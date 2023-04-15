عربي
انفجارات "عنيفة" قرب مكان إلقاء رئيس الوزراء الياباني خطابا في مدينة واكاياما اليابانية
https://sputnikarabic.ae/20230415/ماكرون-يوقع-على-قانون-إصلاح-نظام-التقاعد-1075934445.html
ماكرون يوقع رسميا على قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل
ماكرون يوقع رسميا على قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل
وقع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مشروع قانون مثير للجدل لإصلاح المعاشات التقاعدية ليصبح قانونًا، يرفع سن التقاعد الوطني من 62 إلى 64، وفقًا للجريدة... 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T02:46+0000
2023-04-15T03:14+0000
إيمانويل ماكرون
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/05/1067331836_0:87:1319:829_1920x0_80_0_0_4695040655133c8d5c8dd9e7f9bb89c4.jpg
ونشرت الجريدة الرسمية لفرنسا التي تُعد سجلًا رسميًا للتشريعات والتي تعني ظهور النص الخاص بإصلاح المعاشات، والذي يعدّل كلمة "اثنان وستين" إلى "أربعة وستين" لسن التقاعد في البلاد.ويوم الجمعة، وافقت المحكمة الدستورية الفرنسية -أعلى سلطة دستورية في فرنسا- على خطة ماكرون الشهيرة بشكل واسع الانتشار والتي أثارت احتجاجات وإضرابات دامت أشهرًا.وحذرت النقابات الفرنسية من أنها ستنظم احتجاجات جماعية في الأول من مايو/أيار، واندلعت احتجاجات عنيفة في بعض المدن بعد إعلان الحكم.وقال ماكرون يوم الجمعة أثناء تفقده لكاتدرائية نوتردام في باريس: "الاستمرار على المسار. هذا هو شعاري".وقد يكون قرار المحكمة الدستورية نصرًا هزيلًا لماكرون، حسبما يقول المحللون، حيث يأتي بتكلفة شخصية كبيرة للرئيس البالغ من العمر 45 عامًا.وتراجعت نسب التأييد للرئيس إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وكثيرون من الناخبين انتقدوا قراره بإدراج قانون التقاعد في البرلمان دون التصويت عليه.
https://sputnikarabic.ae/20230414/المئات-يتظاهرون-في-باريس-احتجاجا-على-قانون-إصلاح-نظام-التقاعد-الذي-اعتمده-ماكرون-فيديو-1075924731.html
https://sputnikarabic.ae/20230322/اعتقالات-جماعية-لأكثر-من-850-فرنسيا-في-احتجاجات-إصلاح-نظام-التقاعد-1075011266.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/05/1067331836_96:0:1319:917_1920x0_80_0_0_686d3a103be71b1109e0d13c44d731f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا

ماكرون يوقع رسميا على قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل

02:46 GMT 15.04.2023 (تم التحديث: 03:14 GMT 15.04.2023)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
تابعنا عبرTelegram
وقع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مشروع قانون مثير للجدل لإصلاح المعاشات التقاعدية ليصبح قانونًا، يرفع سن التقاعد الوطني من 62 إلى 64، وفقًا للجريدة الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية لفرنسا التي تُعد سجلًا رسميًا للتشريعات والتي تعني ظهور النص الخاص بإصلاح المعاشات، والذي يعدّل كلمة "اثنان وستين" إلى "أربعة وستين" لسن التقاعد في البلاد.
مئات الأشخاص يتظاهرون في باريس احتجاجا على مصادقة المجلس الدستوري على قانون إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، 14 نيسان/ أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
المئات يتظاهرون في باريس احتجاجا على قانون إصلاح نظام التقاعد الذي اعتمده ماكرون... فيديو
أمس, 17:48 GMT
ويوم الجمعة، وافقت المحكمة الدستورية الفرنسية -أعلى سلطة دستورية في فرنسا- على خطة ماكرون الشهيرة بشكل واسع الانتشار والتي أثارت احتجاجات وإضرابات دامت أشهرًا.
وحذرت النقابات الفرنسية من أنها ستنظم احتجاجات جماعية في الأول من مايو/أيار، واندلعت احتجاجات عنيفة في بعض المدن بعد إعلان الحكم.
احتجاجات ضد عنف الشرطة في باريس، فرنسا، 28-29 نوفبمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
اعتقالات جماعية لأكثر من 850 فرنسيا في احتجاجات إصلاح نظام التقاعد
22 مارس, 00:41 GMT
وقال ماكرون يوم الجمعة أثناء تفقده لكاتدرائية نوتردام في باريس: "الاستمرار على المسار. هذا هو شعاري".
وقد يكون قرار المحكمة الدستورية نصرًا هزيلًا لماكرون، حسبما يقول المحللون، حيث يأتي بتكلفة شخصية كبيرة للرئيس البالغ من العمر 45 عامًا.
وتراجعت نسب التأييد للرئيس إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وكثيرون من الناخبين انتقدوا قراره بإدراج قانون التقاعد في البرلمان دون التصويت عليه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала