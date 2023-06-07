https://sputnikarabic.ae/20230607/ظهور-دخان-سام-يحول-لون-الشمس-في-الولايات-المتحدة-إلى-الأحمر-1077860031.html

ظهور دخان سام يحول لون الشمس في الولايات المتحدة إلى الأحمر

ظهور دخان سام يحول لون الشمس في الولايات المتحدة إلى الأحمر

كشفت وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة الأمريكية عن تعرض ملايين المواطنين إلى خطر بظهور دخان سام تسبب في تحول لون الشمس إلى الأحمر. 07.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-07T17:00+0000

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ونقل موقع "ctinsider" عن الوكالة أن هذا الدخان الذي قلل جودة الهواء جاء بسبب زيادة وتيرة حرائق الغابات في كندا، محذرة سكان الولايات الواقعة إلى الشمال الشرقي الأمريكي القريبة من مناطق الحرائق شرقي كندا.وأوضحت حماية البيئة في تقريرها أن ولايات كونيتيكت وماساتشوستس ونيو هامبشاير ورود آيلاند وفيرمونت من المناطق التي يتوقع أن يتجاوز تركيز الجسيمات العالقة في الهواء بها، المعايير الأمريكية لجودة الهواء.وأظهرت صور الأقمار الصناعية الدخان السام ما يعني أن ملايين الأمريكيين كانوا يتنفسون هواء ضارا وغير صحي يمكن أن يتغلغل إلى أعماق الرئتين.وتسبب الدخان في ظهور الشمس باللون الأحمر أو البرتقالي المائل إلى الحمرة، فيما نصح المسؤولون المحليون سكان نيويورك بتجنب أي نشاط شاق في الهواء الطلق، وكذلك من يعانون صعوبة في التنفس.ونوهت التقارير المحلية بأن انتشار الدخان السام قد يستمر على مدار الأيام القليلة المقبلة لكن مواقعه قد تتغير، ما دفع وكالة حماية البيئة إلى مطالبة السكان بمتابعة مؤشر جودة الهواء الخاص بالوكالة.وفي وقت سابق، أمرت السلطات الكندية، أمس الجمعة، نحو 10 آلاف من مواطنيها بإخلاء مدينة في مقاطعة كيبيك لمواجهة حرائق الغابات.ونقلت قناة "الشرق" عن رئيس بلدية مدينة "ست إيل" الواقعة على نهر سانت لورانس، ستيف بوبر، قوله بأنه تم إعلان حالة الطوارئ المحلية وإصدار أوامر الإخلاء الإلزامي بعد نشوب حرائق الغابات بسرعة كبيرة، حيث اندلع أكثر من 210 حرائق في أنحاء كندا بعد احتراق أكثر من 2,7 هكتار، كما تم إجلاء ما مجموعه 29 ألف شخص.

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