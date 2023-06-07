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https://sputnikarabic.ae/20230607/دراسة-تكشف-أثرا-خطيرا-لأحد-مكونات-مشروبات-الصودا-على-الحمض-النووي-1077835623.html
دراسة تكشف أثرا خطيرا لأحد مكونات مشروبات الصودا على الحمض النووي
دراسة تكشف أثرا خطيرا لأحد مكونات مشروبات الصودا على الحمض النووي
تشير دراسة حديثة، إلى أن "المحلي الاصطناعي "السكرالوز"، الذي يستخدم في تحلية الأطعمة والمشروبات، قد يؤدي إلى تلف الحمض النووي داخل الخلايا البشرية، ما يزيد من... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T10:03+0000
2023-06-07T10:03+0000
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وحسب موقع "ساينس أليرت"، "أجرى الباحثون سلسلة من الاختبارات المعملية على خلايا الدم البشرية وأنسجة جدار الأمعاء، وتبين أن "السكرالوز" يسبب تكسير خيوط الحمض النووي، وزيادات في نشاط الجينات المرتبطة بالالتهاب والإجهاد التأكسدي والسرطان".وعلاوة على ذلك، يمكن أن يتسبب "تسرب الأمعاء" الناتج عن تناول السكرالوز في تلف بطانة القناة الهضمية، ويؤدي إلى تأثيرات سلبية في الجسم.ومن أجل سلامة المستهلكين، ينصح الباحثون بوقف استهلاك السكرالوز والامتناع عن تناول أي منتج يحتوي عليه، ومطالبة وكالات المعايير الغذائية بمراجعة السلامة والوضع التنظيمي لبديل السكر، وفقا للدراسة.وقد أجرى الباحثون سلسلة من الاختبارات المعملية على خلايا الدم البشرية وأنسجة جدار الأمعاء، لمعرفة تأثير السكرالوز ومركب السكرالوز-6-أسيتات على الجسم. وتبين أن "بدائل السكر" تسببت في تكسير خيوط الحمض النووي وزيادة في نشاط الجينات المرتبطة بالالتهاب والإجهاد التأكسدي والسرطان، كما أظهرت الاختبارات أيضا تضرر بطانة القناة الهضمية.وأفادت مهندسة الطب الحيوي في جامعة ولاية كارولينا الشمالية، سوزان شيفمان، بأن الكيميائيتين السكروز والسكرالوز-6-أسيتات يمكن أن يسببا تسرب الأمعاء، الذي يؤدي إلى تسرب الطعام والسموم المهضومة جزئيا إلى مجرى الدم، ويمكن أن يتسبب هذا في تأثيرات سلبية على أجزاء مختلفة من الجسم.
https://sputnikarabic.ae/20230526/دراسة-جديدة-تحذر-من-خطورة-الإفراط-في-تناول-السكر-1077447985.html
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منوعات, الصحة, الأخبار
منوعات, الصحة, الأخبار

دراسة تكشف أثرا خطيرا لأحد مكونات مشروبات الصودا على الحمض النووي

10:03 GMT 07.06.2023
© Sputnik . Jullanar Al-ali الباحث السوري إبراهيم الشعار، ابن مدينة حلب، اكتشف علاج مرض السرطان بقنبلة السكر
الباحث السوري إبراهيم الشعار، ابن مدينة حلب، اكتشف علاج مرض السرطان بقنبلة السكر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© Sputnik . Jullanar Al-ali
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تشير دراسة حديثة، إلى أن "المحلي الاصطناعي "السكرالوز"، الذي يستخدم في تحلية الأطعمة والمشروبات، قد يؤدي إلى تلف الحمض النووي داخل الخلايا البشرية، ما يزيد من خطر الإصابة بمشكلات صحية متعددة".
وحسب موقع "ساينس أليرت"، "أجرى الباحثون سلسلة من الاختبارات المعملية على خلايا الدم البشرية وأنسجة جدار الأمعاء، وتبين أن "السكرالوز" يسبب تكسير خيوط الحمض النووي، وزيادات في نشاط الجينات المرتبطة بالالتهاب والإجهاد التأكسدي والسرطان".
وعلاوة على ذلك، يمكن أن يتسبب "تسرب الأمعاء" الناتج عن تناول السكرالوز في تلف بطانة القناة الهضمية، ويؤدي إلى تأثيرات سلبية في الجسم.
ومن أجل سلامة المستهلكين، ينصح الباحثون بوقف استهلاك السكرالوز والامتناع عن تناول أي منتج يحتوي عليه، ومطالبة وكالات المعايير الغذائية بمراجعة السلامة والوضع التنظيمي لبديل السكر، وفقا للدراسة.
السكر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
مجتمع
دراسة جديدة تحذر من خطورة الإفراط في تناول السكر
26 مايو, 11:15 GMT
وقد أجرى الباحثون سلسلة من الاختبارات المعملية على خلايا الدم البشرية وأنسجة جدار الأمعاء، لمعرفة تأثير السكرالوز ومركب السكرالوز-6-أسيتات على الجسم.
وتبين أن "بدائل السكر" تسببت في تكسير خيوط الحمض النووي وزيادة في نشاط الجينات المرتبطة بالالتهاب والإجهاد التأكسدي والسرطان، كما أظهرت الاختبارات أيضا تضرر بطانة القناة الهضمية.
وأفادت مهندسة الطب الحيوي في جامعة ولاية كارولينا الشمالية، سوزان شيفمان، بأن الكيميائيتين السكروز والسكرالوز-6-أسيتات يمكن أن يسببا تسرب الأمعاء، الذي يؤدي إلى تسرب الطعام والسموم المهضومة جزئيا إلى مجرى الدم، ويمكن أن يتسبب هذا في تأثيرات سلبية على أجزاء مختلفة من الجسم.
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