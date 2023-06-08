https://sputnikarabic.ae/20230608/وزير-الخارجية-الأمريكي-من-الرياض-واشنطن-لا-تخير-أحدا-بينها-وبين-بكين-1077919882.html
وزير الخارجية الأمريكي من الرياض: واشنطن لا تخير أحدا بينها وبين بكين
وزير الخارجية الأمريكي من الرياض: واشنطن لا تخير أحدا بينها وبين بكين
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تضع أحدًا في موقف الاختيار بينها وبين الصين. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T23:45+0000
2023-06-08T23:45+0000
2023-06-08T23:47+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/12/1070312501_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_d1871b302b244e121d230aae47455983.jpg
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي في ختام زيارته للرياض: "نحن لا نطلب من أحد الاختيار بين الولايات المتحدة والصين"، مشيرًا إلى أنه يحاول ببساطة إظهار فوائد الشراكة بين البلدين والأجندة المتوافقة التي يقدمها.من جانبه، قلل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان من أهمية التحليلات التي تشير إلى اقتراب بلاده من الصين على حساب العلاقة مع الولايات المتحدة.وأشار بن فرحان إلى أن الشراكة الأمنية القوية مع الولايات المتحدة ما زالت قائمة وتتجدد بشكل يومي تقريبًا، على الرغم من توقعه تنامي التعاون مع الصين.وأضاف وزير الخارجية السعودي، في إشارة إلى استعداد المملكة للتعاون مع مختلف الدول والقوى العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، في إطار تعزيز العلاقات الدولية وتحقيق المصالح المشتركة: ولعبت الصين، خصمة الولايات المتحدة، دورًا بارزًا في الشرق الأوسط في شهر مارس/آذار الماضي، عندما قامت برعاية اتفاق غير متوقع بين الرياض وطهران، منافسها اللدود، لاستئناف العلاقات بين القوتين الإقليميتين البارزتين في منطقة الخليج بعد سبع سنوات من الانقطاع.كما شهدت العلاقات الأمريكية السعودية توترًا في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب قضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، بالإضافة إلى رفض المملكة المساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار الطاقة بعد بدء العملية الغسكرية الروسية على أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230403/صحيفة-السعودية-تتبنى-استراتيجية-مستقلة-عن-الولايات-المتحدة-1075465737.html
https://sputnikarabic.ae/20221006/السعودية-تخفض-أسعار-النفط-لأوروبا-وترفعها-للولايات-المتحدة-1068704633.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/12/1070312501_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_37c3e06a808d88dfb824eab62f9fb686.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, السعودية
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, السعودية
وزير الخارجية الأمريكي من الرياض: واشنطن لا تخير أحدا بينها وبين بكين
23:45 GMT 08.06.2023 (تم التحديث: 23:47 GMT 08.06.2023) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تضع أحدًا في موقف الاختيار بينها وبين الصين.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي في ختام زيارته للرياض: "نحن لا نطلب من أحد الاختيار بين الولايات المتحدة والصين"، مشيرًا إلى أنه يحاول ببساطة إظهار فوائد الشراكة بين البلدين والأجندة المتوافقة التي يقدمها.
من جانبه، قلل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان من أهمية التحليلات التي تشير إلى اقتراب بلاده من الصين على حساب العلاقة مع الولايات المتحدة.
وأشار بن فرحان إلى أن الشراكة الأمنية القوية مع الولايات المتحدة ما زالت قائمة وتتجدد بشكل يومي تقريبًا، على الرغم من توقعه تنامي التعاون مع الصين.
وأضاف وزير الخارجية السعودي، في إشارة إلى استعداد المملكة للتعاون مع مختلف الدول والقوى العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، في إطار تعزيز العلاقات الدولية وتحقيق المصالح المشتركة:
"نحن جميعًا قادرون على إقامة شراكات والتزامات متعددة".
ولعبت الصين، خصمة الولايات المتحدة، دورًا بارزًا في الشرق الأوسط في شهر مارس/آذار الماضي، عندما قامت برعاية اتفاق غير متوقع بين الرياض وطهران
، منافسها اللدود، لاستئناف العلاقات بين القوتين الإقليميتين البارزتين في منطقة الخليج بعد سبع سنوات من الانقطاع.
كما شهدت العلاقات الأمريكية السعودية توترًا في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب قضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، بالإضافة إلى رفض المملكة المساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار الطاقة
بعد بدء العملية الغسكرية الروسية على أوكرانيا.