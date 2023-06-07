عربي
انتخاب النائب عن "العدالة والتنمية" نعمان كورتولموش رئيسا للبرلمان التركي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230607/ظهور-دخان-سام-يحول-لون-الشمس-في-الولايات-المتحدة-إلى-الأحمر-1077860031.html
ظهور دخان سام يحول لون الشمس في الولايات المتحدة إلى الأحمر
ظهور دخان سام يحول لون الشمس في الولايات المتحدة إلى الأحمر
كشفت وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة الأمريكية عن تعرض ملايين المواطنين إلى خطر بظهور دخان سام تسبب في تحول لون الشمس إلى الأحمر. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T17:00+0000
2023-06-07T17:00+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار كندا
أخبار العالم الآن
منوعات
أخبار المناخ في العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/09/1053743649_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_423082b5285c54e41ec31781c7d93d28.jpg
ونقل موقع "ctinsider" عن الوكالة أن هذا الدخان الذي قلل جودة الهواء جاء بسبب زيادة وتيرة حرائق الغابات في كندا، محذرة سكان الولايات الواقعة إلى الشمال الشرقي الأمريكي القريبة من مناطق الحرائق شرقي كندا.وأوضحت حماية البيئة في تقريرها أن ولايات كونيتيكت وماساتشوستس ونيو هامبشاير ورود آيلاند وفيرمونت من المناطق التي يتوقع أن يتجاوز تركيز الجسيمات العالقة في الهواء بها، المعايير الأمريكية لجودة الهواء.وأظهرت صور الأقمار الصناعية الدخان السام ما يعني أن ملايين الأمريكيين كانوا يتنفسون هواء ضارا وغير صحي يمكن أن يتغلغل إلى أعماق الرئتين.وتسبب الدخان في ظهور الشمس باللون الأحمر أو البرتقالي المائل إلى الحمرة، فيما نصح المسؤولون المحليون سكان نيويورك بتجنب أي نشاط شاق في الهواء الطلق، وكذلك من يعانون صعوبة في التنفس.ونوهت التقارير المحلية بأن انتشار الدخان السام قد يستمر على مدار الأيام القليلة المقبلة لكن مواقعه قد تتغير، ما دفع وكالة حماية البيئة إلى مطالبة السكان بمتابعة مؤشر جودة الهواء الخاص بالوكالة.وفي وقت سابق، أمرت السلطات الكندية، أمس الجمعة، نحو 10 آلاف من مواطنيها بإخلاء مدينة في مقاطعة كيبيك لمواجهة حرائق الغابات.ونقلت قناة "الشرق" عن رئيس بلدية مدينة "ست إيل" الواقعة على نهر سانت لورانس، ستيف بوبر، قوله بأنه تم إعلان حالة الطوارئ المحلية وإصدار أوامر الإخلاء الإلزامي بعد نشوب حرائق الغابات بسرعة كبيرة، حيث اندلع أكثر من 210 حرائق في أنحاء كندا بعد احتراق أكثر من 2,7 هكتار، كما تم إجلاء ما مجموعه 29 ألف شخص.
https://sputnikarabic.ae/20230517/دراسة-شركات-الوقود-مسؤولة-عن-ثلث-حرائق-الغابات-في-أمريكا-الشمالية-1077142588.html
https://sputnikarabic.ae/20230402/اندلاع-حرائق-غابات-في-كوريا-الجنوبية-1075430383.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/09/1053743649_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9de7c7117a33c80502a7d792d1ba3fdb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار المناخ في العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار المناخ في العالم

ظهور دخان سام يحول لون الشمس في الولايات المتحدة إلى الأحمر

17:00 GMT 07.06.2023
© AFP 2023 / Payton Bruniأدخنة تتصاعد من حريق "بوتليغ فاير" ليلاً بالقرب من بلاي، أوريغون الأمركية في 16 يوليو/ تموز 2021.
أدخنة تتصاعد من حريق بوتليغ فاير ليلاً بالقرب من بلاي، أوريغون الأمركية في 16 يوليو/ تموز 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© AFP 2023 / Payton Bruni
تابعنا عبرTelegram
كشفت وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة الأمريكية عن تعرض ملايين المواطنين إلى خطر بظهور دخان سام تسبب في تحول لون الشمس إلى الأحمر.
ونقل موقع "ctinsider" عن الوكالة أن هذا الدخان الذي قلل جودة الهواء جاء بسبب زيادة وتيرة حرائق الغابات في كندا، محذرة سكان الولايات الواقعة إلى الشمال الشرقي الأمريكي القريبة من مناطق الحرائق شرقي كندا.
وأوضحت حماية البيئة في تقريرها أن ولايات كونيتيكت وماساتشوستس ونيو هامبشاير ورود آيلاند وفيرمونت من المناطق التي يتوقع أن يتجاوز تركيز الجسيمات العالقة في الهواء بها، المعايير الأمريكية لجودة الهواء.
جسر بيدويل بار في مدينة أوروفيل على خلفية سماء برتقالية اللون بسبب حرائق الغابات الهائلة في ولاية كاليفورنيا، 9 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
مجتمع
دراسة: شركات الوقود مسؤولة عن ثلث حرائق الغابات في أمريكا الشمالية
17 مايو, 14:17 GMT
وأظهرت صور الأقمار الصناعية الدخان السام ما يعني أن ملايين الأمريكيين كانوا يتنفسون هواء ضارا وغير صحي يمكن أن يتغلغل إلى أعماق الرئتين.
وتسبب الدخان في ظهور الشمس باللون الأحمر أو البرتقالي المائل إلى الحمرة، فيما نصح المسؤولون المحليون سكان نيويورك بتجنب أي نشاط شاق في الهواء الطلق، وكذلك من يعانون صعوبة في التنفس.
ونوهت التقارير المحلية بأن انتشار الدخان السام قد يستمر على مدار الأيام القليلة المقبلة لكن مواقعه قد تتغير، ما دفع وكالة حماية البيئة إلى مطالبة السكان بمتابعة مؤشر جودة الهواء الخاص بالوكالة.
حريق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
اندلاع حرائق غابات في كوريا الجنوبية
2 أبريل, 10:59 GMT
وفي وقت سابق، أمرت السلطات الكندية، أمس الجمعة، نحو 10 آلاف من مواطنيها بإخلاء مدينة في مقاطعة كيبيك لمواجهة حرائق الغابات.
ونقلت قناة "الشرق" عن رئيس بلدية مدينة "ست إيل" الواقعة على نهر سانت لورانس، ستيف بوبر، قوله بأنه تم إعلان حالة الطوارئ المحلية وإصدار أوامر الإخلاء الإلزامي بعد نشوب حرائق الغابات بسرعة كبيرة، حيث اندلع أكثر من 210 حرائق في أنحاء كندا بعد احتراق أكثر من 2,7 هكتار، كما تم إجلاء ما مجموعه 29 ألف شخص.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:39 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع5 يونيو, 18:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала