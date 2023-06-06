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الدفاع الروسية تكشف عن "ثغرة" في تمركز القوات الأوكرانية بعد الهجوم على محطة كاخوفكا
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230606/مستشار-رئيس-أوكراني-سابق-وسائل-إعلامنا-صمتت-بعد-خسارة-جيشنا-أمام-4-خطوط-دفاع-روسية-1077804758.html
مستشار رئيس أوكراني سابق: وسائل إعلامنا صمتت بعد خسارة جيشنا أمام 4 خطوط دفاع روسية
مستشار رئيس أوكراني سابق: وسائل إعلامنا صمتت بعد خسارة جيشنا أمام 4 خطوط دفاع روسية
قال أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، على مدونته على موقع يوتيوب، إن القوات المسلحة الأوكرانية المتقدمة اصطدمت بجيش روسي مدرب جيدًا. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T13:29+0000
2023-06-06T13:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
العالم
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وقال الخبير: "هناك أربعة خطوط دفاع، تم إطلاق النار على كل قطاع. تراقب الطائرات المسيرة الفضاء على مدار 24 ساعة في اليوم، لذلك لا يوجد عنصر مفاجأة هناك".وبحسب قوله، فقد صمت الإعلام الأوكراني بعد فشل القوات المسلحة الأوكرانية، فجميع وسائل الإعلام تكتم حجم الخسائر في صفوف قوات الأمن في كييف.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية المتقدمة. أراد الجيش الأوكراني التقدم في خمسة قطاعات من الجبهة على محور يجنودونيتسك. وأشارت الوزارة إلى أن محاولة العدو لاختراق التحصينات باءت بالفشل.
https://sputnikarabic.ae/20230606/طائرة-مسيرة-تدمر-المعدات-الأوكرانية-في-مقاطعة-زابوروجيه-فيديو-1077788761.html
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رصد عسكري, العالم
رصد عسكري, العالم

مستشار رئيس أوكراني سابق: وسائل إعلامنا صمتت بعد خسارة جيشنا أمام 4 خطوط دفاع روسية

13:29 GMT 06.06.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالعمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
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قال أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، على مدونته على موقع يوتيوب، إن القوات المسلحة الأوكرانية المتقدمة اصطدمت بجيش روسي مدرب جيدًا.
وقال الخبير: "هناك أربعة خطوط دفاع، تم إطلاق النار على كل قطاع. تراقب الطائرات المسيرة الفضاء على مدار 24 ساعة في اليوم، لذلك لا يوجد عنصر مفاجأة هناك".
طائرة مسيرة أورلان-10أو في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرة روسية تتسلل إلى داخل مقر عسكري أوكراني وتدمره... فيديو
08:46 GMT
وبحسب قوله، فقد صمت الإعلام الأوكراني بعد فشل القوات المسلحة الأوكرانية، فجميع وسائل الإعلام تكتم حجم الخسائر في صفوف قوات الأمن في كييف.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية المتقدمة. أراد الجيش الأوكراني التقدم في خمسة قطاعات من الجبهة على محور يجنودونيتسك. وأشارت الوزارة إلى أن محاولة العدو لاختراق التحصينات باءت بالفشل.
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