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وزير الصناعة السعودي: المملكة لديها علاقات متميزة مع مصر
وزير الصناعة السعودي: المملكة لديها علاقات متميزة مع مصر
قال وزير الصناعة السعودي، بندر الخريف، إن المملكة لديها علاقات متميزة مع مصر، مشيرا إلى أنه يجب بذل المزيد من الجهود لتفعيلها اقتصاديا. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T20:52+0000
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ولفت الخريف إلى أن العلاقات مفعلة بين شعبي وقيادتي البلدين، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، التي أشارت إلى أن تصريحاته جاءت خلال مقابلة تلفزيونية تحدث فيها عن ركائز رؤية المملكة 2030، التي تتضمن تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد.وتابع: "قطاع التعدين من القطاعات المهمة، التي ستكون ركيزة أساسية للصناعة في السعودية، ولدينا رؤية تعتمد على التكامل مع بقية دول المنطقة وخاصة مصر".ولفت الخريف إلى أن مشاركة السعودية مع مصر في مؤتمر التعدين كانت رائعة، مشيرا إلى أن التمثيل فيها كان على أعلى المستويات لأن مصر تعد لاعبا أساسيا في هذا المجال.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم

وزير الصناعة السعودي: المملكة لديها علاقات متميزة مع مصر

20:52 GMT 06.06.2023
© Photo / Saudi Ministry of Industry and Mineral Resourcesبندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية للمملكة العربية السعودية
بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية للمملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
© Photo / Saudi Ministry of Industry and Mineral Resources
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قال وزير الصناعة السعودي، بندر الخريف، إن المملكة لديها علاقات متميزة مع مصر، مشيرا إلى أنه يجب بذل المزيد من الجهود لتفعيلها اقتصاديا.
ولفت الخريف إلى أن العلاقات مفعلة بين شعبي وقيادتي البلدين، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، التي أشارت إلى أن تصريحاته جاءت خلال مقابلة تلفزيونية تحدث فيها عن ركائز رؤية المملكة 2030، التي تتضمن تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد.

وقال وزير الصناعة السعودي: "مصر إحدى الدول القليلة التي تمتلك مقومات مشتركة مع المملكة في مجالات التعدين والصناعة".

وتابع: "قطاع التعدين من القطاعات المهمة، التي ستكون ركيزة أساسية للصناعة في السعودية، ولدينا رؤية تعتمد على التكامل مع بقية دول المنطقة وخاصة مصر".
ولفت الخريف إلى أن مشاركة السعودية مع مصر في مؤتمر التعدين كانت رائعة، مشيرا إلى أن التمثيل فيها كان على أعلى المستويات لأن مصر تعد لاعبا أساسيا في هذا المجال.
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