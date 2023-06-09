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الصومال... قوات الأمن تحبط هجوما إرهابيا لحركة "الشباب" على فندق في مقديشيو
الصومال... قوات الأمن تحبط هجوما إرهابيا لحركة "الشباب" على فندق في مقديشيو
شنت حركة "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، اليوم الجمعة، هجوما على فندق في عاصمة الصومال مقديشيو.‏ 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T19:23+0000
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واستهدف المهاجمون فندق "بيرل" المطل على شاطئ ليدو في مقديشيو.وتمكنت أجهزة الأمن الوطنية الصومالية من إحباط الهجوم الإرهابي، وأنقذت العديد من الأشخاص من الفندق، وما زالت العملية مستمرة، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا".وقامت وحدات من قوات الشرطة بتطويق مكان الانفجار، تجنبا لأي مفاجآت.يشار إلى أن حركة "الشباب" الإرهابية، شنت يوم الأربعاء الماضي، هجوما على قاعدة عسكرية تابعة للجيش الإثيوبي قرب حدود البلدين، بحسب إعلام محلي.وقال موقع "الصومال الجديد"، إن حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، شنت هجوما بسيارتين مفخختين على القاعدة العسكرية الإثيوبية في بلدة دولو بإقليم غدو في ولاية جوبالاند.يذكر أن حركة الشباب الإرهابية كانت قد أعلنت الولاء لتنظيم القاعدة في عام 2009 وأصبحت تابعة له في عام 2012، وتدر الآن نحو 100 مليون دولار سنويا للشبكة الإرهابية، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية.وشنت الجماعة مواجهات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية التي تتخذ من مقديشو مقرا لها، وانخرطت في هجمات إرهابية وعرقلت وصول المساعدات الإنسانية الأممية في البلاد، ولا تزال حركة "الشباب" تسيطر على مناطق واسعة في وسط وجنوب الصومال.
https://sputnikarabic.ae/20230607/الصومال-إحباط-هجوم-لحركة-الشباب-على-قاعدة-عسكرية-إثيوبية-1077863394.html
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الصومال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصومال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصومال... قوات الأمن تحبط هجوما إرهابيا لحركة "الشباب" على فندق في مقديشيو

19:23 GMT 09.06.2023
© AP Photo / Mohamed Sheikh Norجنود حركة "الشباب" الصومالية
جنود حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
جنود حركة "الشباب" الصومالية
© AP Photo / Mohamed Sheikh Nor
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شنت حركة "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، اليوم الجمعة، هجوما على فندق في عاصمة الصومال مقديشيو.‏
واستهدف المهاجمون فندق "بيرل" المطل على شاطئ ليدو في مقديشيو.
وتمكنت أجهزة الأمن الوطنية الصومالية من إحباط الهجوم الإرهابي، وأنقذت العديد من الأشخاص من الفندق، وما زالت العملية مستمرة، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا".
وقامت وحدات من قوات الشرطة بتطويق مكان الانفجار، تجنبا لأي مفاجآت.
يشار إلى أن حركة "الشباب" الإرهابية، شنت يوم الأربعاء الماضي، هجوما على قاعدة عسكرية تابعة للجيش الإثيوبي قرب حدود البلدين، بحسب إعلام محلي.
وقال موقع "الصومال الجديد"، إن حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، شنت هجوما بسيارتين مفخختين على القاعدة العسكرية الإثيوبية في بلدة دولو بإقليم غدو في ولاية جوبالاند.
حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
الصومال... إحباط هجوم لحركة "الشباب" على قاعدة عسكرية إثيوبية
7 يونيو, 19:49 GMT
يذكر أن حركة الشباب الإرهابية كانت قد أعلنت الولاء لتنظيم القاعدة في عام 2009 وأصبحت تابعة له في عام 2012، وتدر الآن نحو 100 مليون دولار سنويا للشبكة الإرهابية، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية.
وشنت الجماعة مواجهات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية التي تتخذ من مقديشو مقرا لها، وانخرطت في هجمات إرهابية وعرقلت وصول المساعدات الإنسانية الأممية في البلاد، ولا تزال حركة "الشباب" تسيطر على مناطق واسعة في وسط وجنوب الصومال.
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