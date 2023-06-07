https://sputnikarabic.ae/20230607/السعودية-تدين-تعرض-سفارتها-في-السودان-لأعمال-تخريب-على-يد-جماعات-مسلحة-1077865330.html
السعودية تدين تعرض سفارتها في السودان لأعمال تخريب على يد جماعات مسلحة
السعودية تدين تعرض سفارتها في السودان لأعمال تخريب على يد جماعات مسلحة
أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن استنكارها الشديد لأعمال تخريب بعض الجماعات المسلحة التي استهدفت مبنى سفارة المملكة العربية السعودية والملحقيات... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T22:20+0000
2023-06-07T22:20+0000
2023-06-07T22:20+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأكدت الخارجية السعودية في بيانها أن المملكة تدين هذه الأعمال بأشد العبارات، التي تسببت في تدمير مبنى السفارة والملحقيات، بالإضافة إلى تخريب سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة.وأضافت الوزارة في بيانها أن المملكة تعبر عن رفضها الكامل لجميع أشكال العنف والتخريب الموجهة ضد البعثات والبعثات الدبلوماسية، مشددة على أهمية التصدي لتلك الجماعات المسلحة التي تسعى للإضرار بالأمن والاستقرار في السودان وشعبه الشقيق.وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الإثنين 22 أيار/ مايو، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230604/السعودية-وفدا-طرفي-النزاع-في-السودان-ما-زالا-موجودين-في-جدة-رغم-تعليق-المحادثات-1077717360.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي
السعودية تدين تعرض سفارتها في السودان لأعمال تخريب على يد جماعات مسلحة
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أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن استنكارها الشديد لأعمال تخريب بعض الجماعات المسلحة التي استهدفت مبنى سفارة المملكة العربية السعودية والملحقيات السعودية في السودان.
القاهرة - سبوتنيك
. وأكدت الخارجية السعودية في بيانها أن المملكة تدين هذه الأعمال بأشد العبارات، التي تسببت في تدمير مبنى السفارة والملحقيات، بالإضافة إلى تخريب سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة.
وأضافت الوزارة في بيانها أن المملكة تعبر عن رفضها الكامل لجميع أشكال العنف والتخريب الموجهة ضد البعثات والبعثات الدبلوماسية، مشددة على أهمية التصدي لتلك الجماعات المسلحة التي تسعى للإضرار بالأمن والاستقرار في السودان وشعبه الشقيق.
وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الإثنين 22 أيار/ مايو، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان
، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.