https://sputnikarabic.ae/20230606/تقارير-إيران-تحصل-على-24-مليار-دولار-من-أرصدتها-المجمدة-في-الخارج-1077815142.html
تقارير: إيران تحصل على 24 مليار دولار من أرصدتها المجمدة في الخارج
تقارير: إيران تحصل على 24 مليار دولار من أرصدتها المجمدة في الخارج
كشفت تقارير إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن إيران ستحصل قريبا على 24 مليار دولار من أرصدتها المجمدة في الخارج. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T18:59+0000
2023-06-06T18:59+0000
2023-06-06T18:59+0000
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وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الأرصدة التي سوف يفرج عنها، تتضمن 7 ملیارات دولار من کوریا الجنوبیة، بالإضافة إلى أکثر من 10 ملیارات دولار من العراق.بالإضافة إلى ذلك، ستحصل طهران على 6.7 مليار دولار من حقوقها لدى صندوق النقد الدولي، إثر المحادثات الأخيرة بين محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين ومديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا.يشار إلى أن إيران أعلنت في أبريل/ نيسان من العام الماضي الإفراج عن جزء كبير من الأرصدة الإيرانية المجمدة بعد التوصل إلى اتفاق جديد مستقل عن الاتفاق النووي.وفي مايو/ أيار الماضي، نشر صندوق النقد الدولي تقريرًا يشير إلى زيادة قدرها 141 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لإيران في عام 2022، ما جعل البلاد تحتل المرتبة 22 بين أكبر الاقتصادات في العالم.وتخضع إيران للعقوبات الأمريكية منذ عدة سنوات بسبب تطوير برنامجها النووي، حيث تقيد العقوبات صادراتها النفطية وتوقف حساباتها في الخارج، وكذلك كبار المسؤولين والكيانات القانونية.
https://sputnikarabic.ae/20220508/اتفاق-قطري-إيراني-على-تطوير-العلاقات-المصرفية-فهل-تكون-الدوحة-وسيطا-في-ملف-أرصدة-إيران-المجمدة؟-1061976937.html
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إيران, أخبار إيران, كوريا الجنوبية, العراق, صندوق النقد الدولي, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, كوريا الجنوبية, العراق, صندوق النقد الدولي, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تقارير: إيران تحصل على 24 مليار دولار من أرصدتها المجمدة في الخارج
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كشفت تقارير إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن إيران ستحصل قريبا على 24 مليار دولار من أرصدتها المجمدة في الخارج.
وذكرت
وسائل إعلام محلية، أن الأرصدة التي سوف يفرج عنها، تتضمن 7 ملیارات دولار من کوریا الجنوبیة، بالإضافة إلى أکثر من 10 ملیارات دولار من العراق.
بالإضافة إلى ذلك، ستحصل طهران على 6.7 مليار دولار من حقوقها لدى صندوق النقد الدولي، إثر المحادثات الأخيرة بين محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين ومديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا.
يشار إلى أن إيران أعلنت في أبريل/ نيسان من العام الماضي الإفراج عن جزء كبير من الأرصدة الإيرانية المجمدة
بعد التوصل إلى اتفاق جديد مستقل عن الاتفاق النووي.
وفي مايو/ أيار الماضي، نشر صندوق النقد الدولي تقريرًا يشير إلى زيادة قدرها 141 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لإيران في عام 2022، ما جعل البلاد تحتل المرتبة 22 بين أكبر الاقتصادات في العالم.
وتخضع إيران للعقوبات الأمريكية منذ عدة سنوات بسبب تطوير برنامجها النووي، حيث تقيد العقوبات صادراتها النفطية وتوقف حساباتها في الخارج، وكذلك كبار المسؤولين والكيانات القانونية.