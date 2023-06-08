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نائب وزير الخارجية الروسي يناقش ملف التسوية السورية في مجلس الأمن الدولي
نائب وزير الخارجية الروسي يناقش ملف التسوية السورية في مجلس الأمن الدولي
ناقش نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، يوم أمس الأربعاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسون، قضايا التسوية السورية، حسبما... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T12:38+0000
2023-06-08T12:38+0000
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وتم إيلاء اهتمام خاص لمهام دفع العملية السياسية، بقيادة وتنفيذ السوريين أنفسهم وبدعم من الأمم المتحدة، مع احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254، وهو تفويض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.وقالت وزارة الخارجية: "تم التأكيد على ضرورة تقديم المساعدة للسوريين دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة، وفقا لإرشادات وقواعد القانون الدولي الإنساني، المنصوص عليها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/182 ومجلس الأمن 2642".
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العالم العربي, سياسة
العالم العربي, سياسة

نائب وزير الخارجية الروسي يناقش ملف التسوية السورية في مجلس الأمن الدولي

12:38 GMT 08.06.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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ناقش نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، يوم أمس الأربعاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسون، قضايا التسوية السورية، حسبما أفادت الدائرة الدبلوماسية الروسية، جرت مناقشة تفصيلية لمشاكل التسوية السورية في إطارها المنتظم في مجلس الأمن الدولي.
وتم إيلاء اهتمام خاص لمهام دفع العملية السياسية، بقيادة وتنفيذ السوريين أنفسهم وبدعم من الأمم المتحدة، مع احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254، وهو تفويض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
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وقالت وزارة الخارجية: "تم التأكيد على ضرورة تقديم المساعدة للسوريين دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة، وفقا لإرشادات وقواعد القانون الدولي الإنساني، المنصوص عليها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/182 ومجلس الأمن 2642".
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