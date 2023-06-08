https://sputnikarabic.ae/20230608/-ضباب-دخاني-يجتاح-الولايات-المتحدة-بسبب-حرائق-كندا-1077891398.html
ضباب دخاني يجتاح الولايات المتحدة بسبب حرائق كندا
ضباب دخاني يجتاح الولايات المتحدة بسبب حرائق كندا
غطت حرائق الغابات الكندية المكثفة شمال شرقي الولايات المتحدة بضباب دخاني كثيف، مما أدى إلى تحويل الهواء إلى اللون الرمادي المائل إلى الصفرة، كما حذرت السلطات... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T11:16+0000
2023-06-08T11:16+0000
2023-06-08T11:17+0000
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اجتاح ضباب الدخان الناجم عن حرائق الغابات في كندا مناطق الساحل الشرقي والغربي الأوسط للولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس الأربعاء، حيث غطى ضباب غير صحي عاصمتي البلدين، مما أدى إلى حجب الرؤية وتوقف الرحلات الجوية في المطارات الرئيسية، ودفع الناس إلى شراء كمامات الوجه التي ذكرتهم بحقبة الوباء.وتشاهدون في عرض ألبوم "سبوتنيك" صورًا من مدينة نيويورك المغطاة بالضباب الدخاني.اقرأ أيضا - ظهور دخان سام يحول لون الشمس في الولايات المتحدة إلى الأحمر
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фото, صور, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, مدينة نيويورك
фото, صور, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, مدينة نيويورك
ضباب دخاني يجتاح الولايات المتحدة بسبب حرائق كندا 11:16 GMT 08.06.2023 (تم التحديث: 11:17 GMT 08.06.2023) تابعنا عبر
غطت حرائق الغابات الكندية المكثفة شمال شرقي الولايات المتحدة بضباب دخاني كثيف، مما أدى إلى تحويل الهواء إلى اللون الرمادي المائل إلى الصفرة، كما حذرت السلطات المحلية اللسكان المعرضين للخطر لأسباب صحية للبقاء داخل منازلهم.
اجتاح ضباب الدخان الناجم عن حرائق الغابات في كندا مناطق الساحل الشرقي والغربي الأوسط للولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس الأربعاء، حيث غطى ضباب غير صحي عاصمتي البلدين، مما أدى إلى حجب الرؤية وتوقف الرحلات الجوية في المطارات الرئيسية، ودفع الناس إلى شراء كمامات الوجه التي ذكرتهم بحقبة الوباء.
وتشاهدون في عرض ألبوم "سبوتنيك" صورًا من
مدينة نيويورك المغطاة بالضباب الدخاني. © AP Photo / Seth Wenig
رجل يتحدث على هاتفه وهو ينظر من خلال الضباب الدخاني على جسر جورج واشنطن في فورت لي، نيوجيرسي، 7 يونيو 2023.
رجل يتحدث على هاتفه وهو ينظر من خلال الضباب الدخاني على جسر جورج واشنطن في فورت لي، نيوجيرسي، 7 يونيو 2023.
© AFP 2023 / Ed Jones
أشخاص يلتقطون صورًا لأفق مانهاتن حيث تسبب الدخان الناجم عن حرائق الغابات في كندا ضبابا دخانيا في مدينة نيويورك، 7 يونيو 2023.
أشخاص يلتقطون صورًا لأفق مانهاتن حيث تسبب الدخان الناجم عن حرائق الغابات في كندا ضبابا دخانيا في مدينة نيويورك، 7 يونيو 2023.
© AP Photo / Yuki Iwamura
شخص يبيع كمامات خارج متجر للهدايا التذكارية في نيويورك، 7 يونيو 2023.
شخص يبيع كمامات خارج متجر للهدايا التذكارية في نيويورك، 7 يونيو 2023.
© AP Photo / Yuki Iwamura يظهر تمثال الحرية من بين الضباب الدخاني، من جزيرة ستاتن آيلاند فيري، 7 يونيو 2023
يظهر تمثال الحرية من بين الضباب الدخاني، من جزيرة ستاتن آيلاند فيري، 7 يونيو 2023
© AP Photo / Andy Bao حركة المرور يوم 7 يونيو 2023، في مينة نيويورك على وسط ضباب دخاني الناجم عن حرائق الغابات في كندا.
حركة المرور يوم 7 يونيو 2023، في مينة نيويورك على وسط ضباب دخاني الناجم عن حرائق الغابات في كندا.
© AP Photo / Yuki Iwamura
شخص يرتدي كمامة يقف وسط ضباب دخاني خارج مرصد مبنى إمباير ستيت، 7 يونيو 2023.
شخص يرتدي كمامة يقف وسط ضباب دخاني خارج مرصد مبنى إمباير ستيت، 7 يونيو 2023.
© AP Photo / Andy Bao حركة المرور على طول شارع ويست ستريت متجاوزة مركز التجارة العالمي، في هذه الصورة المرآة التي تنعكس على واجهة أحد المباني في نيويورك، 7 يونيو 2023، وسط ضباب الدخان الناجم عن حرائق الغابات في كندا.
حركة المرور على طول شارع ويست ستريت متجاوزة مركز التجارة العالمي، في هذه الصورة المرآة التي تنعكس على واجهة أحد المباني في نيويورك، 7 يونيو 2023، وسط ضباب الدخان الناجم عن حرائق الغابات في كندا.
© AP Photo / Yuki Iwamura مدينة نيويورك مغطاة بالضباب الدخاني كما تم تصويره من مرصد مبنى إمباير ستيت، في نيويورك، 7 يونيو 2023
مدينة نيويورك مغطاة بالضباب الدخاني كما تم تصويره من مرصد مبنى إمباير ستيت، في نيويورك، 7 يونيو 2023