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https://sputnikarabic.ae/20230608/نتنياهو-لبلينكن-أي-اتفاق-مع-إيران-لن-يكون-ملزما-لإسرائيل-1077916122.html
نتنياهو لبلينكن: أي اتفاق مع إيران لن يكون ملزما لإسرائيل
نتنياهو لبلينكن: أي اتفاق مع إيران لن يكون ملزما لإسرائيل
أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن أي اتفاق تبرمه واشنطن مع إيران حول برنامجها النووي، لن يكون ملزما... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T18:49+0000
2023-06-08T18:49+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، مساء اليوم الخميس، بين نتنياهو وبلينكن الذي يزور السعودية حاليا، وعلى وقع تصاعد التهديدات الإسرائيلية ضد إيران وسط حديث عن اتفاق مرتقب حول برنامج الأخيرة النووي.وقال موقع "والا" العبري نقلا عن بيان لمكتب نتنياهو، إن الأخير أكد لوزير الخارجية الأمريكي أن "العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران لن يوقف البرنامج النووي الإيراني" وأن "أي تسوية مع إيران لن تلزم إسرائيل التي ستفعل كل شيء للدفاع عن نفسها".وتأتي المحادثة بين نتنياهو وبلينكن على خلفية تقارير مختلفة تفيد بأن الولايات المتحدة والدول الأوروبية استأنفت المحادثات مع الجمهورية الإسلامية بشأن أنشطتها النووية.ووفقا للتقارير، ولأول مرة منذ انسحاب الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق الأصلي الموقع عام 2015، عُقدت محادثات مباشرة بين مسؤولين من إيران والولايات المتحدة.والاثنين الماضي، أقر المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بوجود خلافات بين بلاده والولايات المتحدة بشأن "التهديد" النووي الإيراني.وقال إردان في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي وقتها: "لا تتطابق رؤية إسرائيل والولايات المتحدة فيما يتعلق بكيفية إيقاف إيران"، معتبرا أن "مواقف إسرائيل قد ثبتت صحتها في الماضي".وتابع السفير الإسرائيلي: "إيران أقرب من أي وقت مضى إلى الأسلحة النووية وخطر على العالم بأسره".وجرت المحادثة بين بلينكن ونتنياهو في ختام زيارة وزيرة الخارجية الأمريكي للسعودية، وعلى خلفية محادثات بلينكن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول موضوع التطبيع مع إسرائيل، وفق "والا".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان: "نؤمن بأن التطبيع مع إسرائيل سيفيد الجميع ولكن بدون سلام للفلسطينيين فإن فوائد التطبيع ستكون محدودة".وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بلينكن في الرياض على "ضرورة الاستمرار في جهود توفير السلام للفلسطينيين".من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي: "سنلعب دورا أساسيا لتعميق وتوسيع التطبيع مع إسرائيل".
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أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم
أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم

نتنياهو لبلينكن: أي اتفاق مع إيران لن يكون ملزما لإسرائيل

18:49 GMT 08.06.2023
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDTرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين 3 يناير/ كانون الثاني 2023.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين 3 يناير/ كانون الثاني 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDT
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أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن أي اتفاق تبرمه واشنطن مع إيران حول برنامجها النووي، لن يكون ملزما لإسرائيل.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، مساء اليوم الخميس، بين نتنياهو وبلينكن الذي يزور السعودية حاليا، وعلى وقع تصاعد التهديدات الإسرائيلية ضد إيران وسط حديث عن اتفاق مرتقب حول برنامج الأخيرة النووي.
وقال موقع "والا" العبري نقلا عن بيان لمكتب نتنياهو، إن الأخير أكد لوزير الخارجية الأمريكي أن "العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران لن يوقف البرنامج النووي الإيراني" وأن "أي تسوية مع إيران لن تلزم إسرائيل التي ستفعل كل شيء للدفاع عن نفسها".
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وتأتي المحادثة بين نتنياهو وبلينكن على خلفية تقارير مختلفة تفيد بأن الولايات المتحدة والدول الأوروبية استأنفت المحادثات مع الجمهورية الإسلامية بشأن أنشطتها النووية.
ووفقا للتقارير، ولأول مرة منذ انسحاب الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق الأصلي الموقع عام 2015، عُقدت محادثات مباشرة بين مسؤولين من إيران والولايات المتحدة.
والاثنين الماضي، أقر المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بوجود خلافات بين بلاده والولايات المتحدة بشأن "التهديد" النووي الإيراني.
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وقال إردان في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي وقتها: "لا تتطابق رؤية إسرائيل والولايات المتحدة فيما يتعلق بكيفية إيقاف إيران"، معتبرا أن "مواقف إسرائيل قد ثبتت صحتها في الماضي".
وتابع السفير الإسرائيلي: "إيران أقرب من أي وقت مضى إلى الأسلحة النووية وخطر على العالم بأسره".
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وجرت المحادثة بين بلينكن ونتنياهو في ختام زيارة وزيرة الخارجية الأمريكي للسعودية، وعلى خلفية محادثات بلينكن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول موضوع التطبيع مع إسرائيل، وفق "والا".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان: "نؤمن بأن التطبيع مع إسرائيل سيفيد الجميع ولكن بدون سلام للفلسطينيين فإن فوائد التطبيع ستكون محدودة".
وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بلينكن في الرياض على "ضرورة الاستمرار في جهود توفير السلام للفلسطينيين".
من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي: "سنلعب دورا أساسيا لتعميق وتوسيع التطبيع مع إسرائيل".
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