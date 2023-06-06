https://sputnikarabic.ae/20230606/الشرطة-الفرنسية-تعتقل-5-إيطاليين-خلال-التظاهرات-ضد-قانون-التقاعد-1077817404.html
الشرطة الفرنسية تعتقل 5 إيطاليين خلال التظاهرات ضد قانون التقاعد
الشرطة الفرنسية تعتقل 5 إيطاليين خلال التظاهرات ضد قانون التقاعد
اعتقلت شرطة باريس، مساء الثلاثاء، مسة إيطاليين خلال التظاهرات ضد قانون التقاعد. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T22:04+0000
2023-06-06T22:04+0000
2023-06-06T22:05+0000
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
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باريس - سبوتنيك. وقد منعت السلطات الفرنسية دخول هؤلاء المواطنين الإيطاليين إلى البلاد خلال الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا اليوم.وأفادت قناة "يوروب 1" الفرنسية بأن الشرطة في باريس قامت بتوقيف خمسة إيطاليين حُجِبَ عنهم دخول البلاد قبل الاحتجاجات التي نُظِّمت في مختلف مدن فرنسا في إطار الإضراب الرابع عشر على مستوى البلاد احتجاجًا على إصلاح قوانين التقاعد.وقد وقعت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمحتجين في عدة مدن، وخاصة في تولوز وليون ونانت، ما أدى إلى إصابة بعض المحتجين.يُذكَر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقع في أبريل الماضي على قانون إصلاح نظام التقاعد في البلاد، والذي يتضمن زيادة سن التقاعد إلى 64 عامًا.ووافق المجلس الدستوري الفرنسي على الجزء الأساسي من إصلاحات التقاعد، بما في ذلك رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا لمعظم العاملين، ولكن تم حذف ستة أحكام إضافية كما كان متوقعًا.وتزايد الاستياء من مشروع القانون الجديد الذي يرفع سن التقاعد في فرنسا إلى 64 عامًا، حيث أدى ذلك إلى تحويل المظاهرات من سلمية إلى عنيفة وعنيفة، بين المحتجين وقوات الشرطة.
https://sputnikarabic.ae/20230415/ماكرون-يوقع-على-قانون-إصلاح-نظام-التقاعد-1075934445.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن
الشرطة الفرنسية تعتقل 5 إيطاليين خلال التظاهرات ضد قانون التقاعد
22:04 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 22:05 GMT 06.06.2023) تابعنا عبر
اعتقلت شرطة باريس، مساء الثلاثاء، مسة إيطاليين خلال التظاهرات ضد قانون التقاعد.
باريس - سبوتنيك
. وقد منعت السلطات الفرنسية دخول هؤلاء المواطنين الإيطاليين إلى البلاد خلال الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا اليوم.
وأفادت قناة "يوروب 1" الفرنسية بأن الشرطة في باريس قامت بتوقيف خمسة إيطاليين حُجِبَ عنهم دخول البلاد قبل الاحتجاجات التي نُظِّمت في مختلف مدن فرنسا في إطار الإضراب الرابع عشر على مستوى البلاد احتجاجًا على إصلاح قوانين التقاعد.
وقد وقعت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمحتجين في عدة مدن
، وخاصة في تولوز وليون ونانت، ما أدى إلى إصابة بعض المحتجين.
يُذكَر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقع في أبريل الماضي على قانون إصلاح نظام التقاعد في البلاد، والذي يتضمن زيادة سن التقاعد إلى 64 عامًا.
ووافق المجلس الدستوري الفرنسي على الجزء الأساسي من إصلاحات التقاعد، بما في ذلك رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا لمعظم العاملين، ولكن تم حذف ستة أحكام إضافية كما كان متوقعًا.
وتزايد الاستياء من مشروع القانون الجديد الذي يرفع سن التقاعد في فرنسا
إلى 64 عامًا، حيث أدى ذلك إلى تحويل المظاهرات من سلمية إلى عنيفة وعنيفة، بين المحتجين وقوات الشرطة.