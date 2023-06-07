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الملك سلمان يصدر أمرا بإنشاء المنتدى الدولي للأمن السيبراني
الملك سلمان يصدر أمرا بإنشاء المنتدى الدولي للأمن السيبراني
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، "أمرا ملكيا بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني لتكون مؤسسة ذات شخصية اعتبارية". 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T12:55+0000
2023-06-07T12:55+0000
السعودية
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن "مؤسسة الأمن السيبراني تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وغير هادفة إلى الربح، ولها الأهلية الكاملة لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها تحت إشراف مجلس أمناء خاص بها، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض".كما تهدف المؤسسة إلى "الإسهام في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، والتعاون الدولي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، ومواءمة الجهود الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني ودعمها"، وفقا للوكالة.وكان الملك سلمان أصدر، في 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، أوامر ملكية، بتعيين من ماجد المزيد، محافظا لهيئة الأمن السيبراني، وبدر عبد الرحمن القاضي، نائبا لوزير الرياضة.وجاءت تلك التعيينات، حينها بعد أيام من قرار العاهل السعودي إقالة مدير الأمن العام في المملكة، خالد بن قرار الحربي، وإحالته للتحقيق على خلفية اتهامه بالفساد واستغلال النفوذ.وأمر الملك سلمان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باستكمال إجراءات التحقيق مع الحربي وكل من له علاقة بالاتهامات الموجهة لمدير الأمن العام السابق.
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السعودية, الهيئة الوطنية للأمن السيبراني, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, الهيئة الوطنية للأمن السيبراني, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الملك سلمان يصدر أمرا بإنشاء المنتدى الدولي للأمن السيبراني

12:55 GMT 07.06.2023
© AFP 2023 / BANDAR AL-JALOUDالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© AFP 2023 / BANDAR AL-JALOUD
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أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، "أمرا ملكيا بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني لتكون مؤسسة ذات شخصية اعتبارية".
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن "مؤسسة الأمن السيبراني تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وغير هادفة إلى الربح، ولها الأهلية الكاملة لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها تحت إشراف مجلس أمناء خاص بها، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض".
كما تهدف المؤسسة إلى "الإسهام في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، والتعاون الدولي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، ومواءمة الجهود الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني ودعمها"، وفقا للوكالة.
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وكان الملك سلمان أصدر، في 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، أوامر ملكية، بتعيين من ماجد المزيد، محافظا لهيئة الأمن السيبراني، وبدر عبد الرحمن القاضي، نائبا لوزير الرياضة.
وجاءت تلك التعيينات، حينها بعد أيام من قرار العاهل السعودي إقالة مدير الأمن العام في المملكة، خالد بن قرار الحربي، وإحالته للتحقيق على خلفية اتهامه بالفساد واستغلال النفوذ.
وأمر الملك سلمان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باستكمال إجراءات التحقيق مع الحربي وكل من له علاقة بالاتهامات الموجهة لمدير الأمن العام السابق.
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