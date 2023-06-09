https://sputnikarabic.ae/20230609/إصابة-جندي-إسرائيلي-في-عملية-طعن-في-الضفة-الغربية-1077921863.html

إصابة جندي إسرائيلي في عملية طعن في الضفة الغربية

إصابة جندي إسرائيلي في عملية طعن في الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بإصابة جندي إسرائيلي في عملية طعن في الضفة الغربية. 09.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-09T05:40+0000

2023-06-09T05:40+0000

2023-06-09T05:40+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

هجمات إسرائيلية

أخبار فلسطين اليوم

أخبار الضفة الغربية

أخبار الضفة

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/03/1076607799_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_c4c243d89698a24750873fbd927c2d17.jpg

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن جنديا إسرائيليا أصيب في عملية طعن، على شبهة جنائية، عند حاجز "رنتيس" الواقع شمال غربي رام الله في الضفة الغربية.وأوضحت الإذاعة العبرية أنه في الوقت الذي يفحص الجنود المشتبه به على حاجز "رنتيس" بدأ مواطن فلسطيني في مهاجمة الجنود محاولا اختطاف أحد الأسلحة منهم، وقام بطعن أحدهم، ولكن تمكن جندي إسرائيلي آخر من قتل المواطن الفلسطيني.وأضافت الإذاعة في تغريدة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الجيش الإسرائيلي يحقق في ملابسات الحادثة التي يبدو أنها جنائية، خاصة وأن الفلسطيني القتيل قد وصل إلى حاجز رنتيس بسيارة مسروقة، محاولا عبور الحاجز والدخول بالسيارة إلى الضفة الغربية.ويذكر أنه في السادس والعشرين من الشهر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل فلسطيني برصاص مستوطن جنوبي الخليل في الضفة الغربية بدعوى تنفيذ عملية طعن.وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن شابا فلسطينيا قتل متأثرا بجراحه التي أصيب بها بعد إطلاق النار عليه من قبل مستوطن إسرائيلي، في مستوطنة تابعة لمدينة الخليل في الضفة الغربية.وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الشاب الفلسطيني حاول القيام بعملية طعن داخل مستوطنة تسمى "تانا عومريم" جنوبي الخليل، في وقت أجرت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط واسعة في المستوطنة ومحيطها، تخوفا من احتمال تمكن فلسطينيين آخرين من التسلل إليها، وسط تعليمات مشددة للمستوطنين بالتزام منازلهم وإغلاق الأبواب والنوافذ.

https://sputnikarabic.ae/20230526/بدعوى-تنفيذ-عملية-طعن-مقتل-فلسطيني-برصاص-مستوطن-جنوبي-الخليل-1077441942.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, هجمات إسرائيلية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار الضفة, العالم العربي, الأخبار