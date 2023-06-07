https://sputnikarabic.ae/20230607/السفير-الروسي-في-واشنطن-الولايات-المتحدة-ستواصل-دعم-الإرهاب-الأوكراني-1077865197.html
السفير الروسي في واشنطن: الولايات المتحدة ستواصل دعم الإرهاب الأوكراني
السفير الروسي في واشنطن: الولايات المتحدة ستواصل دعم الإرهاب الأوكراني
أكد السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم أعمال الإرهاب التي تقوم بها أوكرانيا. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T22:04+0000
2023-06-07T22:04+0000
2023-06-07T22:22+0000
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وقال أنطونوف للصحفيين، معلقًا على رد فعل السلطات الأمريكية تجاه الهجوم على سد كاخوفسكايا: "الرعاة الأمريكيين في واشنطن لا ينتقدون كييف أبدًا. ويتم التصديق على جميع أفعال النظام، ويتم تشجيع أي ضربة تصيب الروس، لكن يبدو أن هذا لا يكفي الولايات المتحدة، وستستمر في دعم الأعمال الإرهابية لأوكرانيا".وأضاف أن أفعال السلطات الأمريكية تمثل نموذجًا لـ "موقف غير مدروس ومدمر، أدى بالفعل إلى اضطرابات كبيرة في العالم".وكما اتهم أنطونوف وسائل الإعلام الأمريكية بشن حملة تضليل مقصودة حول الهجوم على سد كاخوفسكايا لتبرئة نظام كييف، موضحا أن:ودُمر الجزء العلوي من محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، في وقت سابق أمس، جراء قصف شنته القوات الأوكرانية الليلة الماضية باستخدام راجمة صواريخ من طراز "أولخا".ورغم أن خزان سد كاخوفسكايا نفسه لم يُدمر، إلا أن الهجوم تسبب بأضرار كبيرة لصمامات السد، ما أسفر عن تدفق غير منظم للمياه تجاه العديد من المناطق، ما دفع السلطات المحلية لإجلاء سكانها.واتهم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أمس، نظام كييف بتفجير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية من أجل نقل القوات من محور خيرسون إلى منطقة عملياته الهجومية.
https://sputnikarabic.ae/20230607/سرعة-تدفق-نهر-دنيبر-تزيد-10-أضعاف-بعد-تدمير-سد-محطة-كاخوفسكايا-للطاقة-الكهرومائية-1077864921.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
السفير الروسي في واشنطن: الولايات المتحدة ستواصل دعم الإرهاب الأوكراني
22:04 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 22:22 GMT 07.06.2023) تابعنا عبر
أكد السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم أعمال الإرهاب التي تقوم بها أوكرانيا.
وقال أنطونوف للصحفيين، معلقًا على رد فعل السلطات الأمريكية تجاه الهجوم على سد كاخوفسكايا: "الرعاة الأمريكيين في واشنطن لا ينتقدون كييف أبدًا. ويتم التصديق على جميع أفعال النظام، ويتم تشجيع أي ضربة تصيب الروس، لكن يبدو أن هذا لا يكفي الولايات المتحدة، وستستمر في دعم الأعمال الإرهابية لأوكرانيا".
وأضاف أن أفعال السلطات الأمريكية تمثل نموذجًا لـ "موقف غير مدروس ومدمر، أدى بالفعل إلى اضطرابات كبيرة في العالم".
وكما اتهم أنطونوف وسائل الإعلام الأمريكية بشن حملة تضليل مقصودة حول الهجوم على سد كاخوفسكايا لتبرئة نظام كييف، موضحا أن:
"هناك العديد من التلميحات على الإعلام الأمريكية تشير إلى أن روسيا هي من تقف وراء الهجوم".
ودُمر الجزء العلوي من محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، في وقت سابق أمس، جراء قصف شنته القوات الأوكرانية
الليلة الماضية باستخدام راجمة صواريخ من طراز "أولخا".
ورغم أن خزان سد كاخوفسكايا نفسه لم يُدمر، إلا أن الهجوم تسبب بأضرار كبيرة لصمامات السد، ما أسفر عن تدفق غير منظم للمياه تجاه العديد من المناطق، ما دفع السلطات المحلية لإجلاء سكانها.
واتهم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أمس، نظام كييف بتفجير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية من أجل نقل القوات من محور خيرسون إلى منطقة عملياته الهجومية.