https://sputnikarabic.ae/20230607/بحيرة-أسماك-تنازع-الموت-وأخرى-نافقة-بعد-تفجير-سد-كاخوفسكايا-فيديو--1077846337.html
بحيرة أسماك تنازع الموت وأخرى نافقة بعد تفجير سد كاخوفسكايا... فيديو
بحيرة أسماك تنازع الموت وأخرى نافقة بعد تفجير سد كاخوفسكايا... فيديو
تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد توثق نفوق أعداد كبيرة من الأسماك، وأخرى تنازع الموت، في منطقة مارينكا - نوفوبيتروفسكايا بسبب ضحالة المياه، بعد... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T12:20+0000
2023-06-07T12:20+0000
2023-06-07T12:20+0000
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وتظهر المشاهد المتداولة كميات كبيرة جدا من الأسماك التي كان مصيرها الموت بسبب انخفاض مستويات المياه في البحيرة بسبب تسرب مياه سد محطة كاخوفسكايا بعد قيام نظام كييف بتفجيره.وتنازع أسماك أخرى الموت في المياه الضحلة، التي انتشرت على مساحات واسعة جدا في إحدى البحيرات في منطقة مارينكا - نوفوبيتروفسكايا.يشار إلى أنه بعد تفجير سد كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، ارتفع مستوى المياه هناك لما يقرب من 11 مترًا.
https://sputnikarabic.ae/20230607/تصويت-لماذا-فجر-نظام-كييف-سد-كاخوفسكايا؟--1077826606.html
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نادي الفيديو
بحيرة أسماك تنازع الموت وأخرى نافقة بعد تفجير سد كاخوفسكايا... فيديو
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تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد توثق نفوق أعداد كبيرة من الأسماك، وأخرى تنازع الموت، في منطقة مارينكا - نوفوبيتروفسكايا بسبب ضحالة المياه، بعد تدمير نظام كييف سد محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية.
وتظهر المشاهد المتداولة كميات كبيرة جدا من الأسماك التي كان مصيرها الموت بسبب انخفاض مستويات المياه في البحيرة بسبب تسرب مياه سد محطة كاخوفسكايا بعد قيام نظام كييف بتفجيره.
وتنازع أسماك أخرى الموت في المياه الضحلة، التي انتشرت على مساحات واسعة جدا في إحدى البحيرات في منطقة مارينكا - نوفوبيتروفسكايا.
قالت السلطات في مدينة نوفا كاخوفكا، صباح اليوم الأربعاء، إن مستوى المياه في شوارع المدينة بدأ في الانخفاض.
وقالت إدارة المدينة، في منشور على موقع "تلغرام": "بدأ مستوى المياه في الشوارع المغمورة سابقًا في نوفا كاخوفكا في الانخفاض".
يشار إلى أنه بعد تفجير سد كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، ارتفع مستوى المياه هناك لما يقرب من 11 مترًا.