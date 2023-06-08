https://sputnikarabic.ae/20230608/الهند-تحسم-الجدل-حول-مشاركة-زيلينسكي-في-قمة-مجموعة-العشرين-1077899063.html
الهند تحسم الجدل حول مشاركة زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين
الهند تحسم الجدل حول مشاركة زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين
حسم وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، الجدل حول مشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في نيودلهي، أوائل سبتمبر... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T11:06+0000
2023-06-08T11:06+0000
2023-06-08T11:06+0000
العالم
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وقال الوزير الهندي ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت مجموعة العشرين ستدعو الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى قمتها: وتابع الوزير: "لقد أعلنا تلك القائمة بمجرد بدء رئاسة مجموعة العشرين. وليس ذلك أمرا نعيد النظر فيه، ولم نناقشه مع أي أحد آخر"، بحسب "Insomi.ru".وبحسب الموقع الرسمي للمجموعة، ستكون القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في نيودلهي تتويجًا لجميع عمليات واجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت على مدار العام بين الوزراء وكبار المسؤولين والمجتمعات المدنية.وسيتم اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين في ختام قمة نيودلهي، والذي ينص على التزام القادة بالأولويات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية واجتماعات مجموعات العمل المعنية.
https://sputnikarabic.ae/20230607/ميدفيديف-يصف-أوكرانيا-بدولة-404-وزيلينسكي-بالمدمن-1077853414.html
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العالم
الهند تحسم الجدل حول مشاركة زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين
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حسم وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، الجدل حول مشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في نيودلهي، أوائل سبتمبر / أيلول المقبل.
وقال الوزير الهندي ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت مجموعة العشرين ستدعو الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى قمتها:
"ردا على سؤالكم بشأن زيلينسكي ومجموعة العشرين. كلا، برأينا أن المشاركة في قمة مجموعة الدول العشرين تقتصر على أعضاء المجموعة، وكذلك على بعض الدول الأخرى والمنظمات التي قمنا بدعوتها إلى القمة".
وزير الخارجية الهندي
سوبراهمانيام جايشانكار
وتابع الوزير: "لقد أعلنا تلك القائمة بمجرد بدء رئاسة مجموعة العشرين. وليس ذلك أمرا نعيد النظر فيه، ولم نناقشه مع أي أحد آخر"، بحسب "Insomi.ru
".
وبحسب الموقع الرسمي للمجموعة
، ستكون القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في نيودلهي تتويجًا لجميع عمليات واجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت على مدار العام بين الوزراء وكبار المسؤولين والمجتمعات المدنية.
وسيتم اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين في ختام قمة نيودلهي، والذي ينص على التزام القادة بالأولويات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية واجتماعات مجموعات العمل المعنية.