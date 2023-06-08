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محمد بن راشد يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة المخدرات
محمد بن راشد يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة المخدرات
قال محمد بن راشد، حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات، إن مكافحة المخدرات تمثل واجبا على كل ولي أمر، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T07:05+0000
2023-06-08T07:05+0000
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جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء، حسبما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، اليوم الخميس، التي أشارت إلى أنه تم إقرار تشكيل مجلس مكافحة المخدرات، الذي يتولى رئاسته سيف بن زايد.ويهدف المجلس لمكافحة جلب وتهريب المخدرات، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.ولفتت الصحيفة إلى أن المجلس سيتولى متابعة خطط مكافحة جلب وتهريب المخدرات عبر الحدود والمنافذ الرسمية للدولة، إضافة إلى إطلاق المبادرات الاستراتيجية وتعزيز التعاون الدولي والتواصل مع الجهات والمؤسسات العالمية، المعنية بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.كما دعا محمد بن راشد إلى تشجيع المؤسسات غير الحكومية على زيادة إسهام المجتمع في تعزيز جهود مكافحة المخدرات.وأشار ابن راشد إلى أنه تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، التي تهدف إلى رفع نسبة ممارسة الرياضة بين سكان الإمارات إلى 71 في المئة، إضافة إلى تحديث منهجية التربية الرياضية المدرسية.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الشرق الأوسط

محمد بن راشد يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة المخدرات

07:05 GMT 08.06.2023
© AFP 2023 / -حاكم إمارة دبي، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم إمارة دبي، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© AFP 2023 / -
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قال محمد بن راشد، حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات، إن مكافحة المخدرات تمثل واجبا على كل ولي أمر، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء، حسبما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، اليوم الخميس، التي أشارت إلى أنه تم إقرار تشكيل مجلس مكافحة المخدرات، الذي يتولى رئاسته سيف بن زايد.
ويهدف المجلس لمكافحة جلب وتهريب المخدرات، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
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ولفتت الصحيفة إلى أن المجلس سيتولى متابعة خطط مكافحة جلب وتهريب المخدرات عبر الحدود والمنافذ الرسمية للدولة، إضافة إلى إطلاق المبادرات الاستراتيجية وتعزيز التعاون الدولي والتواصل مع الجهات والمؤسسات العالمية، المعنية بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
كما دعا محمد بن راشد إلى تشجيع المؤسسات غير الحكومية على زيادة إسهام المجتمع في تعزيز جهود مكافحة المخدرات.
وأشار ابن راشد إلى أنه تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، التي تهدف إلى رفع نسبة ممارسة الرياضة بين سكان الإمارات إلى 71 في المئة، إضافة إلى تحديث منهجية التربية الرياضية المدرسية.
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