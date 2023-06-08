عربي
سوريا تدين بأشد العبارات قيام نظام كييف بتفجير سد كاخوفسكايا
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230608/مسيرة-روسية-تلاحق-الجنود-الأوكرانيين-وتحيدهم-بالقنابل-في-نقاط-انتشارهم-فيديو-1077875170.html
مسيرة روسية تلاحق الجنود الأوكرانيين وتحيدهم بالقنابل في نقاط انتشارهم... فيديو
مسيرة روسية تلاحق الجنود الأوكرانيين وتحيدهم بالقنابل في نقاط انتشارهم... فيديو
نشر على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو لتدمير نقطة الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T08:52+0000
2023-06-08T08:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073345650_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_1a8efe5e9d4e4bb007931482610a3dd7.jpg
وقد دمرتها المدفعية والذخيرة التي أسقطتها طائرة مسيرة روسية.تم نشر الفيديو في إحدى قنوات "تلغرام". وتبين أن المسلحين احتلوا أحد المنازل الخاصة المدمرة. قضت المدفعية على جزء من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية. وحاول الناجي الاختباء وإخفاء السلاح وتغطية نفسه ببطانية وبعض القمامة. لكن الطائرة المسيرة لم تترك له أي فرصة، حيث أسقطت قنبلة "إر غي دي- 5".تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة خلال الهجمات الليلية على توكماكو، بفضل المدفعية والطيران الروسي. عندما نفذت القوات المسلحة الأوكرانية عمليات استطلاع وهجوم، فقدت ما يصل إلى 70-80 في المئة من القوات المشاركة في هذه الهجمات، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073345650_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_dbedfe4c197d5d0f086aa5729178da81.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

مسيرة روسية تلاحق الجنود الأوكرانيين وتحيدهم بالقنابل في نقاط انتشارهم... فيديو

08:52 GMT 08.06.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور طائرة مسيرة "أورلان-10أو" في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
 طائرة مسيرة أورلان-10أو في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
نشر على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو لتدمير نقطة الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقد دمرتها المدفعية والذخيرة التي أسقطتها طائرة مسيرة روسية.
تم نشر الفيديو في إحدى قنوات "تلغرام". وتبين أن المسلحين احتلوا أحد المنازل الخاصة المدمرة. قضت المدفعية على جزء من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية. وحاول الناجي الاختباء وإخفاء السلاح وتغطية نفسه ببطانية وبعض القمامة. لكن الطائرة المسيرة لم تترك له أي فرصة، حيث أسقطت قنبلة "إر غي دي- 5".
تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة خلال الهجمات الليلية على توكماكو، بفضل المدفعية والطيران الروسي. عندما نفذت القوات المسلحة الأوكرانية عمليات استطلاع وهجوم، فقدت ما يصل إلى 70-80 في المئة من القوات المشاركة في هذه الهجمات، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самоходная артиллерийская установка Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:55 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع04:58 GMTВоеннослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала