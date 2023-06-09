https://sputnikarabic.ae/20230609/سلطات-زابوروجيه-المعارك-الشرسة-مستمرة-والقوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائرفادحة-1077927585.html
سلطات زابوروجيه: المعارك الشرسة مستمرة والقوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة
سلطات زابوروجيه: المعارك الشرسة مستمرة والقوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة
أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، استمرار القتال العنيف في منطقة زابوروجيه. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T09:02+0000
2023-06-09T09:02+0000
2023-06-09T09:15+0000
معارك
عسكري
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وقال روغوف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "إن القوات المسلحة الأوكرانية تحاول تنظيم هجمات جديدة في منطقة زابوروجيه، والقتال العنيف مستمر على خط التماس، ويقوم الجانب الأوكراني بمحاولات جديدة لتنظيم هجمات".وصرح روغوف: "المعارك الشرسة مستمرة، وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولات جديدة للهجوم على مختلف قطاعات الجبهة، وتقوم قواتنا بكل ما هو ممكن لمنع اختراق في عمق خط الدفاع بشكل عام، يظل خط المواجهة مستقرًا"، وقال روغوف، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة: "إن العدو، بعد يوم من اشتداد القتال في اتجاه زابوروجيه، لم يتمكن من تحقيق تقدم تكتيكي كبير".قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم أمس الخميس، إن قوات أوكرانية يصل تعدادها إلى 1500 فرد و150 عربة مدرعة حاولت اختراق دفاع القوات المسلحة الروسية في اتجاه زابوروجيه ليلا، لكنها فقدت ما يصل إلى 350 فردًا و30 دبابة في ساعتين. وأكد الوزير أنه تم إيقاف اللواء الأوكراني في جميع المواقع في اتجاه زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230609/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1077924116.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
معارك, عسكري
سلطات زابوروجيه: المعارك الشرسة مستمرة والقوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة
09:02 GMT 09.06.2023 (تم التحديث: 09:15 GMT 09.06.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، استمرار القتال العنيف في منطقة زابوروجيه.
وقال روغوف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "إن القوات المسلحة الأوكرانية تحاول تنظيم هجمات جديدة في منطقة زابوروجيه، والقتال العنيف مستمر على خط التماس، ويقوم الجانب الأوكراني بمحاولات جديدة لتنظيم هجمات".
وصرح روغوف: "المعارك الشرسة مستمرة، وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولات جديدة للهجوم على مختلف قطاعات الجبهة، وتقوم قواتنا بكل ما هو ممكن لمنع اختراق في عمق خط الدفاع بشكل عام، يظل خط المواجهة مستقرًا"، وقال روغوف، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة: "إن العدو، بعد يوم من اشتداد القتال في اتجاه زابوروجيه، لم يتمكن من تحقيق تقدم تكتيكي كبير".
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم أمس الخميس، إن قوات أوكرانية يصل تعدادها إلى 1500 فرد و150 عربة مدرعة حاولت اختراق دفاع القوات المسلحة الروسية في اتجاه زابوروجيه ليلا، لكنها فقدت ما يصل إلى 350 فردًا و30 دبابة في ساعتين. وأكد الوزير أنه تم إيقاف اللواء الأوكراني في جميع المواقع في اتجاه زابوروجيه.