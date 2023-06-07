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https://sputnikarabic.ae/20230607/ميدفيديف-يصف-أوكرانيا-بدولة-404-وزيلينسكي-بالمدمن-1077853414.html
ميدفيديف يصف أوكرانيا "بدولة 404" وزيلينسكي "بالمدمن"
ميدفيديف يصف أوكرانيا "بدولة 404" وزيلينسكي "بالمدمن"
اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن أوكرانيا كدولة هي عبارة عن خلل تقني، حيث وصفها بالرقم 404 الذي يعبر بلغة البرمجيات عن عطل فني. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T13:56+0000
2023-06-07T13:56+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب ميدفيديف عبر قناته على "تليغرام"، اليوم الأربعاء: "إن بعض التقارير الواردة من العملاء الأمريكيين، الذين كانوا منذ فترة طويلة في قيادة الاستخبارات الأوكرانية كفيلة بشطب عصابة الكوكايين (القيادة الأوكرانية) بالكامل على الفور كالقمامة".سيتم اتهامهم بإهدار أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، علاوة على ذلك، سيفعلون ذلك بأيدي شخص آخر، كما يحلو للأنغلوساكسون حيث سيصدرون الأمر للخبراء الراديكاليين لصفع مدمن المخدرات (زيلينسكي) بتهمة الخيانة لجمهورية أوكرانيا وقضية بانديرا (قائد نازي أوكراني)، ثم شنقه من قدميه مع أعوانه.لذلك ، فإن نظام كييف ليس لديه سوى مخرج واحد للذهاب حتى النهاية، وإرسال الآلاف من المجندين إلى الموت. وقال ميدفيديف:وأفاد أنه "لذلك، فإن الشيء الرئيسي الآن هو التركيز قدر الإمكان وإعطاء إجابة لائقة، يتمتع جيشنا بميزة كبيرة في الطيران والقوات المدرعة والأسلحة العالية الدقة، وبالطبع الأخلاق العالية".وأضاف: "لا ينبغي أن نقلل من شأن العدو. العدو والعالم الغربي الذي يدعمه مستعدون لفعل أي شيء للقضاء على بلدنا. لذلك فإن الشيء الرئيسي الآن هو التركيز قدر الإمكان وإعطاء رد مناسب".وقال إن "نظام كييف وعد، منذ فترة طويلة، بشن هجوم مضاد كبير، ويبدو أن شيئا من هذا القبيل قد بدأ".
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ميدفيديف يصف أوكرانيا "بدولة 404" وزيلينسكي "بالمدمن"

13:56 GMT 07.06.2023
© Sputnik . Dmitry Astakhov / الانتقال إلى بنك الصوردميتري ميدفيديف، رئيس الحكومة الروسية
دميتري ميدفيديف، رئيس الحكومة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© Sputnik . Dmitry Astakhov
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اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن أوكرانيا كدولة هي عبارة عن خلل تقني، حيث وصفها بالرقم 404 الذي يعبر بلغة البرمجيات عن عطل فني.
وكتب ميدفيديف عبر قناته على "تليغرام"، اليوم الأربعاء: "إن بعض التقارير الواردة من العملاء الأمريكيين، الذين كانوا منذ فترة طويلة في قيادة الاستخبارات الأوكرانية كفيلة بشطب عصابة الكوكايين (القيادة الأوكرانية) بالكامل على الفور كالقمامة".
سيتم اتهامهم بإهدار أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، علاوة على ذلك، سيفعلون ذلك بأيدي شخص آخر، كما يحلو للأنغلوساكسون حيث سيصدرون الأمر للخبراء الراديكاليين لصفع مدمن المخدرات (زيلينسكي) بتهمة الخيانة لجمهورية أوكرانيا وقضية بانديرا (قائد نازي أوكراني)، ثم شنقه من قدميه مع أعوانه.
مروحية روسية من طراز كا-27. وتحمل نسختها التصديرية اسم كا-28 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
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لذلك ، فإن نظام كييف ليس لديه سوى مخرج واحد للذهاب حتى النهاية، وإرسال الآلاف من المجندين إلى الموت. وقال ميدفيديف:

الهدف من وراء هجومنا اليوم، ليس فقط تحرير أراضينا وحماية شعبنا، بل هو الإطاحة الكاملة بالنظام النازي في كييف، الذي ترسخ في بلد "404".

وأفاد أنه "لذلك، فإن الشيء الرئيسي الآن هو التركيز قدر الإمكان وإعطاء إجابة لائقة، يتمتع جيشنا بميزة كبيرة في الطيران والقوات المدرعة والأسلحة العالية الدقة، وبالطبع الأخلاق العالية".
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وأضاف: "لا ينبغي أن نقلل من شأن العدو. العدو والعالم الغربي الذي يدعمه مستعدون لفعل أي شيء للقضاء على بلدنا. لذلك فإن الشيء الرئيسي الآن هو التركيز قدر الإمكان وإعطاء رد مناسب".
وقال إن "نظام كييف وعد، منذ فترة طويلة، بشن هجوم مضاد كبير، ويبدو أن شيئا من هذا القبيل قد بدأ".
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