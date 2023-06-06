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سرقة 30 ألف طلقة بندقية من قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل
سرقة 30 ألف طلقة بندقية من قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سرقة 30 ألف طلقة بندقية من إحدى قواعده جنوب البلاد. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T12:01+0000
2023-06-06T12:01+0000
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وقال الجيش في بيان نشره على تويتر: "ورد تقرير صباح اليوم عن سرقة ذخيرة من مستودع عسكري في قاعدة للجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد".من جانبها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول عسكري لم تسمه، إن 30 ألف طلقة بندقية من عيار 5.56 سُرقت من قاعدة تساليم في النقب.وأضافت "تم فرض حظر تجول على جميع المركبات في قاعدة تساليم وتفتيش كل مركبة تغادر القاعدة. وأطلقت الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي تحقيقا".وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها القاعدة الإسرائيلية المذكورة والمخصصة للتدريب لسرقة كميات هائلة من الذخيرة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وفي يناير/كانون الثاني 2021 تعرضت القاعدة لسرقة ما يزيد عن 93 ألف طلقة عيار 5.56 ملم.وكان الحديث يدور وقتها عن واحدة من أكبر سرقات الذخيرة على الإطلاق في الجيش الإسرائيلي، وخاصة في المعسكر المترامي الأطراف الذي شهد عشرات السرقات للأسلحة والمعدات العسكرية في العقد الماضي.وقبل عامين ونصف تعرضت قاعدة تساليم لعملية سرقة ذخيرة، ووقتها اشتبه الجيش في تلقي اللصوص مساعدة من داخل القاعدة.لكن السرقات من قواعد الجيش الإسرائيلي لا تقتصر على تساليم، ففي نوفمبر/شرين الثاني الماضي، تم اقتحام معسكر تدريب "صنوبر" في هضبة الجولان المحتلة وسرق منه الكثير من الذخيرة.وكشف جرد تم إجراؤه في مخازن القاعدة أن هناك عجزاً يقارب 70 ألف طلقة عيار 5.56 ملم للأسلحة الخفيفة ونحو 70 قنبلة يدوية.بعد أقل من يوم واحد، ألقت الشرطة القبض على العديد من سكان بلدة طوبا الزنغرية العربية في العشرينات والثلاثينيات من العمر، للاشتباه في تورطهم في السرقة الضخمة.وكشفت التحقيقات آنذاك، أن جنديا إسرائيليا متورط في الحادث عبر تقديم معلومات حساسة لإحدى العصابات التي شاركت في السرقة.قبل شهر من تلك السرقة من القاعدة في هضبة الجولان - وقعت سرقة كبيرة للذخيرة من قاعدة "مطار تيمان" في بئر السبع (جنوب)، مما أدى إلى سلسلة من الإجراءات التأديبية ضد الضباط.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

سرقة 30 ألف طلقة بندقية من قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل

12:01 GMT 06.06.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
عشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سرقة 30 ألف طلقة بندقية من إحدى قواعده جنوب البلاد.
وقال الجيش في بيان نشره على تويتر: "ورد تقرير صباح اليوم عن سرقة ذخيرة من مستودع عسكري في قاعدة للجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد".
من جانبها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول عسكري لم تسمه، إن 30 ألف طلقة بندقية من عيار 5.56 سُرقت من قاعدة تساليم في النقب.
وأضافت "تم فرض حظر تجول على جميع المركبات في قاعدة تساليم وتفتيش كل مركبة تغادر القاعدة. وأطلقت الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي تحقيقا".
وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها القاعدة الإسرائيلية المذكورة والمخصصة للتدريب لسرقة كميات هائلة من الذخيرة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وفي يناير/كانون الثاني 2021 تعرضت القاعدة لسرقة ما يزيد عن 93 ألف طلقة عيار 5.56 ملم.
وكان الحديث يدور وقتها عن واحدة من أكبر سرقات الذخيرة على الإطلاق في الجيش الإسرائيلي، وخاصة في المعسكر المترامي الأطراف الذي شهد عشرات السرقات للأسلحة والمعدات العسكرية في العقد الماضي.
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وقبل عامين ونصف تعرضت قاعدة تساليم لعملية سرقة ذخيرة، ووقتها اشتبه الجيش في تلقي اللصوص مساعدة من داخل القاعدة.
لكن السرقات من قواعد الجيش الإسرائيلي لا تقتصر على تساليم، ففي نوفمبر/شرين الثاني الماضي، تم اقتحام معسكر تدريب "صنوبر" في هضبة الجولان المحتلة وسرق منه الكثير من الذخيرة.
وكشف جرد تم إجراؤه في مخازن القاعدة أن هناك عجزاً يقارب 70 ألف طلقة عيار 5.56 ملم للأسلحة الخفيفة ونحو 70 قنبلة يدوية.
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بعد أقل من يوم واحد، ألقت الشرطة القبض على العديد من سكان بلدة طوبا الزنغرية العربية في العشرينات والثلاثينيات من العمر، للاشتباه في تورطهم في السرقة الضخمة.
وكشفت التحقيقات آنذاك، أن جنديا إسرائيليا متورط في الحادث عبر تقديم معلومات حساسة لإحدى العصابات التي شاركت في السرقة.
قبل شهر من تلك السرقة من القاعدة في هضبة الجولان - وقعت سرقة كبيرة للذخيرة من قاعدة "مطار تيمان" في بئر السبع (جنوب)، مما أدى إلى سلسلة من الإجراءات التأديبية ضد الضباط.
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