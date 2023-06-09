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https://sputnikarabic.ae/20230609/الغنوشي-يتلقى-مذكرة-إيداع-بالسجن-بشأن-قضية-الجهاز-السري-1077960826.html
الغنوشي يتلقى مذكرة إيداع بالسجن بشأن قضية "الجهاز السري"
الغنوشي يتلقى مذكرة إيداع بالسجن بشأن قضية "الجهاز السري"
أصدر قاضي التحقيق الأول في المكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية في مدينة أريانة التونسية، اليوم ‏الجمعة، مذكرة إيداع بالسجن في حق زعيم حركة النهضة التونسية، راشد... 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T17:47+0000
2023-06-09T17:47+0000
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وأرسل قاضي التحقيق في البداية بطاقة إخراج إلى مصلحة السجون، من أجل إحضار الغنوشي إلى المحكمة، للإدلاء بشهادته في القضية المتعلقة بـ"الجهاز السري"، إلا أنه تخلف عن الحضور، ليقرر قاضي التحقيق في المقابل إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.وكانت الشرطة التونسية، قد أوقفت مساء الاثنين، 17 أبريل/ نيسان الماضي، رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وقامت بتفتيش منزله، فيما أفاد عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الأستاذ مختار الجماعي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، بأن "هيئة الدفاع ستتحول إلى مقر الفرقة الأمنية للاستفسار حول التهمة الموجهة إلى منوبهم وأسباب الإيقاف".وفي الـ15 من شهر مايو/ أيار الجاري، أصدرت الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكما بالسجن لمدة عام واحد مع غرامة مالية ألف دينار تونسي (300 دولار) بحق راشد الغنوشي، إثر بلاغ قدمه نقابي أمني ضده، وذلك بخصوص عبارة "طواغيت"، والتي صرح بها الغنوشي أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة إثر وفاته.
https://sputnikarabic.ae/20230523/محامي-راشد-الغنوشي-فيديو-مفبرك-هو-سبب-إيقاف-رئيس-حركة-النهضة-التونسية-1077342202.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

الغنوشي يتلقى مذكرة إيداع بالسجن بشأن قضية "الجهاز السري"

17:47 GMT 09.06.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAIDرئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي
رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي
© AFP 2023 / FETHI BELAID
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أصدر قاضي التحقيق الأول في المكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية في مدينة أريانة التونسية، اليوم ‏الجمعة، مذكرة إيداع بالسجن في حق زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي.‏
وأرسل قاضي التحقيق في البداية بطاقة إخراج إلى مصلحة السجون، من أجل إحضار الغنوشي إلى المحكمة، للإدلاء بشهادته في القضية المتعلقة بـ"الجهاز السري"، إلا أنه تخلف عن الحضور، ليقرر قاضي التحقيق في المقابل إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.
وكانت الشرطة التونسية، قد أوقفت مساء الاثنين، 17 أبريل/ نيسان الماضي، رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وقامت بتفتيش منزله، فيما أفاد عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الأستاذ مختار الجماعي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، بأن "هيئة الدفاع ستتحول إلى مقر الفرقة الأمنية للاستفسار حول التهمة الموجهة إلى منوبهم وأسباب الإيقاف".
راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة التونسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
محامي راشد الغنوشي: "فيديو مفبرك" هو سبب إيقاف رئيس حركة النهضة التونسية
23 مايو, 12:01 GMT
وفي الـ15 من شهر مايو/ أيار الجاري، أصدرت الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكما بالسجن لمدة عام واحد مع غرامة مالية ألف دينار تونسي (300 دولار) بحق راشد الغنوشي، إثر بلاغ قدمه نقابي أمني ضده، وذلك بخصوص عبارة "طواغيت"، والتي صرح بها الغنوشي أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة إثر وفاته.
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