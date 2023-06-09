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https://sputnikarabic.ae/20230609/الطاقة-الذرية-تتعهد-بتقييم-مستقل-للهجوم-على-محطة-زابوروجيه-النووية-1077961857.html
"الطاقة الذرية" تتعهد بتقييم مستقل للهجوم على محطة زابوروجيه النووية
"الطاقة الذرية" تتعهد بتقييم مستقل للهجوم على محطة زابوروجيه النووية
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها ستقدم تقييما مستقلا للمعلومات الواردة من الجانب الروسي بشأن تعرّض محطة الطاقة الحرارية المرتبطة بمحطة زابوروجيه... 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T20:27+0000
2023-06-09T20:45+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنها ستقوم بإجراء تقييم مستقل لهذه المعلومات، وهو أمر ضروري من أجل الوصول إلى نقطة توزيع الطاقة.وفي وقت سابق، أفادت روسيا في رسالة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن "طائرات دون طيار من طراز " كاميكازي" نفذت ضربات على نقطة توزيع الكهرباء، والتي كانت تستخدم في الماضي لتوفير مصدر طاقة احتياطي لمحطة الطاقة النووية، حتى تضرر خط النقل البالغ 330 كيلوفولت منذ أكثر من ثلاثة أشهر".وصرح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن الوكالة تعتزم مواصلة جولات التفتيش على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، إلى أن يستقر الوضع في محيطها.وفي سياق متصل، شنت القوات الأوكرانية، يوم الثلاثاء الماضي، سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية؛ ما أدى إلى تدمير الجزء العلوي من المحطة، ولم يتضرر سد الخزان نفسه.
https://sputnikarabic.ae/20230608/الطاقة-الذرية-تعتزم-مواصلة-تفتيش-محطة-زابوروجيه-حتى-استقرار-الوضع-في-محيطها-1077871006.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

"الطاقة الذرية" تتعهد بتقييم مستقل للهجوم على محطة زابوروجيه النووية

20:27 GMT 09.06.2023 (تم التحديث: 20:45 GMT 09.06.2023)
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها ستقدم تقييما مستقلا للمعلومات الواردة من الجانب الروسي بشأن تعرّض محطة الطاقة الحرارية المرتبطة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية لضربات بطائرات دون طيار من طراز "كاميكازي".
وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنها ستقوم بإجراء تقييم مستقل لهذه المعلومات، وهو أمر ضروري من أجل الوصول إلى نقطة توزيع الطاقة.
وفي وقت سابق، أفادت روسيا في رسالة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن "طائرات دون طيار من طراز " كاميكازي" نفذت ضربات على نقطة توزيع الكهرباء، والتي كانت تستخدم في الماضي لتوفير مصدر طاقة احتياطي لمحطة الطاقة النووية، حتى تضرر خط النقل البالغ 330 كيلوفولت منذ أكثر من ثلاثة أشهر".
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"الطاقة الذرية" تعتزم مواصلة تفتيش محطة زابوروجيه حتى استقرار الوضع في محيطها
أمس, 07:16 GMT
وصرح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن الوكالة تعتزم مواصلة جولات التفتيش على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، إلى أن يستقر الوضع في محيطها.
وفي سياق متصل، شنت القوات الأوكرانية، يوم الثلاثاء الماضي، سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية؛ ما أدى إلى تدمير الجزء العلوي من المحطة، ولم يتضرر سد الخزان نفسه.
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