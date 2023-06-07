https://sputnikarabic.ae/20230607/الصين-وإيران-وباكستان-يعقدون-اجتماعا-أمنيا-ثلاثيا-في-بكين-لبحث-مكافحة-الإرهاب--1077861161.html
الصين وإيران وباكستان يعقدون اجتماعا أمنيا ثلاثيا في بكين لبحث مكافحة الإرهاب
الصين وإيران وباكستان يعقدون اجتماعا أمنيا ثلاثيا في بكين لبحث مكافحة الإرهاب
عقد ممثلو وزراء خارجية الصين وإيران وباكستان، اليوم الأربعاء، اجتماعا أمنيا ثلاثيا في العاصمة الصينية، بكين. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T18:14+0000
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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن الاجتماع الثلاثي في بكين، حضره مساعد وزير الخارجية المدير العام لشؤون جنوب آسيا بالخارجية الإيرانية، سيد رسول موسوي، برفقة مدير عام الأمن الخارجي في وزارة الخارجية الصينية، عبد الحميد، المدير العام لقضايا مكافحة الإرهاب في الخارجية الباكستانية.وأكدت الوكالة أن المسؤولين الثلاثة ناقشوا عددا من القضايا، خاصة ما يتعلق منها بمكافحة الإرهاب داخل المنطقة وخارج الحدود الوطنية.وعلى ضوء عقد الاجتماع الثلاثي، الصيني الإيراني الباكستاني، اتخذ مساعدو وزراء خارجية الدول الثلاث قرارات سريعة لإضفاء الطابع المؤسسي على آلية التشاور بينهم في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.وأشارت الوكالة الإيرانية "إرنا" إلى أن الجانبين الإيراني والصيني بحثا سبل التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب، في وقت أجرى ممثل الخارجية الصينية لقاء مع نظيره الباكستاني لمناقشة التعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب.وفي سياق متصل، صرح المتحدث باسم الخارجية الصينية، أمس الثلاثاء، بأن "بكين ترحب بتشكيل تحالف بحري مشترك بحضور إيران والسعودية والإمارات وبعض الأطراف الأخرى"، مؤكدا أن "مثل هذا التحالف سيعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".وكان الجيش الإيراني، قال السبت الماضي، إنه بصدد الإعلان عن تحالف بحري مع دول خليجية بما في ذلك السعودية والإمارات.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قائد القوات البحرية بالجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، في مقابلة تلفزيونية، مساء الجمعة الماضية، وفق وكالة أنباء "فارس"، قائلا: "سيتم قريبا تشكيل تحالف مشترك للبحرية الإيرانية مع دول المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق".وأضاف: "اليوم وصلت دول المنطقة إلى النقطة القائلة بأنه إذا كنا نريد الحفاظ على الأمن في المنطقة، فيجب أن يتم ذلك من خلال التآزر والتعاون المتبادل".
https://sputnikarabic.ae/20230413/إيران-وروسيا-والصين-وباكستان-تؤكد-أهمية-احترام-سيادة-واستقلال-أفغانستان-1075854431.html
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العالم, إيران, أخبار إيران, الصين, باكستان
العالم, إيران, أخبار إيران, الصين, باكستان
الصين وإيران وباكستان يعقدون اجتماعا أمنيا ثلاثيا في بكين لبحث مكافحة الإرهاب
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عقد ممثلو وزراء خارجية الصين وإيران وباكستان، اليوم الأربعاء، اجتماعا أمنيا ثلاثيا في العاصمة الصينية، بكين.
وأفادت وكالة
إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن الاجتماع الثلاثي في بكين، حضره مساعد وزير الخارجية المدير العام لشؤون جنوب آسيا بالخارجية الإيرانية، سيد رسول موسوي، برفقة مدير عام الأمن الخارجي في وزارة الخارجية الصينية، عبد الحميد، المدير العام لقضايا مكافحة الإرهاب في الخارجية الباكستانية.
وأكدت الوكالة أن المسؤولين الثلاثة ناقشوا عددا من القضايا، خاصة ما يتعلق منها بمكافحة الإرهاب
داخل المنطقة وخارج الحدود الوطنية.
وعلى ضوء عقد الاجتماع الثلاثي، الصيني الإيراني الباكستاني، اتخذ مساعدو وزراء خارجية الدول الثلاث قرارات سريعة لإضفاء الطابع المؤسسي على آلية التشاور بينهم في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.
وأشارت الوكالة الإيرانية "إرنا" إلى أن الجانبين الإيراني والصيني بحثا سبل التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب، في وقت أجرى ممثل الخارجية الصينية لقاء مع نظيره الباكستاني لمناقشة التعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب.
وفي سياق متصل، صرح المتحدث باسم الخارجية الصينية
، أمس الثلاثاء، بأن "بكين ترحب بتشكيل تحالف بحري مشترك بحضور إيران والسعودية والإمارات وبعض الأطراف الأخرى"، مؤكدا أن "مثل هذا التحالف سيعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".
وكان الجيش الإيراني، قال السبت الماضي، إنه بصدد الإعلان عن تحالف بحري
مع دول خليجية بما في ذلك السعودية والإمارات.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قائد القوات البحرية بالجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، في مقابلة تلفزيونية، مساء الجمعة الماضية، وفق وكالة
أنباء "فارس"، قائلا: "سيتم قريبا تشكيل تحالف مشترك للبحرية الإيرانية مع دول المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق".
وأضاف: "اليوم وصلت دول المنطقة إلى النقطة القائلة بأنه إذا كنا نريد الحفاظ على الأمن في المنطقة، فيجب أن يتم ذلك من خلال التآزر والتعاون المتبادل".