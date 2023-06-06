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https://sputnikarabic.ae/20230606/الشرطة-الفرنسية-تعتقل-5-إيطاليين-خلال-التظاهرات-ضد-قانون-التقاعد-1077817404.html
الشرطة الفرنسية تعتقل 5 إيطاليين خلال التظاهرات ضد قانون التقاعد
الشرطة الفرنسية تعتقل 5 إيطاليين خلال التظاهرات ضد قانون التقاعد
اعتقلت شرطة باريس، مساء الثلاثاء، مسة إيطاليين خلال التظاهرات ضد قانون التقاعد. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T22:04+0000
2023-06-06T22:05+0000
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باريس - سبوتنيك. وقد منعت السلطات الفرنسية دخول هؤلاء المواطنين الإيطاليين إلى البلاد خلال الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا اليوم.وأفادت قناة "يوروب 1" الفرنسية بأن الشرطة في باريس قامت بتوقيف خمسة إيطاليين حُجِبَ عنهم دخول البلاد قبل الاحتجاجات التي نُظِّمت في مختلف مدن فرنسا في إطار الإضراب الرابع عشر على مستوى البلاد احتجاجًا على إصلاح قوانين التقاعد.وقد وقعت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمحتجين في عدة مدن، وخاصة في تولوز وليون ونانت، ما أدى إلى إصابة بعض المحتجين.يُذكَر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقع في أبريل الماضي على قانون إصلاح نظام التقاعد في البلاد، والذي يتضمن زيادة سن التقاعد إلى 64 عامًا.ووافق المجلس الدستوري الفرنسي على الجزء الأساسي من إصلاحات التقاعد، بما في ذلك رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا لمعظم العاملين، ولكن تم حذف ستة أحكام إضافية كما كان متوقعًا.وتزايد الاستياء من مشروع القانون الجديد الذي يرفع سن التقاعد في فرنسا إلى 64 عامًا، حيث أدى ذلك إلى تحويل المظاهرات من سلمية إلى عنيفة وعنيفة، بين المحتجين وقوات الشرطة.
https://sputnikarabic.ae/20230415/ماكرون-يوقع-على-قانون-إصلاح-نظام-التقاعد-1075934445.html
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أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن

الشرطة الفرنسية تعتقل 5 إيطاليين خلال التظاهرات ضد قانون التقاعد

22:04 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 22:05 GMT 06.06.2023)
© AFP 2023 / JEAN-FRANCOIS MONIERاحتجاجات فرنسا ضد تعديل قانون التقاعد
احتجاجات فرنسا ضد تعديل قانون التقاعد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
© AFP 2023 / JEAN-FRANCOIS MONIER
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اعتقلت شرطة باريس، مساء الثلاثاء، مسة إيطاليين خلال التظاهرات ضد قانون التقاعد.
باريس - سبوتنيك. وقد منعت السلطات الفرنسية دخول هؤلاء المواطنين الإيطاليين إلى البلاد خلال الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا اليوم.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
ماكرون يوقع رسميا على قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل
15 أبريل, 02:46 GMT
وأفادت قناة "يوروب 1" الفرنسية بأن الشرطة في باريس قامت بتوقيف خمسة إيطاليين حُجِبَ عنهم دخول البلاد قبل الاحتجاجات التي نُظِّمت في مختلف مدن فرنسا في إطار الإضراب الرابع عشر على مستوى البلاد احتجاجًا على إصلاح قوانين التقاعد.
وقد وقعت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمحتجين في عدة مدن، وخاصة في تولوز وليون ونانت، ما أدى إلى إصابة بعض المحتجين.
يُذكَر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقع في أبريل الماضي على قانون إصلاح نظام التقاعد في البلاد، والذي يتضمن زيادة سن التقاعد إلى 64 عامًا.
ووافق المجلس الدستوري الفرنسي على الجزء الأساسي من إصلاحات التقاعد، بما في ذلك رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا لمعظم العاملين، ولكن تم حذف ستة أحكام إضافية كما كان متوقعًا.
وتزايد الاستياء من مشروع القانون الجديد الذي يرفع سن التقاعد في فرنسا إلى 64 عامًا، حيث أدى ذلك إلى تحويل المظاهرات من سلمية إلى عنيفة وعنيفة، بين المحتجين وقوات الشرطة.
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