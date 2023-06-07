https://sputnikarabic.ae/20230607/السعودية-تدين-تعرض-سفارتها-في-السودان-لأعمال-تخريب-على-يد-جماعات-مسلحة-1077865330.html

السعودية تدين تعرض سفارتها في السودان لأعمال تخريب على يد جماعات مسلحة

السعودية تدين تعرض سفارتها في السودان لأعمال تخريب على يد جماعات مسلحة

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن استنكارها الشديد لأعمال تخريب بعض الجماعات المسلحة التي استهدفت مبنى سفارة المملكة العربية السعودية والملحقيات... 07.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-07T22:20+0000

2023-06-07T22:20+0000

2023-06-07T22:20+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

أخبار السودان اليوم

الفترة الانتقالية في السودان

المجلس السيادي في السودان

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076154665_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_d393324f989f37c49935cd4b48aa4bc6.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وأكدت الخارجية السعودية في بيانها أن المملكة تدين هذه الأعمال بأشد العبارات، التي تسببت في تدمير مبنى السفارة والملحقيات، بالإضافة إلى تخريب سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة.وأضافت الوزارة في بيانها أن المملكة تعبر عن رفضها الكامل لجميع أشكال العنف والتخريب الموجهة ضد البعثات والبعثات الدبلوماسية، مشددة على أهمية التصدي لتلك الجماعات المسلحة التي تسعى للإضرار بالأمن والاستقرار في السودان وشعبه الشقيق.وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الإثنين 22 أيار/ مايو، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

https://sputnikarabic.ae/20230604/السعودية-وفدا-طرفي-النزاع-في-السودان-ما-زالا-موجودين-في-جدة-رغم-تعليق-المحادثات-1077717360.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي