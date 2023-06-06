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الدفاع الروسية تكشف عن "ثغرة" في تمركز القوات الأوكرانية بعد الهجوم على محطة كاخوفكا
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230606/شويغو-يكشف-عن-خسائر-ضخمة-تكبدها-نظام-كييف-منها-مقتل-3715-جنديا-أوكرانيا---عاجل-1077805018.html
شويغو: نظام كييف يتكبد خسائر ضخمة بينها مقتل 3715 جنديا خلال 3 أيام - عاجل
شويغو: نظام كييف يتكبد خسائر ضخمة بينها مقتل 3715 جنديا خلال 3 أيام - عاجل
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن النظام الأوكراني شن خلال 3 أيام هجوما على اتجاهات مختلفة. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T13:48+0000
2023-06-06T14:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال شويغو: "شن النظام الأوكراني الهجوم الذي وعد به منذ فترة طويلة على قطاعات مختلفة من الجبهة، وتمركزت كمية كبيرة من المعدات والقوى العاملة لهذا الغرض".وأضاف: "في 4 يونيو، حاولت قوات الألوية الآلية 23 و31 التابعة للقوات الأوكرانية شن هجوم على خمسة اتجاهات. لم ينجح العدو في أي منها، تكبد خسائر كبيرة، 300 جندي، 16 دبابة، 26 مركبة قتالية مدرعة، 14 سيارة".وتابع شويغو: " في 5 يونيو، حاول نظام كييف شن هجوم على 7 اتجاهات من قبل قوات من 5 ألوية، وتم إيقاف العدو، وتكبد المزيد من الخسائر".وأشار إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 1600 جندي، و28 دبابة، بما في ذلك 8 دبابات ليوبارد و3 دبابات أمكس -10 ذات عجلات، و136 قطعة من المعدات العسكرية الأخرى، بما في ذلك 79 دبابة أجنبية.وأشار إلى أنه من الضروري الاحتفاء بأعمال وحدات الطيران العملياتي والتكتيكي، حيث دمرت 5 دبابات و29 مركبة قتالية مدرعة أخرى أوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230606/انتشار-صواريخ-يارس-النووية-الاستراتيجية-مع-شروق-شمس-الصباح-فيديو---1077791672.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

شويغو: نظام كييف يتكبد خسائر ضخمة بينها مقتل 3715 جنديا خلال 3 أيام - عاجل

13:48 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 14:05 GMT 06.06.2023)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن النظام الأوكراني شن خلال 3 أيام هجوما على اتجاهات مختلفة.
وقال شويغو: "شن النظام الأوكراني الهجوم الذي وعد به منذ فترة طويلة على قطاعات مختلفة من الجبهة، وتمركزت كمية كبيرة من المعدات والقوى العاملة لهذا الغرض".

وأكد وزير الدفاع الروسي بأن "محاولات الهجوم أحبطت وتم إيقاف العدو وأظهر الجنود الروس الشجاعة والبطولة في المعارك. والعدو لم يحقق أهدافه وتكبد خسائر فادحة".

وأضاف: "في 4 يونيو، حاولت قوات الألوية الآلية 23 و31 التابعة للقوات الأوكرانية شن هجوم على خمسة اتجاهات. لم ينجح العدو في أي منها، تكبد خسائر كبيرة، 300 جندي، 16 دبابة، 26 مركبة قتالية مدرعة، 14 سيارة".
في هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
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10:11 GMT
وتابع شويغو: " في 5 يونيو، حاول نظام كييف شن هجوم على 7 اتجاهات من قبل قوات من 5 ألوية، وتم إيقاف العدو، وتكبد المزيد من الخسائر".
وأشار إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 1600 جندي، و28 دبابة، بما في ذلك 8 دبابات ليوبارد و3 دبابات أمكس -10 ذات عجلات، و136 قطعة من المعدات العسكرية الأخرى، بما في ذلك 79 دبابة أجنبية.

وقال شويغو إن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على مدار ثلاثة أيام من القتال في جميع الاتجاهات بلغت 3715 فردًا عسكريًا و52 دبابة و207 مدرعة و134 مركبة و5 طائرات وطائرتي هليكوبتر، وعند صد هجوم القوات المسلحة لأوكرانيا، قتل 71 جنديًا روسيًا، وأصيب 210".

وأفاد شويغو بأن "فوج المشاة 433 وفرقة 127، ولواءي المشاة المؤللين 37 و60 الروسية، أبلت بلاء حسنا في المعارك، حيث أظهرت البسالة والثبات في صد هجوم العدو".

وأشار إلى أنه من الضروري الاحتفاء بأعمال وحدات الطيران العملياتي والتكتيكي، حيث دمرت 5 دبابات و29 مركبة قتالية مدرعة أخرى أوكرانية.
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