سرقة 30 ألف طلقة بندقية من قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سرقة 30 ألف طلقة بندقية من إحدى قواعده جنوب البلاد.
وقال الجيش في بيان نشره على تويتر: "ورد تقرير صباح اليوم عن سرقة ذخيرة من مستودع عسكري في قاعدة للجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد".
התקבל דיווח הבוקר על גניבת תחמושת מבונקר צבאי בבסיס צה"ל בדרום הארץ.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 6, 2023
נפתחה חקירה משותפת של משטרת ישראל והמשטרה הצבאית
من جانبها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول عسكري لم تسمه، إن 30 ألف طلقة بندقية من عيار 5.56 سُرقت من قاعدة تساليم في النقب.
وأضافت "تم فرض حظر تجول على جميع المركبات في قاعدة تساليم وتفتيش كل مركبة تغادر القاعدة. وأطلقت الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي تحقيقا".
שוב גניבת ענק של תחמושת מצה"ל: כ-30 אלף כדורי רובה מסוג 5.56 נגנבו מבסיס צאלים בנגב. הוטל עוצר על כל הרכבים בבסיס צאלים וכל רכב שיוצא מהבסיס נבדק. משטרת ישראל ומצ"ח פתחו בחקירה@Doron_Kadosh— גלצ (@GLZRadio) June 6, 2023
وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها القاعدة الإسرائيلية المذكورة والمخصصة للتدريب لسرقة كميات هائلة من الذخيرة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وفي يناير/كانون الثاني 2021 تعرضت القاعدة لسرقة ما يزيد عن 93 ألف طلقة عيار 5.56 ملم.
وكان الحديث يدور وقتها عن واحدة من أكبر سرقات الذخيرة على الإطلاق في الجيش الإسرائيلي، وخاصة في المعسكر المترامي الأطراف الذي شهد عشرات السرقات للأسلحة والمعدات العسكرية في العقد الماضي.
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وقبل عامين ونصف تعرضت قاعدة تساليم لعملية سرقة ذخيرة، ووقتها اشتبه الجيش في تلقي اللصوص مساعدة من داخل القاعدة.
لكن السرقات من قواعد الجيش الإسرائيلي لا تقتصر على تساليم، ففي نوفمبر/شرين الثاني الماضي، تم اقتحام معسكر تدريب "صنوبر" في هضبة الجولان المحتلة وسرق منه الكثير من الذخيرة.
وكشف جرد تم إجراؤه في مخازن القاعدة أن هناك عجزاً يقارب 70 ألف طلقة عيار 5.56 ملم للأسلحة الخفيفة ونحو 70 قنبلة يدوية.
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بعد أقل من يوم واحد، ألقت الشرطة القبض على العديد من سكان بلدة طوبا الزنغرية العربية في العشرينات والثلاثينيات من العمر، للاشتباه في تورطهم في السرقة الضخمة.
وكشفت التحقيقات آنذاك، أن جنديا إسرائيليا متورط في الحادث عبر تقديم معلومات حساسة لإحدى العصابات التي شاركت في السرقة.
قبل شهر من تلك السرقة من القاعدة في هضبة الجولان - وقعت سرقة كبيرة للذخيرة من قاعدة "مطار تيمان" في بئر السبع (جنوب)، مما أدى إلى سلسلة من الإجراءات التأديبية ضد الضباط.
قبل شهر من تلك السرقة من القاعدة في هضبة الجولان - وقعت سرقة كبيرة للذخيرة من قاعدة "مطار تيمان" في بئر السبع (جنوب)، مما أدى إلى سلسلة من الإجراءات التأديبية ضد الضباط.