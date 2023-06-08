https://sputnikarabic.ae/20230608/مسيرة-روسية-تلاحق-الجنود-الأوكرانيين-وتحيدهم-بالقنابل-في-نقاط-انتشارهم-فيديو-1077875170.html
مسيرة روسية تلاحق الجنود الأوكرانيين وتحيدهم بالقنابل في نقاط انتشارهم... فيديو
مسيرة روسية تلاحق الجنود الأوكرانيين وتحيدهم بالقنابل في نقاط انتشارهم... فيديو
نشر على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو لتدمير نقطة الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T08:52+0000
2023-06-08T08:52+0000
2023-06-08T08:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقد دمرتها المدفعية والذخيرة التي أسقطتها طائرة مسيرة روسية.تم نشر الفيديو في إحدى قنوات "تلغرام". وتبين أن المسلحين احتلوا أحد المنازل الخاصة المدمرة. قضت المدفعية على جزء من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية. وحاول الناجي الاختباء وإخفاء السلاح وتغطية نفسه ببطانية وبعض القمامة. لكن الطائرة المسيرة لم تترك له أي فرصة، حيث أسقطت قنبلة "إر غي دي- 5".تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة خلال الهجمات الليلية على توكماكو، بفضل المدفعية والطيران الروسي. عندما نفذت القوات المسلحة الأوكرانية عمليات استطلاع وهجوم، فقدت ما يصل إلى 70-80 في المئة من القوات المشاركة في هذه الهجمات، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073345650_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_dbedfe4c197d5d0f086aa5729178da81.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مسيرة روسية تلاحق الجنود الأوكرانيين وتحيدهم بالقنابل في نقاط انتشارهم... فيديو
تابعنا عبر
نشر على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو لتدمير نقطة الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقد دمرتها المدفعية والذخيرة التي أسقطتها طائرة مسيرة روسية.
تم نشر الفيديو في إحدى قنوات "تلغرام". وتبين أن المسلحين احتلوا أحد المنازل الخاصة المدمرة. قضت المدفعية على جزء من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية. وحاول الناجي الاختباء وإخفاء السلاح وتغطية نفسه ببطانية وبعض القمامة. لكن الطائرة المسيرة لم تترك له أي فرصة، حيث أسقطت قنبلة "إر غي دي- 5".
تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة
خلال الهجمات الليلية على توكماكو، بفضل المدفعية والطيران الروسي. عندما نفذت القوات المسلحة الأوكرانية عمليات استطلاع وهجوم، فقدت ما يصل إلى 70-80 في المئة من القوات المشاركة في هذه الهجمات، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".