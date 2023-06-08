عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230608/-ضباب-دخاني-يجتاح-الولايات-المتحدة-بسبب-حرائق-كندا-1077891398.html
ضباب دخاني يجتاح الولايات المتحدة بسبب حرائق كندا
ضباب دخاني يجتاح الولايات المتحدة بسبب حرائق كندا
غطت حرائق الغابات الكندية المكثفة شمال شرقي الولايات المتحدة بضباب دخاني كثيف، مما أدى إلى تحويل الهواء إلى اللون الرمادي المائل إلى الصفرة، كما حذرت السلطات... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T11:16+0000
2023-06-08T11:17+0000
وسائط متعددة
صور
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
مدينة نيويورك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/08/1077891554_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_03d3d0d2623a30398d1c7e8ee06ec952.jpg
اجتاح ضباب الدخان الناجم عن حرائق الغابات في كندا مناطق الساحل الشرقي والغربي الأوسط للولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس الأربعاء، حيث غطى ضباب غير صحي عاصمتي البلدين، مما أدى إلى حجب الرؤية وتوقف الرحلات الجوية في المطارات الرئيسية، ودفع الناس إلى شراء كمامات الوجه التي ذكرتهم بحقبة الوباء.وتشاهدون في عرض ألبوم "سبوتنيك" صورًا من مدينة نيويورك المغطاة بالضباب الدخاني.اقرأ أيضا - ظهور دخان سام يحول لون الشمس في الولايات المتحدة إلى الأحمر
الولايات المتحدة الأمريكية
مدينة نيويورك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/08/1077891554_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_305d2db2e0b86f79be881f7eaf1bdb88.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, مدينة نيويورك
фото, صور, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, مدينة نيويورك

ضباب دخاني يجتاح الولايات المتحدة بسبب حرائق كندا

11:16 GMT 08.06.2023 (تم التحديث: 11:17 GMT 08.06.2023)
تابعنا عبرTelegram
غطت حرائق الغابات الكندية المكثفة شمال شرقي الولايات المتحدة بضباب دخاني كثيف، مما أدى إلى تحويل الهواء إلى اللون الرمادي المائل إلى الصفرة، كما حذرت السلطات المحلية اللسكان المعرضين للخطر لأسباب صحية للبقاء داخل منازلهم.
اجتاح ضباب الدخان الناجم عن حرائق الغابات في كندا مناطق الساحل الشرقي والغربي الأوسط للولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس الأربعاء، حيث غطى ضباب غير صحي عاصمتي البلدين، مما أدى إلى حجب الرؤية وتوقف الرحلات الجوية في المطارات الرئيسية، ودفع الناس إلى شراء كمامات الوجه التي ذكرتهم بحقبة الوباء.
وتشاهدون في عرض ألبوم "سبوتنيك" صورًا من مدينة نيويورك المغطاة بالضباب الدخاني.
© AP Photo / Seth Wenig

رجل يتحدث على هاتفه وهو ينظر من خلال الضباب الدخاني على جسر جورج واشنطن في فورت لي، نيوجيرسي، 7 يونيو 2023.

رجل يتحدث على هاتفه وهو ينظر من خلال الضباب الدخاني على جسر جورج واشنطن في فورت لي، نيوجيرسي، 7 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
1/8
© AP Photo / Seth Wenig

رجل يتحدث على هاتفه وهو ينظر من خلال الضباب الدخاني على جسر جورج واشنطن في فورت لي، نيوجيرسي، 7 يونيو 2023.

© AFP 2023 / Ed Jones

أشخاص يلتقطون صورًا لأفق مانهاتن حيث تسبب الدخان الناجم عن حرائق الغابات في كندا ضبابا دخانيا في مدينة نيويورك، 7 يونيو 2023.

