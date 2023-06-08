https://sputnikarabic.ae/20230608/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يناقش-ملف-التسوية-السورية-في-مجلس-الأمن-الدولي-1077904967.html
نائب وزير الخارجية الروسي يناقش ملف التسوية السورية في مجلس الأمن الدولي
نائب وزير الخارجية الروسي يناقش ملف التسوية السورية في مجلس الأمن الدولي
ناقش نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، يوم أمس الأربعاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسون، قضايا التسوية السورية، حسبما... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T12:38+0000
2023-06-08T12:38+0000
2023-06-08T12:38+0000
العالم العربي
سياسة
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وتم إيلاء اهتمام خاص لمهام دفع العملية السياسية، بقيادة وتنفيذ السوريين أنفسهم وبدعم من الأمم المتحدة، مع احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254، وهو تفويض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.وقالت وزارة الخارجية: "تم التأكيد على ضرورة تقديم المساعدة للسوريين دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة، وفقا لإرشادات وقواعد القانون الدولي الإنساني، المنصوص عليها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/182 ومجلس الأمن 2642".
https://sputnikarabic.ae/20230608/20-ألفا-لكل-لاجئ-واحد-الاتحاد-الأوروبي-يدرس-معاقبة-الدول-التي-ترفض-إعادة-توطين-اللاجئين-1077903507.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, سياسة
نائب وزير الخارجية الروسي يناقش ملف التسوية السورية في مجلس الأمن الدولي
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ناقش نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، يوم أمس الأربعاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسون، قضايا التسوية السورية، حسبما أفادت الدائرة الدبلوماسية الروسية، جرت مناقشة تفصيلية لمشاكل التسوية السورية في إطارها المنتظم في مجلس الأمن الدولي.
وتم إيلاء اهتمام خاص لمهام دفع العملية السياسية، بقيادة وتنفيذ السوريين أنفسهم وبدعم من الأمم المتحدة، مع احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254، وهو تفويض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية: "تم التأكيد على ضرورة تقديم المساعدة للسوريين دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة، وفقا لإرشادات وقواعد القانون الدولي الإنساني، المنصوص عليها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/182 ومجلس الأمن 2642".