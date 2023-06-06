https://sputnikarabic.ae/20230606/قانون-الانتخابات-الذي-توافقت-عليه-لجنة-66-الليبية-في-المغرب-لا-يقصي-أحدا-1077818040.html

قانون الانتخابات الذي توافقت عليه لجنة 6+6 الليبية في المغرب لا يقصي أحدا

قانون الانتخابات الذي توافقت عليه لجنة 6+6 الليبية في المغرب لا يقصي أحدا

أكد عمر بوليفة، رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة في لجنة 6+6 الليبية، أن القانون الانتخابي الذي تم التوصل إليه لا يستبعد أحدًا ولا يمنع أحدًا من الترشح... 06.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-06T23:43+0000

2023-06-06T23:43+0000

2023-06-06T23:44+0000

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

الانتخابات الرئاسية الليبية

الانتخابات الرئاسية الليبية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103250/22/1032502290_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_e7df23bde788f6f55dff151ec5f4049c.jpg

بنغازي - سبوتنيك. وأشار بوليفة، خلال مؤتمر صحفي في بوزنيقة، المغرب، إلى أنه تم التوافق الكامل وإصدار قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون تحيز أو تقصير لأي فرد.من جانبه، أكد جلال الشويهدي، رئيس وفد مجلس النواب في لجنة 6+6، أن ممثلي اللجنة من المجلسين توصلوا إلى توافق حول قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.وأضاف أنهم في انتظار حضور رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، لتوقيع الاتفاق النهائي بشأن القانون في الأيام المقبلة.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20230606/وزير-الخارجية-المغربي-يؤكد-توصل-لجنة-66-الليبية-إلى-توافق-حول-القوانين-الانتخابية-1077817895.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الانتخابات الرئاسية الليبية, الانتخابات الرئاسية الليبية