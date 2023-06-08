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مشكلة في كندا تتسبب "باختفاء" مدينة نيويورك وتمثال الحرية... فيديو
مشكلة في كندا تتسبب "باختفاء" مدينة نيويورك وتمثال الحرية... فيديو
انتشرت كميات كبيرة وكثيفة جدا من الدخان الضبابي في مدينة نيويورك الأمريكية، الأمر الذي تسبب بحجب الرؤية في المدينة وتخفي أبنيتها العالية بين الدخان في مشهد... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T12:09+0000
2023-06-08T12:09+0000
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وتراجعت جودة الهواء في مدينة نيويورك بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية، لدرجة أن المدينة تعاني من أسوأ تلوث للهواء على هذا الكوكب.وقال عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، إن "هذا حدث غير مسبوق في مدينتنا، ويجب على سكان نيويورك اتخاذ الاحتياطات".
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مشكلة في كندا تتسبب "باختفاء" مدينة نيويورك وتمثال الحرية... فيديو

12:09 GMT 08.06.2023
© Photo / Pixabay / تمثال الحرية
تمثال الحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© Photo / Pixabay /
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انتشرت كميات كبيرة وكثيفة جدا من الدخان الضبابي في مدينة نيويورك الأمريكية، الأمر الذي تسبب بحجب الرؤية في المدينة وتخفي أبنيتها العالية بين الدخان في مشهد غريب.
وتراجعت جودة الهواء في مدينة نيويورك بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية، لدرجة أن المدينة تعاني من أسوأ تلوث للهواء على هذا الكوكب.

ونوّه المصدر إلى أن الأدخنة قدمت إلى المدينة من حرائق الغابات التي اشتعلت على بعد مئات الأميال شمالًا في كندا، التي وصلت إلى المنطقة وشكلت كميات ضخمة من الضباب الدخاني، "ما شكل صعوبة كبيرة في رؤية تمثال الحرية والأفق حتى من مسافة قصيرة".

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أظهرت مقاطع الفيديو سماء برتقالية مع شروق الشمس، وارتدى المواطنون الأقنعة للمساعدة على منع الآثار الصحية الضارة. قال المسؤولون في المدينة إن جودة الهواء لم تكن بهذا السوء منذ الستينيات، حسبما ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" نيويورك.

وقال عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، إن "هذا حدث غير مسبوق في مدينتنا، ويجب على سكان نيويورك اتخاذ الاحتياطات".
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