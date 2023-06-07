https://sputnikarabic.ae/20230607/قطر-وكوريا-الجنوبية-تبحثان-تعزيز-التعاون-الدفاعي-بينهما-1077857610.html

قطر وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي بينهما

قطر وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي بينهما

بحث وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، مع نظيره الكوري الجنوبي لي جونغ سوب، سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. 07.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-07T15:05+0000

2023-06-07T15:05+0000

2023-06-07T15:05+0000

العالم

أخبار العالم الآن

قطر

أخبار قطر اليوم

كوريا الجنوبية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/07/1077857303_0:230:3102:1975_1920x0_80_0_0_1fe3f6c4cfdbf50afed59bdb600319e5.jpg

جاء ذلك خلال زيارة العطية إلى سيئول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأربعاء.ولفتت الوكالة إلى أن المباحثات تناولت الوسائل التي من شأنها أن تحقق التعاون العملي في المجالات الدفاعية بين البلدين.وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الجانبين أكدا أن العلاقات بين البلدين تشمل مجالات أخرى أبرزها التعاون الاقتصادي، الذي يمتد تاريخه إلى نحو نصف قرن.ويصنف الجيش الكوري الجنوبي في المرتبة الـ 6 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2023، ويتجاوز إنفاقه الدفاعي 42 مليار دولار، ويصنف ضمن أضخم 10 ميزانيات دفاع في العالم.أما الجيش القطري فيتم تصنيفه في المرتبة رقم 65 عالميا، ويقدر إنفاقه الدفاعي بنحو 6 مليارات دولار.

https://sputnikarabic.ae/20230606/حجمها-يفوق-قوة-الأسطول-الأمريكي-معلومات-عن-الأساطيل-الحربية-في-الخليج-1077811348.html

https://sputnikarabic.ae/20230524/كوريا-الجنوبية-تستضيف-مناورات-بحرية-لمنع-تهريب-الأسلحة-النووية-1077396364.html

قطر

كوريا الجنوبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, كوريا الجنوبية