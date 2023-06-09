https://sputnikarabic.ae/20230609/السعودية-طرفا-النزاع-في-السودان-يتفقان-على-هدنة-لمدة-24-ساعة-1077937237.html

السعودية: طرفا النزاع في السودان يتفقان على هدنة لمدة 24 ساعة

السعودية: طرفا النزاع في السودان يتفقان على هدنة لمدة 24 ساعة

أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، اليوم الجمعة، توصل ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في جميع أنحاء البلاد لمدة... 09.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-09T11:34+0000

2023-06-09T11:34+0000

2023-06-09T11:34+0000

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وحسب بيان الخارجية السعودية، تبدأ الهدنة اعتبارًا من الساعة 06:00 صباحا بتوقيت الخرطوم غدا السبت الموافق 10 يونيو/حزيران.وأضاف البيان أن الجيش السوداني والدعم السريع اتفقا على السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين في جميع أنحاء البلاد.وأشار البيان إلى أن الرياض وواشنطن تتشاركان مع الشعب السوداني حالة الإحباط جراء عدم الالتزام بالهدن السابقة.كما حذرت السعودية والولايات المتحدة في البيان من أن خرق الأطراف السودانية للهدنة المقررة غدا سيؤدي إلى تأجيل محادثات جدة.وكانت السعودية قد صرحت، في وقت سابق، بأن كلا من المملكة والولايات المتحدة الراعيتين للمفاوضات بين الجانبين، حريصة على استمرار المباحثات والحوار بين ممثلي القوتين العسكريتين.وأشارت إلى أن وفدي الجيش والدعم السريع موجودان في جدة رغم تعليق المحادثات، قبل أيام، مؤكدة أن المملكة وأمريكا متمسكتان بالتزامهما تجاه الشعب السوداني.كما دعت إلى تجديد الهدنة رغم تعليق المحادثات بين الطرفين، وتنفيذها بشكل فعال بهدف وقف دائم للعمليات العسكرية.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

https://sputnikarabic.ae/20230604/السعودية-وفدا-طرفي-النزاع-في-السودان-ما-زالا-موجودين-في-جدة-رغم-تعليق-المحادثات-1077717360.html

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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار