https://sputnikarabic.ae/20230606/مستشار-رئيس-أوكراني-سابق-وسائل-إعلامنا-صمتت-بعد-خسارة-جيشنا-أمام-4-خطوط-دفاع-روسية-1077804758.html
مستشار رئيس أوكراني سابق: وسائل إعلامنا صمتت بعد خسارة جيشنا أمام 4 خطوط دفاع روسية
مستشار رئيس أوكراني سابق: وسائل إعلامنا صمتت بعد خسارة جيشنا أمام 4 خطوط دفاع روسية
قال أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، على مدونته على موقع يوتيوب، إن القوات المسلحة الأوكرانية المتقدمة اصطدمت بجيش روسي مدرب جيدًا. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T13:29+0000
2023-06-06T13:29+0000
2023-06-06T13:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
العالم
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وقال الخبير: "هناك أربعة خطوط دفاع، تم إطلاق النار على كل قطاع. تراقب الطائرات المسيرة الفضاء على مدار 24 ساعة في اليوم، لذلك لا يوجد عنصر مفاجأة هناك".وبحسب قوله، فقد صمت الإعلام الأوكراني بعد فشل القوات المسلحة الأوكرانية، فجميع وسائل الإعلام تكتم حجم الخسائر في صفوف قوات الأمن في كييف.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية المتقدمة. أراد الجيش الأوكراني التقدم في خمسة قطاعات من الجبهة على محور يجنودونيتسك. وأشارت الوزارة إلى أن محاولة العدو لاختراق التحصينات باءت بالفشل.
https://sputnikarabic.ae/20230606/طائرة-مسيرة-تدمر-المعدات-الأوكرانية-في-مقاطعة-زابوروجيه-فيديو-1077788761.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم
مستشار رئيس أوكراني سابق: وسائل إعلامنا صمتت بعد خسارة جيشنا أمام 4 خطوط دفاع روسية
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قال أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، على مدونته على موقع يوتيوب، إن القوات المسلحة الأوكرانية المتقدمة اصطدمت بجيش روسي مدرب جيدًا.
وقال الخبير: "هناك أربعة خطوط دفاع، تم إطلاق النار على كل قطاع. تراقب الطائرات المسيرة الفضاء على مدار 24 ساعة في اليوم، لذلك لا يوجد عنصر مفاجأة هناك".
وبحسب قوله، فقد صمت الإعلام الأوكراني بعد فشل القوات المسلحة الأوكرانية، فجميع وسائل الإعلام تكتم حجم الخسائر في صفوف قوات الأمن في كييف.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية المتقدمة. أراد الجيش الأوكراني التقدم في خمسة قطاعات من الجبهة على محور يجنودونيتسك. وأشارت الوزارة إلى أن محاولة العدو لاختراق التحصينات باءت بالفشل.