https://sputnikarabic.ae/20230608/أنصار-الله-تعلن-موافقة-التحالف-العربي-على-تسيير-3-رحلات-إضافية-عبر-مطار-صنعاء-1077866824.html

"أنصار الله" تعلن موافقة التحالف العربي على تسيير 3 رحلات إضافية عبر مطار صنعاء

"أنصار الله" تعلن موافقة التحالف العربي على تسيير 3 رحلات إضافية عبر مطار صنعاء

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية اليوم أن التحالف العربي بقيادة السعودية وافق على توسيع رحلات الطيران عبر مطار صنعاء الدولي المحدودة للسفر من وإلى... 08.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-08T03:18+0000

2023-06-08T03:18+0000

2023-06-08T03:19+0000

أنصار الله

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

قوات التحالف العربي

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/10/1062300885_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_19c84232b16bc63eb89e57067e31025e.jpg

القاهرة- سبوتنيك. وصرح رائد جبل، وكيل هيئة الطيران المدني في حكومة "الإنقاذ الوطني"، التي تشكلت من قبل "أنصار الله"، عبر حسابه بتطبيق تلغرام، أن "الاستمرار في حصر التحالف العدواني للرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي على وجهة واحدة يضاعف معاناة اليمنيين".وأضاف أن "السماح بثلاث رحلات إضافية إلى الأردن لا يلبي الحد الأدنى للاحتياج الفعلي للرحلات، وبقاء الرحلات على وجهة واحدة يزيد من التكاليف على المواطنين الذين يرغبون في السفر إلى وجهات أخرى خارج عمان".ودعا جبل التحالف العربي إلى "رفع الحصار عن مطار صنعاء بشكل كامل وفتح جميع الوجهات بوصفها حقًا إنسانيًا".والسبت الماضي، اتهمت جماعة "أنصار الله" التحالف العربي برفض طلبات شركات الطيران العادية لتشغيل رحلات من وإلى مطار صنعاء، وأشارت إلى أن القاهرة ونيودلهي وافقتا على تشغيل رحلات إلى المطار، وأن التعطيل يأتي من التحالف بعدم السماح للخطوط الجوية اليمنية أو شركات النقل الأخرى بتشغيل رحلات إلى هذه الوجهات.وفي 16 مايو/آيار من العام الماضي، انطلقت أول رحلة جوية من مطار صنعاء الدولي بعد 6 سنوات من التوقف، ضمن اتفاق هدنة الأمم المتحدة الذي يسمح برحلتين جويتين في الأسبوع إلى الأردن ومصر، لكنها اقتصرت على السفر بين صنعاء والعاصمة الأردنية عمان.ويفرض التحالف العربي حظرًا جويًا على مطار صنعاء منذ أغسطس/آب 2016 وأوقف جميع الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة ووكالات المساعدة الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب تنفيذها تنسيقًا مع قيادة التحالف.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ مطلع نيسان/ أبريل العام الماضي.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230402/مدير-مطار-صنعاء-يؤكد-لـ-سبوتنيك-استئناف-الخطوط-اليمنية-إصدار-تذاكرها-من-صنعاء-1075453994.html

https://sputnikarabic.ae/20230308/أنصار-الله-التحالف-يماطل-في-تسيير-الرحلات-من-مطار-صنعاء-نحو-القاهرة-والهند-1074493129.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, قوات التحالف العربي, العالم العربي