة القوات الشرقية "فوستوك "فوستوك"، التابعة للقوات المسلحة الروسية، محاولة أوكرانية أخرى لشن هجوم في اتجاه جنوب دونيتسك.
وقال ، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك"، أوليغ تشيخوف، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية دمرت 17 دبابة، وسيارتين قتاليتين للمشاة، وتسع سيارات مدرعة، وخمس شاحنات صغيرة، والقوى العاملة وطائرات العدو بدون طيار.

وأضاف، "في اتجاه جنوب دونيتسك أحبطت الوحدات المتقدمة من مجموعة قوات فوستوك محاولة العدو للهجوم".
وأشار إلى أنه "بدعم من المدفعية والطيران الروسي، تم تدمير 13 دبابة ومركبتين قتاليتين للمشاة وست مركبات مدرعة في منطقة بريفولن ونيسكوتشني، بالإضافة إلى دبابة واحدة وقوة عاملة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوداريفكا".
ولفت إلى أنه "تم تدمير ثلاث دبابات وثلاث مركبات مدرعة وخمس شاحنات صغيرة في منطقة أولغوفسكي. وتم إحباط محاولة من قبل العدو لإعادة الاستطلاع بقوة شمال نيكولسكي".
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية على محاور دونيتسك 1500 شخص و140 مدرعة ودبابة
أمس, 21:27 GMT
بدورها دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية الطائرات الأوكرانية بدون طيار "فالكيري" و "فيوري" و "ليليكا".
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