عربي
https://sputnikarabic.ae/20230606/قيس-سعيد-تونس-ترفض-إملاءات-صندوق-النقد-الدولي-1077813340.html
قيس سعيد: تونس ترفض إملاءات صندوق النقد الدولي
قيس سعيد: تونس ترفض إملاءات صندوق النقد الدولي
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده ترفض أي إملاءات من صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنهم يقدمون ما وصفه بـ"الوصفات الجاهزة" للعلاج دون معرفة أسباب المرض. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T17:22+0000
2023-06-06T17:22+0000
العالم العربي
تونس
أخبار تونس اليوم
إيطاليا
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077225832_0:0:2218:1248_1920x0_80_0_0_d266b398ff23a6fb21386356acb5f3bf.jpg
جاء ذلك خلال محادثاته مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، تطرق فيها إلى مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي، حسبما ذكر موقع "شمس إف إم" التونسي، اليوم الثلاثاء.وتابع: "آثارها ستؤدي إلى تفجير الأوضاع بصورة تمس بالسلم المجتمعي في تونس"، مضيفا: "لكن الأمر لن يتوقف عند حدودنا وإنما ستمتد آثاره إلى المنطقة بأسرها".وتحدث الرئيس التونسي عن ديون تونس، مؤكدا أنها تثقل كاهل الدولة وأنه يمكن تحويلها إلى مشاريع تنموية.كما تناولت محادثات سعيد وميلوني، قضية الهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من تداعيات.ومن جانبها، أكدت ميلوني، في تصريح عقب لقائه مع قيس سعيد، أنها أبلغت الرئيس التونسي أن إيطاليا تبذل جهودا كبيرة حتى يمكن تحقيق نتائج إيجابية في المفاوضات الجارية بين تونس وصندوق النقد الدولي.وكان الرئيس التونسي قد حذر، في وقت سابق، من تكرار الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد عام 1984 حينما تم رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها.
https://sputnikarabic.ae/20230603/الرئيس-التونسي-شروط-صندوق-النقد-بمثابة-عود-ثقاب-يشتعل-إلى-جانب-مواد-شديدة-الانفجار-1077712518.html
تونس
أخبار تونس اليوم
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077225832_3:0:2218:1661_1920x0_80_0_0_5fb9f1b2f8ccf9e416fdd119ea68a389.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, إيطاليا, أخبار العالم الآن
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, إيطاليا, أخبار العالم الآن

قيس سعيد: تونس ترفض إملاءات صندوق النقد الدولي

17:22 GMT 06.06.2023
© Photo / Saudi Ministry of Informationالرئيس التونسي قيس سعيد في القمة العربية الـ 32 بجدة
الرئيس التونسي قيس سعيد في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
© Photo / Saudi Ministry of Information
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده ترفض أي إملاءات من صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنهم يقدمون ما وصفه بـ"الوصفات الجاهزة" للعلاج دون معرفة أسباب المرض.
جاء ذلك خلال محادثاته مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، تطرق فيها إلى مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي، حسبما ذكر موقع "شمس إف إم" التونسي، اليوم الثلاثاء.
وقال سعيد: "وصفات صندوق النقد الدولي تأتي بآثار عكسية تماما".
وتابع: "آثارها ستؤدي إلى تفجير الأوضاع بصورة تمس بالسلم المجتمعي في تونس"، مضيفا: "لكن الأمر لن يتوقف عند حدودنا وإنما ستمتد آثاره إلى المنطقة بأسرها".
وتحدث الرئيس التونسي عن ديون تونس، مؤكدا أنها تثقل كاهل الدولة وأنه يمكن تحويلها إلى مشاريع تنموية.
الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
الرئيس التونسي: شروط صندوق النقد بمثابة "عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار"
3 يونيو, 20:19 GMT
كما تناولت محادثات سعيد وميلوني، قضية الهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من تداعيات.
ومن جانبها، أكدت ميلوني، في تصريح عقب لقائه مع قيس سعيد، أنها أبلغت الرئيس التونسي أن إيطاليا تبذل جهودا كبيرة حتى يمكن تحقيق نتائج إيجابية في المفاوضات الجارية بين تونس وصندوق النقد الدولي.
وكان الرئيس التونسي قد حذر، في وقت سابق، من تكرار الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد عام 1984 حينما تم رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Хвостовик реактивного снаряда на дороге в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:57 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 18:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала