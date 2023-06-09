https://sputnikarabic.ae/20230609/الدفاعات-الروسية-تسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين-ميغ---29-وسو--25--1077946504.html
الدفاعات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين "ميغ - 29" و"سو- 25"
الدفاعات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين "ميغ - 29" و"سو- 25"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" و"سو 25". 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T11:34+0000
2023-06-09T11:34+0000
2023-06-09T12:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102667/34/1026673487_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_2d479027ff96145f1f510febff354c44.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ 29" في مقاطعة زابوروجيه، ومقاتلة من طراز "سو 25" في مقاطعة خيرسون".وتابع البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت صاروخين من طراز "ستورم شادو" و14 صاروخا من طراز "هيمارس".وأضاف البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة، التابعة لمجموعة القوات "المركزية"، وحدات العدو في مناطق نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، ويامبولوفكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتم قمع أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية.وتابع البيان أن الجيش الروسي دمر محطة رادار أمريكية الصنع من طراز "إيه إن/ تي بي كيو-37"، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابع البيان: "على اتجاه خيرسون، تم تحييد ما يصل إلى 70 جنديا أوكرانيا، وتدمير 10 مركبات قتالية مدرعة، وسبع سيارات، ومدفع من طراز "أكاسيا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي 30".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مركز الاتصالات للواء الدفاع الإقليمي 102، في منطقة غوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230609/وزارة-الدفاع-الروسية-تنشر-فيديو-تدمير-دبابة-أوكرانية-بواسطة-مروحية-كا-52-في-اتجاه-دونيتسك-1077936503.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102667/34/1026673487_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6476f5fbe5c848b1c86a5b922fb1c76a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاعات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين "ميغ - 29" و"سو- 25"
11:34 GMT 09.06.2023 (تم التحديث: 12:19 GMT 09.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" و"سو 25".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ 29" في مقاطعة زابوروجيه، ومقاتلة من طراز "سو 25" في مقاطعة خيرسون".
وتابع البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت صاروخين من طراز "ستورم شادو" و14 صاروخا من طراز "هيمارس".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 13 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق أوغورتسوفو، وأولشانا في مقاطعة خاركوف، وجيتلوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفولودينو، وكراسنوجوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وسلادكايا بالكا في مقاطعة زابوروجيه، وبراتوليوبوفكا، وبيشانوي، وفاسيليفكا في مقاطعة خيرسون.
وأضاف البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة، التابعة لمجموعة القوات "المركزية"، وحدات العدو في مناطق نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، ويامبولوفكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتم قمع أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية.
وتم تحييد أكثر من 50 جنديا أوكرانيا، ومركبة قتال مشاة، وسيارتين، ومدفع من طراز "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي 20".
وتابع البيان أن الجيش الروسي دمر محطة رادار أمريكية الصنع من طراز "إيه إن/ تي بي كيو-37"، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتابع البيان: "على اتجاه خيرسون، تم تحييد ما يصل إلى 70 جنديا أوكرانيا، وتدمير 10 مركبات قتالية مدرعة، وسبع سيارات، ومدفع من طراز "أكاسيا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي 30".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مركز الاتصالات للواء الدفاع الإقليمي 102، في منطقة غوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.