https://sputnikarabic.ae/20230607/دراسة-تكشف-أثرا-خطيرا-لأحد-مكونات-مشروبات-الصودا-على-الحمض-النووي-1077835623.html
دراسة تكشف أثرا خطيرا لأحد مكونات مشروبات الصودا على الحمض النووي
دراسة تكشف أثرا خطيرا لأحد مكونات مشروبات الصودا على الحمض النووي
تشير دراسة حديثة، إلى أن "المحلي الاصطناعي "السكرالوز"، الذي يستخدم في تحلية الأطعمة والمشروبات، قد يؤدي إلى تلف الحمض النووي داخل الخلايا البشرية، ما يزيد من... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T10:03+0000
2023-06-07T10:03+0000
2023-06-07T10:03+0000
مجتمع
منوعات
الصحة
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/05/1050047483_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdb04dcfc7d0411975065f368a9c6011.jpg
وحسب موقع "ساينس أليرت"، "أجرى الباحثون سلسلة من الاختبارات المعملية على خلايا الدم البشرية وأنسجة جدار الأمعاء، وتبين أن "السكرالوز" يسبب تكسير خيوط الحمض النووي، وزيادات في نشاط الجينات المرتبطة بالالتهاب والإجهاد التأكسدي والسرطان".وعلاوة على ذلك، يمكن أن يتسبب "تسرب الأمعاء" الناتج عن تناول السكرالوز في تلف بطانة القناة الهضمية، ويؤدي إلى تأثيرات سلبية في الجسم.ومن أجل سلامة المستهلكين، ينصح الباحثون بوقف استهلاك السكرالوز والامتناع عن تناول أي منتج يحتوي عليه، ومطالبة وكالات المعايير الغذائية بمراجعة السلامة والوضع التنظيمي لبديل السكر، وفقا للدراسة.وقد أجرى الباحثون سلسلة من الاختبارات المعملية على خلايا الدم البشرية وأنسجة جدار الأمعاء، لمعرفة تأثير السكرالوز ومركب السكرالوز-6-أسيتات على الجسم. وتبين أن "بدائل السكر" تسببت في تكسير خيوط الحمض النووي وزيادة في نشاط الجينات المرتبطة بالالتهاب والإجهاد التأكسدي والسرطان، كما أظهرت الاختبارات أيضا تضرر بطانة القناة الهضمية.وأفادت مهندسة الطب الحيوي في جامعة ولاية كارولينا الشمالية، سوزان شيفمان، بأن الكيميائيتين السكروز والسكرالوز-6-أسيتات يمكن أن يسببا تسرب الأمعاء، الذي يؤدي إلى تسرب الطعام والسموم المهضومة جزئيا إلى مجرى الدم، ويمكن أن يتسبب هذا في تأثيرات سلبية على أجزاء مختلفة من الجسم.
https://sputnikarabic.ae/20230526/دراسة-جديدة-تحذر-من-خطورة-الإفراط-في-تناول-السكر-1077447985.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/05/1050047483_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_34826b3af8a676d5a6acf2134291f61e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الصحة, الأخبار
دراسة تكشف أثرا خطيرا لأحد مكونات مشروبات الصودا على الحمض النووي
تابعنا عبر
تشير دراسة حديثة، إلى أن "المحلي الاصطناعي "السكرالوز"، الذي يستخدم في تحلية الأطعمة والمشروبات، قد يؤدي إلى تلف الحمض النووي داخل الخلايا البشرية، ما يزيد من خطر الإصابة بمشكلات صحية متعددة".
وحسب موقع
"ساينس أليرت"، "أجرى الباحثون سلسلة من الاختبارات المعملية على خلايا الدم البشرية وأنسجة جدار الأمعاء، وتبين أن "السكرالوز" يسبب تكسير خيوط الحمض النووي، وزيادات في نشاط الجينات المرتبطة بالالتهاب والإجهاد التأكسدي والسرطان".
وعلاوة على ذلك، يمكن أن يتسبب "تسرب الأمعاء" الناتج عن تناول السكرالوز في تلف بطانة القناة الهضمية، ويؤدي إلى تأثيرات سلبية في الجسم.
ومن أجل سلامة المستهلكين، ينصح الباحثون بوقف استهلاك السكرالوز والامتناع عن تناول أي منتج يحتوي عليه، ومطالبة وكالات المعايير الغذائية بمراجعة السلامة والوضع التنظيمي لبديل السكر، وفقا للدراسة.
وقد أجرى الباحثون سلسلة من الاختبارات المعملية على خلايا الدم البشرية وأنسجة جدار الأمعاء، لمعرفة تأثير السكرالوز ومركب السكرالوز-6-أسيتات على الجسم.
وتبين أن "بدائل السكر" تسببت في تكسير خيوط الحمض النووي
وزيادة في نشاط الجينات المرتبطة بالالتهاب والإجهاد التأكسدي والسرطان، كما أظهرت الاختبارات أيضا تضرر بطانة القناة الهضمية.
وأفادت مهندسة الطب الحيوي في جامعة ولاية كارولينا الشمالية، سوزان شيفمان، بأن الكيميائيتين السكروز والسكرالوز-6-أسيتات يمكن أن يسببا تسرب الأمعاء، الذي يؤدي إلى تسرب الطعام والسموم المهضومة جزئيا إلى مجرى الدم، ويمكن أن يتسبب هذا في تأثيرات سلبية على أجزاء مختلفة من الجسم.