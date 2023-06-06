https://sputnikarabic.ae/20230606/رئيس-إدارة-نوفا-كاخوفكا-من-غير-الممكن-الآن-إصلاح-محطة-كاخوفكا-الكهرومائية--1077784761.html
رئيس إدارة نوفا كاخوفكا: من غير الممكن الآن إصلاح محطة كاخوفكا الكهرومائية
رئيس إدارة نوفا كاخوفكا: من غير الممكن الآن إصلاح محطة كاخوفكا الكهرومائية
قال فلاديمير ليونتييف، رئيس إدارة منطقة نوفوكاخوفكا، إن إصلاح محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية أمر مستحيل الآن، وسيتعين إعادة بنائها بعد انتصار روسيا. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T07:12+0000
2023-06-06T07:12+0000
2023-06-06T07:12+0000
روسيا
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وقال ليونتييف لقناة روسيا 24 التلفزيونية "من الواضح أن (إصلاح محطة الطاقة الكهرومائية) أصبح مستحيلا الآن. أعتقد أنه مثلما تم بناء محطة الطاقة الكهرومائية هذه في الخمسينيات، سيتعين إعادة بنائها بعد انتصارنا".كما دعت سلطات مقاطعة خيرسون، سكان البلدات الواقعة على نهر دنيبر للاستعداد للإجلاء بسبب تدهور الوضع في محطة كاخوفكا الكهرومائية.وجاء في بيان المكتب الصحفي لإدارة مقاطعة نوفاكاخوفكا: "نطلب من جميع سكان البلدات الواقعة على النهر (دنيبر) لأن يكونوا مستعدين للإجلاء، في حال ساء الوضع. خدمات الطوارئ والخدمات الخاصة بالمنطقة على أهبة الاستعداد وستقدم كل المساعدة اللازمة. كما ستنظم السلطات إمكانية لإجلاء الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة".تم تدمير الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرومائية نتيجة القصف الليلة الماضية، ولم يتم تدمير سد خزان كاخوفكا نفسه.ويستمر منسوب المياه في الارتفاع، واتسعت منطقة الفيضانات، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك".وصلت المياه إلى المبنى الإداري لمنطقة مدينة نوفوكاخوفكا وتستمر في الارتفاع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
رئيس إدارة نوفا كاخوفكا: من غير الممكن الآن إصلاح محطة كاخوفكا الكهرومائية
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قال فلاديمير ليونتييف، رئيس إدارة منطقة نوفوكاخوفكا، إن إصلاح محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية أمر مستحيل الآن، وسيتعين إعادة بنائها بعد انتصار روسيا.
وقال ليونتييف لقناة روسيا 24 التلفزيونية "من الواضح أن (إصلاح محطة الطاقة الكهرومائية) أصبح مستحيلا الآن. أعتقد أنه مثلما تم بناء محطة الطاقة الكهرومائية هذه في الخمسينيات، سيتعين إعادة بنائها بعد انتصارنا".
كما دعت سلطات مقاطعة خيرسون، سكان البلدات الواقعة على نهر دنيبر للاستعداد للإجلاء بسبب تدهور الوضع في محطة كاخوفكا الكهرومائية.
وجاء في بيان المكتب الصحفي لإدارة مقاطعة نوفاكاخوفكا: "نطلب من جميع سكان البلدات الواقعة على النهر (دنيبر) لأن يكونوا مستعدين للإجلاء، في حال ساء الوضع. خدمات الطوارئ والخدمات الخاصة بالمنطقة على أهبة الاستعداد وستقدم كل المساعدة اللازمة. كما ستنظم السلطات إمكانية لإجلاء الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة".
تم تدمير الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرومائية نتيجة القصف الليلة الماضية، ولم يتم تدمير سد خزان كاخوفكا نفسه.
ويستمر منسوب المياه في الارتفاع، واتسعت منطقة الفيضانات، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك".
وصلت المياه إلى المبنى الإداري لمنطقة مدينة نوفوكاخوفكا وتستمر في الارتفاع.