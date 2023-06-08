https://sputnikarabic.ae/20230608/-ضباب-دخاني-يجتاح-الولايات-المتحدة-بسبب-حرائق-كندا-1077891398.html

ضباب دخاني يجتاح الولايات المتحدة بسبب حرائق كندا

ضباب دخاني يجتاح الولايات المتحدة بسبب حرائق كندا

غطت حرائق الغابات الكندية المكثفة شمال شرقي الولايات المتحدة بضباب دخاني كثيف، مما أدى إلى تحويل الهواء إلى اللون الرمادي المائل إلى الصفرة، كما حذرت السلطات... 08.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-08T11:16+0000

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اجتاح ضباب الدخان الناجم عن حرائق الغابات في كندا مناطق الساحل الشرقي والغربي الأوسط للولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس الأربعاء، حيث غطى ضباب غير صحي عاصمتي البلدين، مما أدى إلى حجب الرؤية وتوقف الرحلات الجوية في المطارات الرئيسية، ودفع الناس إلى شراء كمامات الوجه التي ذكرتهم بحقبة الوباء.وتشاهدون في عرض ألبوم "سبوتنيك" صورًا من مدينة نيويورك المغطاة بالضباب الدخاني.اقرأ أيضا - ظهور دخان سام يحول لون الشمس في الولايات المتحدة إلى الأحمر

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