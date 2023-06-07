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الصومال... إحباط هجوم لحركة "الشباب" على قاعدة عسكرية إثيوبية
الصومال... إحباط هجوم لحركة "الشباب" على قاعدة عسكرية إثيوبية
شنت حركة "الشباب" الإرهابية، اليوم الأربعاء، هجوما على قاعدة عسكرية تابعة للجيش الإثيوبي قرب حدود البلدين، بحسب إعلام محلي. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T19:49+0000
2023-06-07T19:49+0000
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وقال موقع "الصومال الجديد"، إن حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، شنت هجوما بسيارتين مفخختين على القاعدة العسكرية الإثيوبية في بلدة دولو بإقليم غدو في ولاية جوبالاند.وأضاف: "بحسب الرواية الحكومية، فإن السيارة الأولى انفجرت عند مدخل القاعدة في حين نجحت القوات في منع السيارة الثانية الملغومة من الوصول للقاعدة التي تتمركز فيها قوات إثيوبية غير تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميص)".يذكر أن حركة الشباب الإرهابية كانت قد أعلنت الولاء لتنظيم القاعدة في عام 2009 وأصبحت تابعة له في عام 2012، وتدر الآن نحو 100 مليون دولار سنويا للشبكة الإرهابية، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية.وشنت الجماعة مواجهات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية التي تتخذ من مقديشو مقرا لها، وانخرطت في هجمات إرهابية وعرقلت وصول المساعدات الإنسانية الأممية في البلاد، ولا تزال حركة "الشباب" تسيطر على مناطق واسعة في وسط وجنوب الصومال.
https://sputnikarabic.ae/20230401/الجيش-الصومالي-يحبط-هجوما-شنه-14-عنصرا-من-حركة-الشباب-1075409734.html
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أخبار العالم الآن, الصومال, العالم العربي, الأخبار, أخبار إثيوبيا
أخبار العالم الآن, الصومال, العالم العربي, الأخبار, أخبار إثيوبيا

الصومال... إحباط هجوم لحركة "الشباب" على قاعدة عسكرية إثيوبية

19:49 GMT 07.06.2023
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh-FILEحركة الشباب الصومالية
حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh-FILE
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شنت حركة "الشباب" الإرهابية، اليوم الأربعاء، هجوما على قاعدة عسكرية تابعة للجيش الإثيوبي قرب حدود البلدين، بحسب إعلام محلي.
وقال موقع "الصومال الجديد"، إن حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، شنت هجوما بسيارتين مفخختين على القاعدة العسكرية الإثيوبية في بلدة دولو بإقليم غدو في ولاية جوبالاند.
وأضاف: "بحسب الرواية الحكومية، فإن السيارة الأولى انفجرت عند مدخل القاعدة في حين نجحت القوات في منع السيارة الثانية الملغومة من الوصول للقاعدة التي تتمركز فيها قوات إثيوبية غير تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميص)".
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يذكر أن حركة الشباب الإرهابية كانت قد أعلنت الولاء لتنظيم القاعدة في عام 2009 وأصبحت تابعة له في عام 2012، وتدر الآن نحو 100 مليون دولار سنويا للشبكة الإرهابية، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية.
وشنت الجماعة مواجهات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية التي تتخذ من مقديشو مقرا لها، وانخرطت في هجمات إرهابية وعرقلت وصول المساعدات الإنسانية الأممية في البلاد، ولا تزال حركة "الشباب" تسيطر على مناطق واسعة في وسط وجنوب الصومال.
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