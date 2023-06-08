https://sputnikarabic.ae/20230608/ليفربول-يعلن-رسميا-ضم-النجم-الأرجنتيني-ماك-أليستر-1077899877.html
ليفربول يعلن رسميا ضم النجم الأرجنتيني ماك أليستر
ليفربول يعلن رسميا ضم النجم الأرجنتيني ماك أليستر
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، تعاقده رسميا مع نجم وسط الملعب الأرجنتيني، أليكسيس ماك أليستر، قادما من نادي برايتون. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T11:23+0000
2023-06-08T11:23+0000
2023-06-08T11:23+0000
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ونشر الحساب الرسمي لليفربول على "تويتر"، إعلان التعاقد مع ماك أليستر دون الكشف عن مدة العقد أو قيمة انتقال اللاعب من برايتون، في المقابل أعلن برايتون قيمة بيع اللاعب بـ35 مليون جنيه إسترليني (قيمة الشرط الجزائي).ودار الحديث خلال الفترة الماضية، عن ارتباط ماك أليستر بعدة أندية إنجليزية قبل أن ينهي ليفربول الجدل بإعلان ضم اللاعب، الذي خضع للفحوصات الطبية قبل أن يتم الإعلان رسميًا عن الصفقة.وأفاد موقع "يلا كورة" بأن أليستر كان قد قدم موسما مميزا مع فريقه السابق برايتون، من خلال قيادة الفريق للوصول لمسابقة الدوري الأوروبي "يوربا ليغ" للمرة الأولى في تاريخ النادي.وفاز اللاعب بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين في نسخة قطر 2022، كما شارك في الموسم المنقضي بواقع 40 مباراة، ليسجل 12 هدفًا وصنع ثلاثة أهداف حاسمة.ويأتي اختيار أليستر في إطار تدعيمات ليفربول في الصيف الجاري، نظرا لرغبة يورغن كلوب في تجديد دماء الفريق وتحديدا في وسط الملعب بعد رحيل ثلاثي الوسط كيتا، وميلنر، وتشامبرلين، وبعد فشل الفريق في الحصول على مقعد مؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, ليفربول, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار دوري أبطال أوروبا
رياضة, ليفربول, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار دوري أبطال أوروبا
ليفربول يعلن رسميا ضم النجم الأرجنتيني ماك أليستر
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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، تعاقده رسميا مع نجم وسط الملعب الأرجنتيني، أليكسيس ماك أليستر، قادما من نادي برايتون.
ونشر الحساب الرسمي لليفربول على "تويتر"، إعلان التعاقد مع ماك أليستر دون الكشف عن مدة العقد أو قيمة انتقال اللاعب من برايتون، في المقابل أعلن برايتون قيمة بيع اللاعب بـ35 مليون جنيه إسترليني (قيمة الشرط الجزائي).
ودار الحديث خلال الفترة الماضية، عن ارتباط ماك أليستر بعدة أندية إنجليزية قبل أن ينهي ليفربول الجدل بإعلان ضم اللاعب، الذي خضع للفحوصات الطبية قبل أن يتم الإعلان رسميًا عن الصفقة.
وأفاد موقع
"يلا كورة" بأن أليستر كان قد قدم موسما مميزا مع فريقه السابق برايتون، من خلال قيادة الفريق للوصول لمسابقة الدوري الأوروبي "يوربا ليغ" للمرة الأولى في تاريخ النادي.
وفاز اللاعب بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين في نسخة قطر 2022، كما شارك في الموسم المنقضي بواقع 40 مباراة، ليسجل 12 هدفًا وصنع ثلاثة أهداف حاسمة.
ويأتي اختيار أليستر في إطار تدعيمات ليفربول في الصيف الجاري، نظرا لرغبة يورغن كلوب في تجديد دماء الفريق وتحديدا في وسط الملعب بعد رحيل ثلاثي الوسط كيتا، وميلنر، وتشامبرلين، وبعد فشل الفريق في الحصول على مقعد مؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا
في الموسم المقبل.