https://sputnikarabic.ae/20230415/ماكرون-يوقع-على-قانون-إصلاح-نظام-التقاعد-1075934445.html
ماكرون يوقع رسميا على قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل
ماكرون يوقع رسميا على قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل
وقع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مشروع قانون مثير للجدل لإصلاح المعاشات التقاعدية ليصبح قانونًا، يرفع سن التقاعد الوطني من 62 إلى 64، وفقًا للجريدة... 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T02:46+0000
2023-04-15T02:46+0000
2023-04-15T03:14+0000
إيمانويل ماكرون
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/05/1067331836_0:87:1319:829_1920x0_80_0_0_4695040655133c8d5c8dd9e7f9bb89c4.jpg
ونشرت الجريدة الرسمية لفرنسا التي تُعد سجلًا رسميًا للتشريعات والتي تعني ظهور النص الخاص بإصلاح المعاشات، والذي يعدّل كلمة "اثنان وستين" إلى "أربعة وستين" لسن التقاعد في البلاد.ويوم الجمعة، وافقت المحكمة الدستورية الفرنسية -أعلى سلطة دستورية في فرنسا- على خطة ماكرون الشهيرة بشكل واسع الانتشار والتي أثارت احتجاجات وإضرابات دامت أشهرًا.وحذرت النقابات الفرنسية من أنها ستنظم احتجاجات جماعية في الأول من مايو/أيار، واندلعت احتجاجات عنيفة في بعض المدن بعد إعلان الحكم.وقال ماكرون يوم الجمعة أثناء تفقده لكاتدرائية نوتردام في باريس: "الاستمرار على المسار. هذا هو شعاري".وقد يكون قرار المحكمة الدستورية نصرًا هزيلًا لماكرون، حسبما يقول المحللون، حيث يأتي بتكلفة شخصية كبيرة للرئيس البالغ من العمر 45 عامًا.وتراجعت نسب التأييد للرئيس إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وكثيرون من الناخبين انتقدوا قراره بإدراج قانون التقاعد في البرلمان دون التصويت عليه.
https://sputnikarabic.ae/20230414/المئات-يتظاهرون-في-باريس-احتجاجا-على-قانون-إصلاح-نظام-التقاعد-الذي-اعتمده-ماكرون-فيديو-1075924731.html
https://sputnikarabic.ae/20230322/اعتقالات-جماعية-لأكثر-من-850-فرنسيا-في-احتجاجات-إصلاح-نظام-التقاعد-1075011266.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/05/1067331836_96:0:1319:917_1920x0_80_0_0_686d3a103be71b1109e0d13c44d731f2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا
ماكرون يوقع رسميا على قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل
02:46 GMT 15.04.2023 (تم التحديث: 03:14 GMT 15.04.2023) تابعنا عبر
وقع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مشروع قانون مثير للجدل لإصلاح المعاشات التقاعدية ليصبح قانونًا، يرفع سن التقاعد الوطني من 62 إلى 64، وفقًا للجريدة الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية لفرنسا التي تُعد سجلًا رسميًا للتشريعات والتي تعني ظهور النص الخاص بإصلاح المعاشات، والذي يعدّل كلمة "اثنان وستين" إلى "أربعة وستين" لسن التقاعد في البلاد.
ويوم الجمعة، وافقت المحكمة الدستورية الفرنسية -أعلى سلطة دستورية في فرنسا- على خطة ماكرون الشهيرة بشكل واسع الانتشار والتي أثارت احتجاجات وإضرابات دامت أشهرًا.
وحذرت النقابات الفرنسية
من أنها ستنظم احتجاجات جماعية في الأول من مايو/أيار، واندلعت احتجاجات عنيفة في بعض المدن بعد إعلان الحكم.
وقال ماكرون يوم الجمعة أثناء تفقده لكاتدرائية نوتردام في باريس: "الاستمرار على المسار. هذا هو شعاري".
وقد يكون قرار المحكمة الدستورية نصرًا هزيلًا لماكرون، حسبما يقول المحللون، حيث يأتي بتكلفة شخصية كبيرة للرئيس البالغ من العمر 45 عامًا.
وتراجعت نسب التأييد للرئيس إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وكثيرون من الناخبين انتقدوا قراره بإدراج قانون التقاعد في البرلمان
دون التصويت عليه.