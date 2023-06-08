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https://sputnikarabic.ae/20230608/أنصار-الله-تعلن-موافقة-التحالف-العربي-على-تسيير-3-رحلات-إضافية-عبر-مطار-صنعاء-1077866824.html
"أنصار الله" تعلن موافقة التحالف العربي على تسيير 3 رحلات إضافية عبر مطار صنعاء
"أنصار الله" تعلن موافقة التحالف العربي على تسيير 3 رحلات إضافية عبر مطار صنعاء
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية اليوم أن التحالف العربي بقيادة السعودية وافق على توسيع رحلات الطيران عبر مطار صنعاء الدولي المحدودة للسفر من وإلى... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T03:18+0000
2023-06-08T03:19+0000
أنصار الله
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
قوات التحالف العربي
العالم العربي
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القاهرة- سبوتنيك. وصرح رائد جبل، وكيل هيئة الطيران المدني في حكومة "الإنقاذ الوطني"، التي تشكلت من قبل "أنصار الله"، عبر حسابه بتطبيق تلغرام، أن "الاستمرار في حصر التحالف العدواني للرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي على وجهة واحدة يضاعف معاناة اليمنيين".وأضاف أن "السماح بثلاث رحلات إضافية إلى الأردن لا يلبي الحد الأدنى للاحتياج الفعلي للرحلات، وبقاء الرحلات على وجهة واحدة يزيد من التكاليف على المواطنين الذين يرغبون في السفر إلى وجهات أخرى خارج عمان".ودعا جبل التحالف العربي إلى "رفع الحصار عن مطار صنعاء بشكل كامل وفتح جميع الوجهات بوصفها حقًا إنسانيًا".والسبت الماضي، اتهمت جماعة "أنصار الله" التحالف العربي برفض طلبات شركات الطيران العادية لتشغيل رحلات من وإلى مطار صنعاء، وأشارت إلى أن القاهرة ونيودلهي وافقتا على تشغيل رحلات إلى المطار، وأن التعطيل يأتي من التحالف بعدم السماح للخطوط الجوية اليمنية أو شركات النقل الأخرى بتشغيل رحلات إلى هذه الوجهات.وفي 16 مايو/آيار من العام الماضي، انطلقت أول رحلة جوية من مطار صنعاء الدولي بعد 6 سنوات من التوقف، ضمن اتفاق هدنة الأمم المتحدة الذي يسمح برحلتين جويتين في الأسبوع إلى الأردن ومصر، لكنها اقتصرت على السفر بين صنعاء والعاصمة الأردنية عمان.ويفرض التحالف العربي حظرًا جويًا على مطار صنعاء منذ أغسطس/آب 2016 وأوقف جميع الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة ووكالات المساعدة الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب تنفيذها تنسيقًا مع قيادة التحالف.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ مطلع نيسان/ أبريل العام الماضي.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, قوات التحالف العربي, العالم العربي
أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, قوات التحالف العربي, العالم العربي

"أنصار الله" تعلن موافقة التحالف العربي على تسيير 3 رحلات إضافية عبر مطار صنعاء

03:18 GMT 08.06.2023 (تم التحديث: 03:19 GMT 08.06.2023)
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWIركاب يمنيون يغادرون مطار الملكة علياء بعد وصولهم إلى العاصمة الأردنية عمان في أول رحلة تجارية منذ نحو 6 سنوات من العاصمة اليمنية صنعاء، 16 مايو/ أيار 2022
ركاب يمنيون يغادرون مطار الملكة علياء بعد وصولهم إلى العاصمة الأردنية عمان في أول رحلة تجارية منذ نحو 6 سنوات من العاصمة اليمنية صنعاء، 16 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI
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أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية اليوم أن التحالف العربي بقيادة السعودية وافق على توسيع رحلات الطيران عبر مطار صنعاء الدولي المحدودة للسفر من وإلى المملكة الأردنية الهاشمية.
القاهرة- سبوتنيك. وصرح رائد جبل، وكيل هيئة الطيران المدني في حكومة "الإنقاذ الوطني"، التي تشكلت من قبل "أنصار الله"، عبر حسابه بتطبيق تلغرام، أن "الاستمرار في حصر التحالف العدواني للرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي على وجهة واحدة يضاعف معاناة اليمنيين".
مطار صنعاء الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
مدير مطار صنعاء يؤكد لـ "سبوتنيك" استئناف الخطوط اليمنية إصدار تذاكرها من صنعاء
2 أبريل, 22:47 GMT
وأضاف أن "السماح بثلاث رحلات إضافية إلى الأردن لا يلبي الحد الأدنى للاحتياج الفعلي للرحلات، وبقاء الرحلات على وجهة واحدة يزيد من التكاليف على المواطنين الذين يرغبون في السفر إلى وجهات أخرى خارج عمان".
ودعا جبل التحالف العربي إلى "رفع الحصار عن مطار صنعاء بشكل كامل وفتح جميع الوجهات بوصفها حقًا إنسانيًا".
والسبت الماضي، اتهمت جماعة "أنصار الله" التحالف العربي برفض طلبات شركات الطيران العادية لتشغيل رحلات من وإلى مطار صنعاء، وأشارت إلى أن القاهرة ونيودلهي وافقتا على تشغيل رحلات إلى المطار، وأن التعطيل يأتي من التحالف بعدم السماح للخطوط الجوية اليمنية أو شركات النقل الأخرى بتشغيل رحلات إلى هذه الوجهات.
ركاب يمنيون يغادرون مطار الملكة علياء بعد وصولهم إلى العاصمة الأردنية عمان في أول رحلة تجارية منذ نحو 6 سنوات من العاصمة اليمنية صنعاء، 16 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
"أنصار الله": التحالف يماطل في تسيير الرحلات من مطار صنعاء نحو القاهرة والهند
8 مارس, 20:18 GMT
وفي 16 مايو/آيار من العام الماضي، انطلقت أول رحلة جوية من مطار صنعاء الدولي بعد 6 سنوات من التوقف، ضمن اتفاق هدنة الأمم المتحدة الذي يسمح برحلتين جويتين في الأسبوع إلى الأردن ومصر، لكنها اقتصرت على السفر بين صنعاء والعاصمة الأردنية عمان.
ويفرض التحالف العربي حظرًا جويًا على مطار صنعاء منذ أغسطس/آب 2016 وأوقف جميع الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة ووكالات المساعدة الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب تنفيذها تنسيقًا مع قيادة التحالف.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ مطلع نيسان/ أبريل العام الماضي.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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