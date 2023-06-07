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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230607/السفير-الروسي-في-واشنطن-الولايات-المتحدة-ستواصل-دعم-الإرهاب-الأوكراني-1077865197.html
السفير الروسي في واشنطن: الولايات المتحدة ستواصل دعم الإرهاب الأوكراني
السفير الروسي في واشنطن: الولايات المتحدة ستواصل دعم الإرهاب الأوكراني
أكد السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم أعمال الإرهاب التي تقوم بها أوكرانيا. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T22:04+0000
2023-06-07T22:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال أنطونوف للصحفيين، معلقًا على رد فعل السلطات الأمريكية تجاه الهجوم على سد كاخوفسكايا: "الرعاة الأمريكيين في واشنطن لا ينتقدون كييف أبدًا. ويتم التصديق على جميع أفعال النظام، ويتم تشجيع أي ضربة تصيب الروس، لكن يبدو أن هذا لا يكفي الولايات المتحدة، وستستمر في دعم الأعمال الإرهابية لأوكرانيا".وأضاف أن أفعال السلطات الأمريكية تمثل نموذجًا لـ "موقف غير مدروس ومدمر، أدى بالفعل إلى اضطرابات كبيرة في العالم".وكما اتهم أنطونوف وسائل الإعلام الأمريكية بشن حملة تضليل مقصودة حول الهجوم على سد كاخوفسكايا لتبرئة نظام كييف، موضحا أن:ودُمر الجزء العلوي من محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، في وقت سابق أمس، جراء قصف شنته القوات الأوكرانية الليلة الماضية باستخدام راجمة صواريخ من طراز "أولخا".ورغم أن خزان سد كاخوفسكايا نفسه لم يُدمر، إلا أن الهجوم تسبب بأضرار كبيرة لصمامات السد، ما أسفر عن تدفق غير منظم للمياه تجاه العديد من المناطق، ما دفع السلطات المحلية لإجلاء سكانها.واتهم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أمس، نظام كييف بتفجير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية من أجل نقل القوات من محور خيرسون إلى منطقة عملياته الهجومية.
https://sputnikarabic.ae/20230607/سرعة-تدفق-نهر-دنيبر-تزيد-10-أضعاف-بعد-تدمير-سد-محطة-كاخوفسكايا-للطاقة-الكهرومائية-1077864921.html
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

السفير الروسي في واشنطن: الولايات المتحدة ستواصل دعم الإرهاب الأوكراني

22:04 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 22:22 GMT 07.06.2023)
© Sputnik . Vladimir Pesnya / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف
نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© Sputnik . Vladimir Pesnya
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أكد السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم أعمال الإرهاب التي تقوم بها أوكرانيا.
وقال أنطونوف للصحفيين، معلقًا على رد فعل السلطات الأمريكية تجاه الهجوم على سد كاخوفسكايا: "الرعاة الأمريكيين في واشنطن لا ينتقدون كييف أبدًا. ويتم التصديق على جميع أفعال النظام، ويتم تشجيع أي ضربة تصيب الروس، لكن يبدو أن هذا لا يكفي الولايات المتحدة، وستستمر في دعم الأعمال الإرهابية لأوكرانيا".
تتدفق المياه عبر سد محطة كاخوفسكايا، في كاخوفكا، أوكرانيا، 6 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سرعة تدفق نهر دنيبر تزيد 10 أضعاف بعد تدمير سد محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية
21:30 GMT
وأضاف أن أفعال السلطات الأمريكية تمثل نموذجًا لـ "موقف غير مدروس ومدمر، أدى بالفعل إلى اضطرابات كبيرة في العالم".
وكما اتهم أنطونوف وسائل الإعلام الأمريكية بشن حملة تضليل مقصودة حول الهجوم على سد كاخوفسكايا لتبرئة نظام كييف، موضحا أن:
"هناك العديد من التلميحات على الإعلام الأمريكية تشير إلى أن روسيا هي من تقف وراء الهجوم".
ودُمر الجزء العلوي من محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، في وقت سابق أمس، جراء قصف شنته القوات الأوكرانية الليلة الماضية باستخدام راجمة صواريخ من طراز "أولخا".
ورغم أن خزان سد كاخوفسكايا نفسه لم يُدمر، إلا أن الهجوم تسبب بأضرار كبيرة لصمامات السد، ما أسفر عن تدفق غير منظم للمياه تجاه العديد من المناطق، ما دفع السلطات المحلية لإجلاء سكانها.
واتهم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أمس، نظام كييف بتفجير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية من أجل نقل القوات من محور خيرسون إلى منطقة عملياته الهجومية.
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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:39 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع5 يونيو, 18:20 GMT
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