أشخاص يلتقطون صورًا لأفق مانهاتن حيث تسبب الدخان الناجم عن حرائق الغابات في كندا ضبابا دخانيا في مدينة نيويورك، 7 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2023 / Ed Jones

أشخاص يلتقطون صورًا لأفق مانهاتن حيث تسبب الدخان الناجم عن حرائق الغابات في كندا ضبابا دخانيا في مدينة نيويورك، 7 يونيو 2023.

© AP Photo / Yuki Iwamura

شخص يبيع كمامات خارج متجر للهدايا التذكارية في نيويورك، 7 يونيو 2023.

شخص يبيع كمامات خارج متجر للهدايا التذكارية في نيويورك، 7 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Yuki Iwamura

شخص يبيع كمامات خارج متجر للهدايا التذكارية في نيويورك، 7 يونيو 2023.

© AP Photo / Yuki Iwamuraيظهر تمثال الحرية من بين الضباب الدخاني، من جزيرة ستاتن آيلاند فيري، 7 يونيو 2023
يظهر تمثال الحرية من بين الضباب الدخاني، من جزيرة ستاتن آيلاند فيري، 7 يونيو 2023 - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / Yuki Iwamura
يظهر تمثال الحرية من بين الضباب الدخاني، من جزيرة ستاتن آيلاند فيري، 7 يونيو 2023
© AP Photo / Andy Baoحركة المرور يوم 7 يونيو 2023، في مينة نيويورك على وسط ضباب دخاني الناجم عن حرائق الغابات في كندا.
حركة المرور يوم 7 يونيو 2023، في مينة نيويورك على وسط ضباب دخاني الناجم عن حرائق الغابات في كندا. - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Andy Bao
حركة المرور يوم 7 يونيو 2023، في مينة نيويورك على وسط ضباب دخاني الناجم عن حرائق الغابات في كندا.
© AP Photo / Yuki Iwamura

شخص يرتدي كمامة يقف وسط ضباب دخاني خارج مرصد مبنى إمباير ستيت، 7 يونيو 2023.

شخص يرتدي كمامة يقف وسط ضباب دخاني خارج مرصد مبنى إمباير ستيت، 7 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
6/8
© AP Photo / Yuki Iwamura

شخص يرتدي كمامة يقف وسط ضباب دخاني خارج مرصد مبنى إمباير ستيت، 7 يونيو 2023.

© AP Photo / Andy Baoحركة المرور على طول شارع ويست ستريت متجاوزة مركز التجارة العالمي، في هذه الصورة المرآة التي تنعكس على واجهة أحد المباني في نيويورك، 7 يونيو 2023، وسط ضباب الدخان الناجم عن حرائق الغابات في كندا.
حركة المرور على طول شارع ويست ستريت متجاوزة مركز التجارة العالمي، في هذه الصورة المرآة التي تنعكس على واجهة أحد المباني في نيويورك، 7 يونيو 2023، وسط ضباب الدخان الناجم عن حرائق الغابات في كندا. - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / Andy Bao
حركة المرور على طول شارع ويست ستريت متجاوزة مركز التجارة العالمي، في هذه الصورة المرآة التي تنعكس على واجهة أحد المباني في نيويورك، 7 يونيو 2023، وسط ضباب الدخان الناجم عن حرائق الغابات في كندا.
© AP Photo / Yuki Iwamuraمدينة نيويورك مغطاة بالضباب الدخاني كما تم تصويره من مرصد مبنى إمباير ستيت، في نيويورك، 7 يونيو 2023
مدينة نيويورك مغطاة بالضباب الدخاني كما تم تصويره من مرصد مبنى إمباير ستيت، في نيويورك، 7 يونيو 2023 - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Yuki Iwamura
مدينة نيويورك مغطاة بالضباب الدخاني كما تم تصويره من مرصد مبنى إمباير ستيت، في نيويورك، 7 يونيو 2023
اقرأ أيضا - ظهور دخان سام يحول لون الشمس في الولايات المتحدة إلى الأحمر
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самоходная артиллерийская установка Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:54 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع04:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала