شويغو: نظام كييف يتكبد خسائر ضخمة بينها مقتل 3715 جنديا خلال 3 أيام - عاجل

وقال شويغو إن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على مدار ثلاثة أيام من القتال في جميع الاتجاهات بلغت 3715 فردًا عسكريًا و52 دبابة و207 مدرعة و134 مركبة و5 طائرات وطائرتي هليكوبتر، وعند صد هجوم القوات المسلحة لأوكرانيا، قتل 71 جنديًا روسيًا، وأصيب 210".

وأفاد شويغو بأن "فوج المشاة 433 وفرقة 127، ولواءي المشاة المؤللين 37 و60 الروسية، أبلت بلاء حسنا في المعارك، حيث أظهرت البسالة والثبات في صد هجوم العدو".