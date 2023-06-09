https://sputnikarabic.ae/20230609/إصابة-جندي-إسرائيلي-في-عملية-طعن-في-الضفة-الغربية-1077921863.html
إصابة جندي إسرائيلي في عملية طعن في الضفة الغربية
إصابة جندي إسرائيلي في عملية طعن في الضفة الغربية
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بإصابة جندي إسرائيلي في عملية طعن في الضفة الغربية. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T05:40+0000
2023-06-09T05:40+0000
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وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن جنديا إسرائيليا أصيب في عملية طعن، على شبهة جنائية، عند حاجز "رنتيس" الواقع شمال غربي رام الله في الضفة الغربية.وأوضحت الإذاعة العبرية أنه في الوقت الذي يفحص الجنود المشتبه به على حاجز "رنتيس" بدأ مواطن فلسطيني في مهاجمة الجنود محاولا اختطاف أحد الأسلحة منهم، وقام بطعن أحدهم، ولكن تمكن جندي إسرائيلي آخر من قتل المواطن الفلسطيني.وأضافت الإذاعة في تغريدة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الجيش الإسرائيلي يحقق في ملابسات الحادثة التي يبدو أنها جنائية، خاصة وأن الفلسطيني القتيل قد وصل إلى حاجز رنتيس بسيارة مسروقة، محاولا عبور الحاجز والدخول بالسيارة إلى الضفة الغربية.ويذكر أنه في السادس والعشرين من الشهر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل فلسطيني برصاص مستوطن جنوبي الخليل في الضفة الغربية بدعوى تنفيذ عملية طعن.وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن شابا فلسطينيا قتل متأثرا بجراحه التي أصيب بها بعد إطلاق النار عليه من قبل مستوطن إسرائيلي، في مستوطنة تابعة لمدينة الخليل في الضفة الغربية.وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الشاب الفلسطيني حاول القيام بعملية طعن داخل مستوطنة تسمى "تانا عومريم" جنوبي الخليل، في وقت أجرت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط واسعة في المستوطنة ومحيطها، تخوفا من احتمال تمكن فلسطينيين آخرين من التسلل إليها، وسط تعليمات مشددة للمستوطنين بالتزام منازلهم وإغلاق الأبواب والنوافذ.
https://sputnikarabic.ae/20230526/بدعوى-تنفيذ-عملية-طعن-مقتل-فلسطيني-برصاص-مستوطن-جنوبي-الخليل-1077441942.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, هجمات إسرائيلية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار الضفة, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, هجمات إسرائيلية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار الضفة, العالم العربي, الأخبار
إصابة جندي إسرائيلي في عملية طعن في الضفة الغربية
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بإصابة جندي إسرائيلي في عملية طعن في الضفة الغربية.
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن جنديا إسرائيليا أصيب في عملية طعن، على شبهة جنائية، عند حاجز "رنتيس" الواقع شمال غربي رام الله في الضفة الغربية.
وأوضحت الإذاعة العبرية أنه في الوقت الذي يفحص الجنود المشتبه به على حاجز "رنتيس" بدأ مواطن فلسطيني
في مهاجمة الجنود محاولا اختطاف أحد الأسلحة منهم، وقام بطعن أحدهم، ولكن تمكن جندي إسرائيلي آخر من قتل المواطن الفلسطيني.
وأضافت الإذاعة في تغريدة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الجيش الإسرائيلي يحقق في ملابسات الحادثة التي يبدو أنها جنائية، خاصة وأن الفلسطيني القتيل قد وصل إلى حاجز رنتيس بسيارة مسروقة، محاولا عبور الحاجز والدخول بالسيارة إلى الضفة الغربية.
ويذكر أنه في السادس والعشرين من الشهر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل فلسطيني برصاص مستوطن جنوبي الخليل في الضفة الغربية بدعوى تنفيذ عملية طعن.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن شابا فلسطينيا قتل متأثرا بجراحه التي أصيب بها بعد إطلاق النار عليه من قبل مستوطن إسرائيلي، في مستوطنة تابعة لمدينة الخليل في الضفة الغربية.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الشاب الفلسطيني حاول القيام بعملية طعن
داخل مستوطنة تسمى "تانا عومريم" جنوبي الخليل، في وقت أجرت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط واسعة في المستوطنة ومحيطها، تخوفا من احتمال تمكن فلسطينيين آخرين من التسلل إليها، وسط تعليمات مشددة للمستوطنين بالتزام منازلهم وإغلاق الأبواب والنوافذ.