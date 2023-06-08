عربي
https://sputnikarabic.ae/20230608/الهند-تحسم-الجدل-حول-مشاركة-زيلينسكي-في-قمة-مجموعة-العشرين-1077899063.html
الهند تحسم الجدل حول مشاركة زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين
الهند تحسم الجدل حول مشاركة زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين
حسم وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، الجدل حول مشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في نيودلهي، أوائل سبتمبر... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T11:06+0000
2023-06-08T11:06+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071534797_0:82:1585:974_1920x0_80_0_0_b40873c2ff88f6a66155c1b52b95290f.jpg
وقال الوزير الهندي ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت مجموعة العشرين ستدعو الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى قمتها: وتابع الوزير: "لقد أعلنا تلك القائمة بمجرد بدء رئاسة مجموعة العشرين. وليس ذلك أمرا نعيد النظر فيه، ولم نناقشه مع أي أحد آخر"، بحسب "Insomi.ru".وبحسب الموقع الرسمي للمجموعة، ستكون القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في نيودلهي تتويجًا لجميع عمليات واجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت على مدار العام بين الوزراء وكبار المسؤولين والمجتمعات المدنية.وسيتم اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين في ختام قمة نيودلهي، والذي ينص على التزام القادة بالأولويات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية واجتماعات مجموعات العمل المعنية.
https://sputnikarabic.ae/20230607/ميدفيديف-يصف-أوكرانيا-بدولة-404-وزيلينسكي-بالمدمن-1077853414.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071534797_89:0:1497:1056_1920x0_80_0_0_b13c1a00daa6663682468a3a092896d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

الهند تحسم الجدل حول مشاركة زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين

11:06 GMT 08.06.2023
© Sputnik . STRINGER / الانتقال إلى بنك الصورزيارة زيلينسكي للولايات المتحدة
زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© Sputnik . STRINGER
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
حسم وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، الجدل حول مشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في نيودلهي، أوائل سبتمبر / أيلول المقبل.
وقال الوزير الهندي ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت مجموعة العشرين ستدعو الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى قمتها:

"ردا على سؤالكم بشأن زيلينسكي ومجموعة العشرين. كلا، برأينا أن المشاركة في قمة مجموعة الدول العشرين تقتصر على أعضاء المجموعة، وكذلك على بعض الدول الأخرى والمنظمات التي قمنا بدعوتها إلى القمة".

وزير الخارجية الهندي
سوبراهمانيام جايشانكار
دميتري ميدفيديف، رئيس الحكومة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
ميدفيديف يصف أوكرانيا "بدولة 404" وزيلينسكي "بالمدمن"
أمس, 13:56 GMT
وتابع الوزير: "لقد أعلنا تلك القائمة بمجرد بدء رئاسة مجموعة العشرين. وليس ذلك أمرا نعيد النظر فيه، ولم نناقشه مع أي أحد آخر"، بحسب "Insomi.ru".
وبحسب الموقع الرسمي للمجموعة، ستكون القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في نيودلهي تتويجًا لجميع عمليات واجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت على مدار العام بين الوزراء وكبار المسؤولين والمجتمعات المدنية.
وسيتم اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين في ختام قمة نيودلهي، والذي ينص على التزام القادة بالأولويات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية واجتماعات مجموعات العمل المعنية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самоходная артиллерийская установка Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:54 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع04:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала